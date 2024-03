A minőségi étel nem csak a jómódúak kiváltsága

Bár sokan szeretnék levenni a jóminőségű termékeket a boltok polcairól, egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt, hogy prémium élelmiszereket vásároljanak.

Az egész világot érintő megélhetési válság miatt sokan választanak az egészséges élelmiszerek helyett olcsóbb, és ezáltal gyengébb színvonalú megoldásokat. Pedig vannak olyan alternatívák, amelyek megfizethetővé teszik a termékeket, a minőség és az ízélmény megtartása mellett.

Vegyük példának sokak nagy kedvencét, a pesto-t, amely számtalan módon felhasználható, tésztákra, salátákra, de egyszerűen pirítósra kenve is gyors harapnivaló készíthető belőle.

Az eredeti receptúra szerint a pesto friss bazsalikom, friss fokhagyma, kiváló minőségű olívaolaj, fenyőmag és sajt felhasználásával készül, hagyományosan mozsárban préselve.

„Az eredeti pesto azért számít drága élelmiszernek, mert a hozzávalók beszerzése rendkívül költséges. Az éghajlatváltozás következtében például csökken az olívaültevények termésmennyisége, ezért az árak az egekbe szöktek” – meséli Guseo Zsuzsa, aki évtizedes tudással és tapasztalattal rendelkezik a csúcsminőségű pesto elkészítésben. „A fenyőmag is prémium alapanyag, az olajos magvak közül talán az egyik legdrágább. Az éveken át érlelt Parmigiano Reggiano és Pecorino Romano sajtok is eredetvédett, minőségi termékek, nem hiába világhírűek. Ha valóban ezek kerülnek egy pestóba, akkor az nem lesz olcsó.”

Pénztárcabarát alapanyagok, változatlan ízélmény

Mint ahogy mindenkinek megvan a saját, tökéletes töltött káposzta receptje, úgy sokan már saját pesto receptjüket is kifejlesztették. A főzésben az a jó, hogy mindenki szabadon kísérletezhet a hozzávalókkal. „Mi is ezt tettük” – árulja el a Cápák Között című műsorban is nagy elismerést kivívó Guseo Zsuzsa.

Az RTL üzleti showműsorában óriási sikere volt a Pesto Guseo-nak, Balogh Levente egyenesen úgy fogalmazott, hogy élete legfinomabb pestóját kóstolta. A cápák elsősorban azt méltatták, hogy mennyire ízletes és kiváló minőségű, gusztusos a termék.

„Megfogadtam viszont a befektetők tanácsát, hogy szükség lenne a termékskála szélesítésére” – számolt be a műsorban szerzett tapasztalatairól Guseo Zsuzsa.

10-15 évig tartó kísérletezés eredményeként született meg az a prémium minőségű pesto, amely a cápákat is levette a lábukról és az új változat megvalósítása is hetekig tartó munka eredménye. „Egyre nagyobb a nyitottság a tiszta, minőségi élelmiszerek iránt, de nem mindenki tud erre költeni. Ez inspirált arra, hogy megalkossam a Pesto Guseo márka új, pénztárcabarát termékcsaládját.”

Minden háztartásban legyen két üveg pesto

A pesto a harmadik legtöbbet használt szósz a világon a ketchup és a majonéz után, és a második leggyakrabban fogyasztott tésztamártás. Egy gyorsan elkészíthető étel és nem igényel különösebb főzési ismereteket. Azonban, mint a legtöbb étel, akkor a legolcsóbb, ha saját termesztésű bazsalikomból, magunk készítjük el otthon. Az interneten számos pesto recept fellelhető.

De mit tegyen az, aki nem szeret a konyhában tenni-venni vagy a rohanó életmódja, számtalan napi feladata mellett egyszerűen nincs ideje fűszernövényeket nevelni, rendszeresen főzni, viszont nem szeretne lemondani a minőségi élelmiszerekről?

„Megnéztük, hogy melyek azok a hozzávalók, amelyekkel ugyanazt az ízélményt tudjuk adni, megfizethető áron és megalkottuk az új termékcsaládot. A célom, hogy Magyarországon minden háztartás hűtőjében legyen legalább két üveg friss pesto.”

Zsuzsa tippjei alapján bárki elkészítheti otthon a saját olcsóbb pesto-verzióját, de a professzionális, pénztárcabarát Pesto Guseo-termékek már elérhetőek a delikátesz boltokban és a cég webshopjában is.

