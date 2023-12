Az ünnepi időszakban nem az egyéjszakás kalandokat részesítik előnyben

A gyorsabb, instant internetes randikat kínáló társkereső oldalak világszerte komoly visszaesést tapasztaltak a felhasználók számát tekintve.

A felmérések szerint tíz százalékkal esett vissza a gyors ismerkedést kínáló oldalak forgalma, ugyanakkor egyre többen keresik a hosszabb távú, tartalmasabb ismerkedést kínáló oldalakat, amelyek jobban fókuszálnak a belső értékekre is. Ezekre az oldalakra az ünnepek körüli időszakban 40-50 százalékkal többen regisztrálnak.

A társkeresés épp egy hatalmas trendváltáson megy keresztül. Egyre inkább visszanyúlunk a gyökerekhez és a komolyabb, lassabb ismerkedést részesítjük előnyben. Egy felmérés szerint tíz százalékkal esett vissza az instant ismerkedést kínáló oldalak forgalma az elmúlt időszakban, ami részben a gazdasági helyzet visszaesése, részben a felhasználói igények miatt következhetett be. A kutatás azt mutatja, hogy egyre többen szűrik le tapasztalatként a gyors ismerkedést kínáló társkereső oldalakkal kapcsolatban, hogy ez a fajta ismerkedési mód nem a legjobb módja egy komoly kapcsolat kialakításának. Sőt, a karácsony előtti időszakban az ilyen, hosszabb távú és komolyabb ismerkedést kínáló oldalak forgalma egyértelműen megugrott.

„Egyértelműen nagyobb lett a forgalmunk az elmúlt időszakban, érezhetően nőtt az előfizetőink száma. A gazdasági megtorpanás sem volt érzékelhető ezen a téren. Azt is megfigyeltük, hogy egyre szélesedik az a réteg, akik a tartalmas, komoly kapcsolat kialakítására rendezkedtek be és nem elégíti ki őket a gyors ismerkedés. Az emberek egyre inkább a hosszú távú elköteleződésre vágynak” – fejtette ki Györfi András, a Ducitárs.hu tulajdonosa, aki hozzátette, hogy a legtöbben nagyon fontosnak tartják a magyar nyelvű ügyfélszolgálatot is, hisz sok társkereső csak idegen nyelven elérhető, ha bármiféle probléma felmerülne például a tagsággal, vagy akár a regisztrációval kapcsolatban.

40-50 százalékkal több a párkereső az ünnepek közeledtével

Télen, az ünnepek közeledtével minden évben megnő a társtalálás iránti igény, a depresszívebb hangulatra hajlamosaknál pedig ez az időszak különösen kiemelt. A Ducitárs.hu 2019-ben indult, a működését nemrégiben vette át a 20 éve a Párom.hu-t is üzemeltető Egyesült Társkereső Szolgáltatások Kft.. Tapasztalataik szerint ilyenkor 40-50 százalékkal több regisztráló érkezik, mind a normál, mind a duci testalkatú emberek közül. Ez nem is csoda, hiszen a KSH legutóbbi adataiból az derül ki, hogy hazánkban 1 184 233 nő és 535 969 férfi él egyedülállóként.

„Nem csak a felhasználók száma nő meg ilyenkor, de több időt is töltenek az oldalon. Ennek az is oka lehet, hogy több üzenetváltás történik, egyre inkább szeretnék jobban megismerni egymást a társkeresők. A Párom.hu oldalon eltöltött idő eleve magasabb mint a többi hasonló jellegű oldalon, ám ez az ünnepek előtti és alatti időszakban még inkább megemelkedik. Az üzenetek száma is nő: mintegy a duplájára emelkedik. Ennek az alaposabb ismerkedés mellett az is lehet az oka, hogy több a felhasználó, több időbe telik átnézni a profilokat és több mindenkivel ismerkednek egyszerre” – magyarázta Markovics András, a Párom.hu tulajdonosa.