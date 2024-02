Új társasjátékszalon nyílt a belvárosban

Mindannyian szerettünk gyermekkorunkban játszani. Felnőttként azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a közös játék óriási erejéről. Felgyorsult világunkban a közös társasjátékozás egyre népszerűbb, újra reneszánszát éli, hiszen egy-egy ilyen este nem csak szórakoztató, de az együttműködés fejlesztésének és a közösségépítésnek is remek eszköze.

„A társasjáték azontúl, hogy tökéletes kikapcsolódás, olyan módszer, amely közelebb hozza az embereket egymáshoz. Egy jól megválasztott játék megtöri a jeget, és felejthetetlen élményeket kínál, így akár céges csapatépítőként is érdemes kipróbálni” – mondta el Szabó Bernadett, egy különleges társasjátékszalon, a Red&Black játékmestere. A modern társasjátékok világa még sokaknak újdonság, ezért a szalonban felkészült játékmester segít akár a játékok kiválasztásában, akár a megtanulásukban.



A Red&Black Társasjátékszalon a belváros szívében található a Vármegye utcában, az Astoriánál. Gyönyörű drinkbárja van, exkluzív és különleges italválasztékkal, koktélokkal, így kiváló randihelyszín pároknak, lokációja miatt pedig bátran ajánljuk afterwork programnak munkatársakkal, de baráti találkozókat is érdemes oda rendszeresíteni. A speciality kávéról a Bányai kávé gondoskodik, de akár teaszertartáshoz is minden autentikus eszköz rendelkezésre áll. A termekben van kivetítő, mikrofon, hangerőszabályzási lehetőség, így aztán céges rendezvényekhez, szülinapok szervezéséhez, leánybúcsúk, legénybúcsúk megtartásához is ideális helyszín.

„Mindenből a legjobb minőségre törekedtünk, ezzel tudunk kiemelkedni az átlagos helyek közül” – árulta el Vinter Tibor.

Több, mint 250 játék

A kezdő játékkészlet kiválasztásában segítségükre volt a hazai, híres társasjátékos csatorna, a „Mit játsszunk?” csapata Zolival és Rékával, így olyan nagy klasszikusok kerültek először a szekrényekbe, mint a Catan, a Ticket to Ride vagy a Mars Terraformálása. Azóta helyet kaptak a legújabb kiadású játékok is a palettán, például a Frenetikus Forgatás, a Tavaszi Fesztivál, sőt még az Unmatched Kalandok is, így már 250 társasjáték várja a szórakozásra nyitott látogatókat. A játékkínálat sok nevetgélős, beszélgetős, blöffölős, könnyen emészthető játékot tartalmaz, de azoknak is bőven akad kipróbálni való, akik az absztrakt, vagy nekiülős játékokat szeretik. Legnagyobb kihívást az olyan csapatépítők jelentik, melyek létszámához nincs optimális társasjáték a szakképzett játékmester számára ez sem akadály.

A társasjátékszalon programkínálatában szerepel a visszatérő társasjátékvásár és nyílt cserebere, de szerveznek tematikus játékesteket és kóstolókat is. A következő kóstoló február 23-án, 19 órától lesz, ahol Victoria Evans, Magyarország első női sommelier bajnoka mutatja majd be a résztvevő borok eredetét, háttértörténetét.