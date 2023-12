Kevesen tudják, hogy a Lyme-kór mentális tüneteket is okozhat

Bár a Lyme borreliosis, azaz a Lyme-kór olyan tüneteivel, mint a láz, a fejfájás, az ízületi fájdalom vagy az esetek harmadánál jelentkező Lyme-folt, általában tisztában szoktak lenni, azt már sokkal kevesebben tudják, hogy a betegség pszichikai tüneteket, például depressziót vagy szorongást is okozhat. Emiatt pedig sokszor helytelen diagnózist kap a beteg, így a valós betegség kezelése nem történik meg, és a tünetek – közöttük a szorongás vagy a depresszió is – megmaradnak és súlyosbodhatnak.

A Lyme-kórt okozó Borrelia burgdorferi baktérium az idegrendszerre is hatással lehet. Egyes kutatások azt mutatják, hogy a baktérium képes befolyásolni az agy kémiai egyensúlyát, ami depressziót eredményezhet. A gyulladásos válaszreakciók és az immunrendszer válaszai hozzájárulhatnak az agyi funkciók megváltozásához, amelyek szintén depressziót idézhetnek elő. Az olyan tünetek, mint a szorongás, a depresszió, az agyi köd, az ingerlékenység, a fertőzés közvetlen következményei lehetnek, illetve a „beteg-lét”, az életminőség romlása miatt közvetetten is jelentkezhetnek. A Lyme-kór tüneteként megjelenő fáradtság például alvásgondokhoz vezethet, ami szintén kiváltója lehet a fent felsorolt mentális tüneteknek. A tartós fizikai szenvedés depressziót válthat ki, és a betegek szociális izolációja tovább ronthatja a mentális egészséget. Emellett a folyamatos orvosi kezelések, különféle gyógyszerek és a betegség prognózisával kapcsolatos bizonytalanságok mind hozzájárulhatnak a szorongás kialakulásához.

A Lyme-kór globálisan elterjedt zoonózis, vagyis olyan betegség, amely állatról emberre terjed. Hazánk területén is ez a leggyakoribb ilyen típusú megbetegedés: becslések szerint néhány százezer, akár egymillió ember is érintett lehet a Lyme-kórral, a friss statisztikák alapján pedig minden ötödik ember már találkozott a kórokozóval. Évente akár húszezer új eset is előfordulhat Magyarországon.

A Lyme-kór egyre gyakoribb diagnózis, részben azért, mert növekszik a betegség ismertsége, másrészt a klímaváltozás miatt a kullancsok egyre nagyobb területen jelennek meg. Az enyhe időjárás és a fagyok elmaradása miatt a kullancsok túlélési esélye növekszik. Egyes kutatások szerint a fertőzött kullancsok még a kisebb fagyokat is túlélik.

Nagyon fontos, hogy a megfelelő kezelés megkezdése érdekében a szakorvos minél előbb azonosítani tudja a betegséget. Ha bármilyen tünetet észlelünk, ami fertőzésre utalhat, forduljunk azonnal szakorvoshoz, aki az esetleges fertőzés megállapítására Lyme-teszt elvégzését javasolhatja.