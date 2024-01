Kovácsovics Fruzsina elárulta, miként őrzi meg vidámságát

Bár az élethez való pozitív hozzáállás családi öröksége, az énekesnő folyamatosan dolgozik azon, hogy megőrizze vidámságát. Hogy mi tudja olykor kibillenteni egyensúlyából, arról a Duna Család-barát magazinjának vendégeként beszélt Kovácsovics Fruzsina.

Szeret a személyiségéhez közel álló mosolygós, vidám dalokat énekelni Kovácsovics Fruzsina – mondta el a Család-barát adásában. A közmédia népszerű produkcióiban is ilyen szívmelengető produkciók előadására kérték fel, a népszerű gyermekdalszerző és –előadó énekli a közmédia Rozmaring kunyhó című bábsorozatának varázslatos főcímdalát, és a Csináljuk a fesztivált! színpadán is látható volt, Szandi Szerelmes szívek című romantikus slágerével. „Ez kiskamasz korom meghatározó dala, miközben énekeltem, visszaidéztem akkori emlékeimet. Szeretek ilyen kedves, pozitív dalokat előadni, de azért van mély, drámai oldalam is” – árulta el az énekesnő, aki ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy alapvetően pozitívan áll mindenhez, de néha elveszti a balanszt.

„Egész családomra jellemző ez a hozzáállás, a sejtjeimbe ivódott a pozitív életszemlélet. Ennek fenntartásában részemről is van munka, sokat meditálok, és törekszem a mentális fejlődésre. A fáradtság azonban engem is próbára tesz” – vallotta be Kovácsovics Fruzsina, hozzátéve: évről-évre törekszik arra, hogy minél többet olvasson, hiszen ez sokat segít neki a feltöltődésben és kikapcsolódásban. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

