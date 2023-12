Ezeket az ételeket fogyaszd, ha az új évben is szeretnéd, hogy jó legyen a látásod!

Az ünnepi időszakkal nagy hangsúlyt kapnak a finomabbnál finomabb ételek, boldogsággal eltelítő fogások. Tudtad, hogy vannak olyan táplálkozási szokások és étkezési tippek, amelyek megfogadásával a szemeid egészségét is megőrizheted?

Ha szemünk egészségéről van szó, a legesszenciálisabbak az A, C, E-vitaminok, valamint az omega- 3 zsírsavak és a lutein. Az A-vitamin mind közül is az egyik legfontosabb, hiszen hiánya akár vaksághoz is vezethet. A C és az E-vitamin segítenek megvédeni a szem sejtjeit. Céljuk a szemben található ideghártya egészségének védelme és az öregedési folyamatok lassítása, valamint az ezzel járó látásproblémák minimalizálása. A lutein hozzájárul a retinánk működéséhez, védelemként szolgál a nap káros UV sugarai ellen. Az omega-3 zsírsavak pedig alapvető építőkövei a szemben található ideghártyának.

Milyen ételekből érdemes többet beillesztened az étrendedbe a jó látás érdekében?

1. Sárgarépa

A sárgarépa rendkívül gazdag béta-karotinban, ami az A-vitamin előanyaga. A sárgarépa fogyasztása hozzájárulhat a sötétben való látás javításához és a szem szöveteinek egészségének védelméhez.

2. Lazac

A lazac kiváló forrása az omega-3 zsírsavaknak, amelyek hozzájárulhatnak a szem szárazságának enyhítéséhez és a makula degeneráció megelőzéséhez.

3. Brokkoli

A brokkoli gazdag C-vitaminban, luteinben és zeaxantinban. Ezek az antioxidánsok segítenek a szem egészségének megőrzésében és a káros UV-sugarak elleni védelemben.

4. Diófélék

A dió, a mandula, a pisztácia, a földimogyoró kiváló E-vitamin források, amely elengedhetetlen a jó látáshoz. Az E-vitamin segít megelőzni az olyan szembetegségeket, mint a makula degeneráció és a szürkehályog. Emellett a diófélékben található antioxidánsok is támogatják a szemsejtek védelmét.

5. Spenót

A spenót gazdag luteinben és zeaxantinban, amelyek a zöldség színét adják, és a retinában is nagy mennyiségben megtalálhatóak, segítenek azt megóvni a nap káros sugaraitól.

Fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy az egészségtelen étkezés, a magas zsírtartalmú ételek, szénhidrátok túlzott fogyasztása elhízáshoz, szívproblémákhoz vezethet, ezek pedig a látásunkat is károsíthatják.

A színes, egészséges ételek fogyasztása mellett számos további eszköz és lehetőség áll rendelkezésünkre a szem egészségének megőrzésére. „A 21. század megköveteli a számítógépek, telefonok és egyéb elektronikai eszközök hosszú órákon történő használatát, ezért a képernyő előtti szemvédelem is kihagyhatatlan része a mindennapoknak. Kékfényt szűrő szemüvegek, gyakori szünetek, szempihentetés, megfelelő távolság tartása mind segítenek ebben” – osztja meg további tanácsait Klatz Norina.