A csirke-rizsen túl kezdődik az igazi élet

Németh Dorottya fitness világbajnok sok évnyi versenyzői és edzői tapasztalattal a háta mögött alakította ki online mentor programját, amellyel fél év alatt több mint hétszáz embernek segített már elindulni a tudatosabb és egészségesebb élet felé. Célja, hogy minél több emberrel megismertesse, hogy a diétázás nem egyenlő az önsanyargatással, közel sem csak natúr csirkét és salátát jelent.

„Amikor először abbahagytam 23 évesen az élsportot, hirtelen felszaladt 30 kg. Ez tulajdonképpen várható volt, hiszen kizsigereltem a testem. A túlsúly miatt börtönben éreztem magam, de egyszerűen nem tudtam már rávenni magam a szokásos csirke-rizs diétára. Ezzel szakítva kialakítottam egy hosszú távon tartható egészséges életmódot, aminek köszönhetően egy év alatt visszanyertem a régi formám, majd másodszor is világbajnok lettem” – árulta el a fitness bajnok.

Dorottya a sok versenydiétával tökéletesen megágyazott az anyagcsere-problémájának, ami az első várandóssága alatt terhességi cukorbetegséggé, majd hiperinzulinémiává alakult. Ekkor tanulta meg az anyagcsere-zavarhoz szükséges étkezés szabályait, hogy sikeresen meggyógyulhasson. A saját bőrén tapasztalta meg, hogy az egészséges élet oltárán nem kell lemondani az ételek élvezeti értékéről, még akkor sem, ha fogyni szeretnénk.

Szeresd a tested!

Dorottya a szülés után nyíltan megmutatta a teste tökéletlen részeit is, elindítva ezzel a Real Body- mozgalmat, harcolva az Instagram káros és sokszor nem valódi tökéletesség-eszményével. Mint elmondta, ha kizsigereljük magunkat, az mindig megbosszulja magát idővel, ezért nem szabad beleesni a gyors fogyás hibájába. A testet jól kell táplálni, és ez mindenki esetében mást jelent.

A kétgyermekes édesanya szeretné a sport szeretetét és fontosságát minél több otthonba eljuttatni, hogy az edzést ne csak azért végezze valaki, hogy csökkentse a testzsír százalékot, hanem hogy élvezze és szeresse azt. Küldetésként tekinti, hogy segítse az embereket elfogadni testalkatukat, testüket, az adott életszakaszukhoz mérten. Segít, hogy megtanulják szeretni azt a testet, amiben élnek, az adottságokat, amelyekkel születtek, és együtt kihozzák belőle a maximumot. Mentorprogramja egy 6+2 hetes kihívás, melynek során a legnagyobb átalakuláson keresztülment résztvevőket díjazzák is. Fontosnak tartja, hogy legyünk bármennyire is kétségbeesve, ne dőljünk be a gyors fogyást kínáló instant-megoldásoknak, vagy a nagy hírveréssel piacra dobott sztárdiétáknak.

„Az életmódváltás nem megy gombnyomásra, nem csak fizikálisan, mentálisan is edzenünk kell magunkat hozzá. A mai rohanó világban túl sok szerepben próbálunk helytállni, ezt ép ésszel, kiegyensúlyozottan megtenni szinte lehetetlen. Én a sablonos étkezésterveken túl személyre szabottan igyekszem segíteni a hozzám fordulókat, ebben hiszek. A saját kálváriám megtanított rá, hogy odafigyeljek a testem jelzéseire” – hangsúlyozta Dorottya. Hozzátette, a sikernek nincsen konkrét receptje, és fontos felismernünk, hogy az egészségünk milyen törékeny kincs. Azok a módszerek, amelyek másnál működnek, nálunk talán nem fognak: mindenkinek más a megfelelő. Azt tanácsolja, életmódváltás előtt fontos átesni egy kiadós orvosi vizsgálaton: ma a pajzsmirigybetegség és az inzulinrezisztencia is népbetegség Magyarországon, és mindkettő speciális diétát igényel.

Finom falatok, egészségesen

De mit eszik a fitness világbajnok és családja? A csirke-rizsen és a salátán kívül is rengeteg a lehetőség, ha tudatosan, mégis élvezettel táplálnánk a testünket. Dorottya társa ebben a konyhában egy Cosori Dual Blaze forrólevegős sütő. A nagy, 6,4 literes sütő legnagyobb előnye, hogy előmelegíteni sem szükséges, ráadásul alul-felül sütéssel készíthetjük benne a fogásokat.

„Amióta aCosori Dual Blaze-t használom, sokkal egyszerűbb a dolgom a konyhában. Mondják rám sokan, hogy diéta-fanatikus vagyok, de ez nem igaz, egyszerűen csak nem cukros édességekkel, hanem egészséges finomságokkal etetem a gyermekeim, ahogy a férjem és én is ezeket fogyasztjuk. Az egész család imádja a Cosori Dual Blaz forrólevegős sütőt, gyorsan elkészül benne minden, és anélkül lesz isteni az ebéd vagy vacsora, hogy tocsogna az olajban és zsírban” – árulta el.