Alacsony is meg nem is? Új kategória jelent meg a divatban a kisméretű nőknek

Új méretkategória születik a divatban: a tall-petite. A Petite Anita Janik márka új kollekciójával bemutatott új, köztes méretkategória kifejezetten a 160–169 cm közötti, kisméretű nők számára jött létre. Azoknak a nőknek, akik eddig nehezen találtak maguknak megfelelő ruhákat a hagyományos konfekcióméretek között.

Il Bacio Collezione néven mutatta be legújabb alkalmi ruháit egy magyar designer márka, a Petite Anita Janik. A tervező innovatív módon az új koncepciójának köszönhetően egy saját méretkategóriát hozott létre, és most más stílusban mutatkozott be, mint eddig. Így először vonultak tall-petite modellek is divatbemutatón Magyarországon. A márka inkluzív, befogadó szemléletének köszönhetően hús-vér természetes nők is esélyt kaptak az úttörő kategóriában debütáló alkalmi darabok bemutatása során.

Il Bacio Collezione néven új tall-petite kategória először divatbemutatón

A designer márka február 9-én bemutatott kollekcióját nem más inspirálta, mint maga a divatbemutató ikonikus luxuspalotája. Így Il Bacio Collezione néven jelent meg Janik Anita divattervező új alkalmi kollekciója az V. The Fashion Show-n, mely a Fashion Diffusion Hungary szervezésében került megrendezésre. A korábban közönség szavazást is nyert Petite Anita Janik ezen a divatbemutatón az új kollekcióját hús-vér természetes nőkön mutatta be. A modellek egy része 160 cm alatti magasságú, míg a másik része pedig az új kategóriát képviselve 160 cm feletti kisméretű nő volt.

„Az általam képviselt petite (pötit) size nem az alacsonyságot, hanem a kisméretet jelenti. Ezen belül valóban van a klasszikus értelemben vett petite, ami az alacsonyabbaknak szól és van a tall-petite, ami a 160 cm feletti nem magas, kisméretű nőknek szól” – fűzi hozzá Janik Anita petite szakértő.

A designer, aki a régióban egyedülálló módon támogatja a petite size nőket

Az Il Bacio di Stile luxus divatház egykori törekvése korát megelőzte Budapesten, ahol ma már afelé haladunk, hogy Közép-Európa divatfővárosává váljunk. Napjainkban, amikor egyre nagyobb trend az elfogadás, komoly társadalmi és országimázs értékű jelentősége lehet annak, hogy ebben a meghatározó szerepben itt van egy ilyen szegmenst képviselő inkluzív márka, mint a Petite Anita Janik. Egy olyan újító brand, aki hazánkban és a régióban egyedülálló módon támogatja a petite size nőket és azok megjelenését. Mindezt innovatív szemlélettel, szakmaisággal és mély elhivatottsággal.

„Ma már egyre inkább elfogadjuk a sokféleséget. Ilyen a plus size, vagy épp az androgün a divatvilágban. Természetes lehet az is, ha valaki méretben nem rá tervezett ruhát visel. Ugyanúgy, mint amikor egy felnőtt nő épp a gyerekosztályon vásárol magának. Éppen ezért az is elfogadható, ha egy társadalmi szegmensnek egy olyan új kategóriát hozunk létre, mint a tall-petite. Az első magyar petite size márkával nem titkolt célunk az is, hogy Budapest, mint divatközpont szakmai és országimázs jelentőségéhez hozzájáruljunk. Valamint az, hogy szép ruhákkal segítsünk a petite nőknek a lehető legjobban kinézni” – avat be minket a márka céljaiba Janik Anita, a magyar petite szakértő.

Tall petite: új kategória debütált a divatban

A Petite Anita Janik márka Il Bacio Collezione néven bemutatott új kreációival egy köztes kategóriát, a tall-petite kategóriát hozta létre. Ez a 160–169 cm közötti kisméretű nőknek szól, akik nem alacsonyak, de nem is magasak, és részben rendelkeznek petite size adottságokkal.

A vásárlói igények alapján született köztes méretkategória jobban illeszkedik azokhoz a nőkhöz, akik nem tartoznak egyértelműen sem a klasszikus értelemben vett alacsonyaknak készült petite size-ba, sem a standard magasságú nők hagyományos konfekció kategóriájába. Ez az eltérő testarányok miatt lehetséges. Valaki lehet 160 cm felett rövidebb lábakkal, vagy rövidebb karokkal, keskenyebb vállakkal megáldva.

„Bizonyos fazonú ruháink a 160 cm feletti kisméretű nők adottságain is remekül festettek már eddig is. Ráadásul egyre többen kérték a segítségünk az olyan hölgyek, akik nem is alacsonyak, de nem is magasak, viszont kisméretűek és a standard konfekció nem illeszkedik rajtuk. Ez adta a kezdőlökést. Lehet specializálódni anyagra, stílusra, vagy akár adottságra, illetve ezeket lehet ötvözni is, stb. Éppen ezért jó lehetőség volt a bejelentésre ez a bemutató, mert a kifutó mindig más, újfajta kihívás. Ide mindig teljesen újat alkotunk és ebből sokat tanulunk. Egy bemutató az újítások színtere. Így mi most a hétköznapibb darabok mellett alkalmi ruhákkal debütáltunk és egy új divatkategóriával elsőként hazánkban. Ez jelenleg még a márka saját tervezői módszerének része, de idővel akár egy önálló kategóriaként lehet jelen a diavatvilágban” – árulja el Dajkó György társalapító.

Il Bacio Collezzione néven új stílus, extra alkalmi darabok

A márka nem csupán szokatlan ötleteiről és arról ismert, hogy az ő nevéhez fűződik a petite size kategória hazánkban, hanem arról is, hogy a tervezés során különös figyelmet fordítanak a részletekre és a minőségre. Ebben a szellemiségben most épp az eseménynek otthont adó luxus épület hatott inspiratívan az új kollekció megalkotására. Kortalan stílusjegyek és előremutató megoldások találkoztak az új kollekcióban is, hiszen egy különleges helyhez kivételes kollekció illik.

„Az Il Bacio Collezione néven debütáló darabok között megtalálhatók voltak a sejtető tüllök, csillanó ékszergombok, szatén, csipkés, romantikus és vagány koktélruhák, valamint időtálló fazonok. Finom elegancia, a nőies báj és vonzó formák fedezhetők fel a kollekcióban, melyet rég szerettünk volan megalkotni. Most végre inspiratívan hatott a hely, ahol minden a kortalan, eredeti és egyedi megoldásokról szól, mely megindított, hogy megalkothassuk ezt a kolllekciót. Természetesen ezek a ruhák sokkal több munkát és részletgazdagabb kidolgozást igényelnek, mint a hagyományos hétköznapi outfitek. Viszont a Petite Anita Janik csapata szereti az új kihívásokat, a felfedezést, amiből tanulhatunk” – mondja Janik Anita petite szakértő.