Mi történjen télen az arcbőrünkkel?

Tél – a mi éghajlatunkon többnyire hideg évszak. A vastag pulóverek, nagykabátok, sapkák, sálak ideje. No és a téli bőrápolásé. Mert aki igazán ügyel az arcbőrére és szeretné azt a lehető legoptimálisabb állapotban tartani, annak télen különösen nagy figyelmet kell szentelnie arra, hogy mi is történik a bőrével.

A hideg és száraz levegő könnyen kiszáríthatja ugyanis a bőrt, úgyhogy az alap, hogy a nedvességtartalmára fokozottan vigyáznunk kell és kerülni kell mindent, ami tovább száríthatja a bőrt.

Ugyancsak vigyázni érdemes a téli napsugarak csalóka erejére is, ugyanis, amikor a hó visszaveri a napfényt, könnyen meglepődhetünk, ha lepirul a bőrünk. A gyengéd tisztítás és a gyakori hidratálás mellett érdemes párologtatót használni, hogy a levegő nedvességtartalmát is egyensúlyban tartsuk és javasolt az étrendünkre is figyelni, no és persze elegendő folyadékot inni. Szakonyi

Eszter, kozmetikusmester, azt is elárulja, hogy milyen kozmetikai kezeléseket ajánlott télvíz idején igénybe venni.

„Ilyenkor érdemes előkészíteni a bőrt az UV sugarak és a melegebb időszak megjelenésére” – kezdi Szakonyi Eszter, a Vintage Beauty alapítója. – „Minden eljárás, ami a bőr felhámját vékonyítja, ilyenkor válik aktuálissá, mert tavaszig van ideje regenerálódnia a bőrnek. A hámlasztások, szükség esetén a minimál invazív eljárások és a növedékek eltávolíttatásának időszaka ez. Tekintve, hogy a téli időszakban is egyre gyakrabban tapasztalunk erős UV sugárzást, célszerű a bőrt nappalra ilyenkor is magas faktorszámú fényvédővel védeni, abban az esetben is, ha egyébként nem veszünk igénybe kockázatosabb, fényérzékenyítő eljárásokat.”

Ahogy Eszter meséli, a Vintage Beauty szalonban télen leggyakrabban Green Peel gyógynövényes hám-megújító bőrfrissítések és mezoterápiás kezelések történnek. Ezekből 3-4 ismétléssel érhető el a leglátványosabb hatást, de enyhébb bőrelváltozások esetén kevesebb is elegendő a megfelelő végeredményhez.

„A mezoterápiás kezelések remekül alapozzák meg a pigmentfolthalványító termékek használatát” – folytatja Eszter. – Mindössze egy kezeléssel és otthoni, pigmentfolthalványító kozmetikumok alkalmazásával nagyobb eséllyel nyílik mód a foltok színmélységének csökkentéséhez. A termékeinkben található modern planktonkivonatok, melyek ezt képesek elérni, a labortesztek alapján 8 hetes alkalmazási idő és naponta kétszeri használat esetén az esetek nagyobb részében 60-80%-os színmélység csökkenéshez vezettek. Ha ezt megelőzzük megfelelő pigmentfolhalványító ampullákkal végzett mezoterápiás kezeléssel, majd az eredményt 50+ faktoros napvédő és/vagy BB krémek használatával óvjuk, még ennél is markánsabb látvány érhető el 2-3 hónapos időtartamon belül.

Néhány további tipp ahhoz, hogy igazán jól bánjunk télen a bőrünkkel:

• fogyasszunk Omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket, például lazacot, lenmagot, diót, bőrünk rugalmasságáért. Együnk sok zöldséget és gyümölcsöt a magas C- és E-vitamin tartalom miatt.

• hideg időben öltözködjünk rétegesen! Bármilyen furcsa, a testünkön viselt extra rétegek az arcbőrünk védelmében is hasznunkra lesznek.

• télen se hanyagoljuk a rendszeres testmozgást, hiszen ez javítja bőrünk oxigénellátását.

• igyunk gyakran meleg gyógyteát és elegendő vizet, hogy hidratáltak maradjunk, a forró italok kifejezetten segítenek bennünket ebben.

• biztosítsuk szervezetünknek a megfelelő mennyiségű alvást, hiszen a bőr is alvás közben regenerálódik.

• csökkentsük a smink használatát, különösen, ha bőrirritációt tapasztalnánk. Egy könnyű BB-krém tökéletesen elég!

• a tápláló éjszakai krém pedig szintén elengedhetetlen, sose feküdjünk le anélkül aludni!

Ha mindenre figyelünk, minden bizonnyal szép, egészséges arcbőrrel várhatjuk majd a tavaszt!