A tökéletes pulyka titka

Bár Magyarországon a Hálaadást nem ünnepeljük, az utána következő karácsonyi időszakban egy izgalmas pulykás ételnek éppen annyira helye van a hazai ünnepi asztalokon, mint a tengerentúli hálaadásnapi partykon.

A tökéletes pulyka elkészítésére sokféle receptet, módszert találhatunk, de ha biztosra szeretnénk menni, akkor az Oscar-gála hivatalos vendéglátójának, Wolfgang Pucknak leírását követjük. A séflegenda most megosztja velünk a tökéletes pulyka titkát. A hálaadás ünnepét Amerikában hatalmas tradíciók ölelik. Az ünnep onnan származik, hogy a lakosok a betakarítások után hálát adtak

Istennek, amiért jó terménnyel áldotta meg őket. Ez egy mai napig tartó hagyomány lett: minden november negyedik csütörtökén hálát adnak egy bőséges lakoma keretein belül, nemcsak a terményért, de minden egyéb másért, amiért az elmúlt évben hálásak lehetnek.

A rendszeres megemlékezést egyébként Franklin D. Roosevelt vezette be és az amerikaiak számára a karácsony mellett az év egyik legkedveltebb ünnepének számít. A nevezetes hálaadási csütörtök egyébként munkaszüneti nap, amely után üzleti akciók és kedvezmények várják az amerikaiakat, illetve ekkor veszi kezdetét a karácsonyra való felkészülés is.

A hálaadás alkalmával a család minden tagja, még a távolabb élők is hazautaznak, hogy egybegyűljenek és együtt elfogyasszák a már jól bevált tradicionális finomságokat. Egyik legnépszerűbb mindközül a pulyka, amely mára már annyira kulcsfontosságú eleme a hálaadásnak, hogy egyesek Pulyka napként is hivatkoznak erre az ünnepélyre. A közkedvelt fogás egy aranybarnára sült, szaftos húsú pulykát tartalmaz, amelyhez híres áfonyaszósz és töltelék is párosul, mindezt krumplipüré és zöldbab kíséretében tálalják. Desszertek között pedig a sütőtök pite éli fénykorát ebben az időszakban.

A pulyka egyébként csak a 19. század fordulóján vált divatos hálaadási étellé. Népszerűségét több okra is vissza lehet vezetni. Először is ebben az időszakban temérdek pulyka állt az amerikaiak rendelkezésére, a kontinens nagy részén bárhol megtalálhatóak voltak, másodszor a pulykák egy családi gazdálkodásban is mindig fellelhetőek, így bármikor könnyedén levághatták őket. A pulykákból a húsukon túl egyéb haszna a gazdáknak amúgy sem származott, hiszen nem termeltek sem tejet, sem tojást. Harmadszor pedig a pulykák óriási mérete tökéletesen megfelelt akár egy nagy család bőséges ellátásához is. Bár Magyarországon a hálaadás nem annyira jelentős ünnep, mint az utána következő karácsonyi időszak, egy izgalmas pulykás ételnek éppen annyira helye van a hazai ünnepi asztalokon, mint a a tengerentúli hálaadásnapi partykon.

A tökéletes pulyka elkészítésére sokféle receptet, módszert találhatunk, de ha biztosra szeretnénk menni, akkor Wolfgang Puck leírását követjük. A séflegenda most megosztja velünk a tökéletes pulyka titkát.

Wolfgang Puck tökéletes sült pulykájának receptje:

10-12 főre

Hozzávalók:

– 1 db pulyka (6-7kg)

– Só

– Frissen őrölt fekete bors

– 1 csésze extra szűz olívaolaj

– 4 szál rozmaring

Elkészítés:

1. Mielőtt elkezdenénk a pulykát előkészíteni, a sütőt 160°-ra elő kell melegíteni.

2. Első lépésként el kell távolítani a pulyka nyakát és a belsőségeket, amelyeket érdemes félretenni, mert később alaplé vagy mártás készítésénél felhasználhatóak lesznek.

3. Következő lépésként hideg vízzel le kell öblíteni a pulykát. Érdemes kívül belül is jól átmosni, majd ha ezzel készen vagyunk, papírtörlővel szárazra kell törölni.

4. Utána a lelógó bőrök és zsírok levágásával folytatjuk.

5. A pulykát kívül-belül befűszerezzük sóval, borssal, meglocsoljuk olívaolajjal, majd mindezt jól beledörzsöljük a bőrébe. Figyeljünk arra, hogy mindenhol kellően fedje a pulykát a fűszeres olaj.

6. A 4 szál rozmaringot elhelyezzük a pulyka belsejében, majd ha ezzel készen vagyunk, húskötöző zsineggel összefűzzük a pulykát.

7. Az megkötött pulykát óvatosan tepsibe rakjuk és a sütő legalsó rácsára helyezzük.

8. Az időzítőt 2 órára állítjuk és átsütjük a pulykát. Ezt követően magasabb hőmérsékletre emeljük a sütőt és szép aranybarnára sütjük a külsejét. (190°C, 10-15 perc). Sütés közben érdemes locsolgatni a bőrét tisztított vajjal vagy a keletkezett szafttal.

9. Húshőmérővel leellenőrizhetjük a pulyka belső hőmérsékletét, aminek ideális esetben 75°-nak kell lennie. A sütési idő a pulyka méretétől függ.

10. Ha elkészült a pulyka, óvatosan kivesszük a sütőből, alufóliával lefedjük és 20-30 percig pihentetni hagyjuk.

11. Az idő lejártával fel is szeletelhetjük és tálalhatjuk az elkészült pulykát.

Wolfgang Puck extra tippjei a sült pulykához

A tepsiben maradt húsról lecsöpögött zsiradékot szintén érdemes későbbre félretenni, mert akár a húshoz kínált mártásokhoz vagy egyéb szószokhoz fel lehet használni.

Wolfgang Puck előszeretettel süti pulykáját zöldség ágyon. Ehhez a felvágott zöldségeket fokhagymával összekeverve csak be kell dobálni a tepsi aljába, egyenletesen szétoszlatni, majd minderre ráhelyezni a húst. Sütés után a zöldségek felszívják a fűszeres zsiradékot, így tökéletes köretként fognak szolgálni.

A pulyka felvágását a következőképpen tudjuk a legprofibban elvégezni: először középen kell félbevágni a pulykát, majd a mellek és lábak közötti bőrt is el kell metszeni. A mellcsont mentén végighúzzuk a kést és leemeljük a levágott pulykamellet. Végül pedig átlósan szeletekre vágjuk.