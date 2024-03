Kiránduljunk a hosszú hétvégén! Íme három csodaszép útvonal

A tavaszi ébredező természetnek senki nem tud ellenállni, és még azok is túracipőt húznak, akik egyébként ritkán sétálnak erdőn-mezőn. Az alábbi három völgy remek célpont lehet erre a hosszú hétvégére.

Váli-völgy kisvasúttal, mezítlábas parkkal

Alcsúti Arborétum (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Váli-völgy a Pest megyei kirándulók egyik kedvenc úti célja, hiszen autóval könnyen megközelíthető, és számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. A völgyben több lovarda is található, ahol egy kiadós séta után akár csak a lovakban gyönyörködni, akár lovasoktatásra is van mód. Itt található az alcsútdobozi arborétum, ami hétfőtől vasárnapig, 10–18 óráig várja a látogatókat. Kifejezetten jó hangulatú utazásra számíthat, aki az arborétumot a Váli-völgyi kisvasúttal közelíti meg, amely a Bicske–Vértesacsa megállók között három állomást érint.

Innen alig 3-4 kilométerre található a tabajdi mezítlábas park, amely a maga nemében az ország első mezítlábas parkjaként várja a látogatókat. Igaz, a friss forrásvízben gázoláshoz valóban jó idő kell, egy kis szerencsével a most következő hétvégék időjárása már alkalmas lesz rá, hogy az ember megtapasztalja, milyen kellemes érzés a forrásban, az agyagon vagy a puha mulcson lépkedés, vagy mennyire fel tudnak melegedni a napon az érdes szikladarabok.

Cuha-völgy: kisgyerekekkel is

A lókúti alagút Eplény közelében (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Bakony egyik legkedveltebb célpontja a Cuha-szurdok, ami könnyű túraútvonal, mivel kisgyerekes családok hétvégi kirándulóhelyének is ideális. Itt található a Cuha-völgyi Tanösvény, a Betyárpamlag-barlang, a Kőpince-forrás, és itt is lehet kalandos utazást tenni a Vinye–Porva–Csesznek útvonalon haladó kisvasúttal, mert egy kisvasutas kirándulás ezerszer jobb, mint egy sima gyalogtúra. A turistaút többször is keresztezi a Cuha-patakot. Ezért ilyenkor, tavasszal örömforrás, hogy a patak magas vízállásakor csak köveken átugrálva lehet keresztezni, amit a gyerekek igencsak szeretnek (érdemes gumicsizmát vinni).

A kisvasút Porva-Csesznek állomásán elvileg vasúttörténeti kiállítás is megtekinthető, és bár valószínűleg a jó idő szép számmal vonzza majd a kiránduló családokat, ezt a völgyet mindenképpen érdemes idén tavasszal meglátogatni.

Ilona-völgy: a legnagyobb természetes vízesés

Heves megyében a 12 000 hektáros Mátrai Tájvédelmi Körzet része a Parádfürdő körzetében lévő Ilona-völgy és tágabb környezete (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

A Mátrában található hazánk legnagyobb természetes vízesése, az Ilona-völgyi vízesés, amelynek tízméteres magasságát csak a mesterségesen kialakított lillafüredi vízesés körözi le. A látványossághoz vezető túraútvonal alig néhány kilométer. Parádfürdőtől indulva öt kilométeres gyaloglással érhető el. Azért érdemes ezekben a hetekben felkeresni a vízesést, mert igazán látványos oldalát csak a tavaszi vízhozam idején tekinthetjük meg, nyáron sokszor csak csordogál a mély sziklavájat között. Innen indul az Ilona-völgyi Geológiai Tanösvény is, ami még a nem túl gyakorlott túrázóknak is nagyjából három óra alatt bejárható. A 6,5 kilométer hosszú tanösvény a Keleti-Mátra földtani és egykori bányászati értékeit mutatja be.

