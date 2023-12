Kollányi Zsuzsi: „Sajnálom, hogy későn lettem édesanya”

Már elmúlt harmincéves Kollányi Zsuzsi, amikor foglalkoztatni kezdte az anyaság gondolta, és ma már bánja, hogy nem ért meg hamarabb erre a szerepre. A családalapításhoz fűződő érzéseiről a Duna délutáni talkshow-jában beszélt az énekes.

A gyermekvállalás és az anyaság sokrétű témáját járta körül a Ridikülben Dióssy Klári vendégei – Domokos Kata női coach, Wégner Judit színművész, Pethő Orsolya, az Anyaszerviz pszichológusa és Kollányi Zsuzsi előadóművész – társaságában. Az énekes elárulta, harmincéves kora előtt eszébe sem jutott a gyerekvállalás.

„Sajnálom, hogy későn lettem édesanyja. Most azt gondolom, jobb lett volna fiatalabban szülni, de nem voltam erre korábban elég érett. Emlékszem, körülbelül 33 éves voltam, amikor először elgondolkodtam a gyerekvállaláson” – vallotta be Kollányi Zsuzsi, aki három gyermek, köztük egy ikerpár édesanyja.

Az énekesnő arról is beszélt Dióssy Klárinak, mit érzett, amikor kiderült, rögtön két gyermek érkezik a családba. „A gyerekeim édesapja sokszor mondogatta, hogy ikreket szeretne, és édesanyám ágáról több ikerpár is van a rokonságban. Amikor először láttuk az ultrahangon, hogy két gyermeket várok, felkacagtam, hogy beteljesült a kívánság. Aztán másnap újra átgondoltam és rájöttem, hogy másként alakul majd a várandósságom, mint terveztem: hamarabb fel kell hagyjak a munkával, és két picivel nem tudok majd baba-mama tornára sem járni. Rövidebben, újra kellett programoznom magam” – árulta el az énekes. Hozzátette: úgy érzi – és barátai is így látják –, gyermekeivel lett teljes az élete.

A teljes adás a Ridikül Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A kiemelt képen: Kollányi Zsuzsi előadóművész (Fotó: Ridikül/Tőke Béla)