Néhány lépésen és egy fontos hozzávalón múlik a tökéletes burger

Mindenkinek van néhány kedvenc étele, amelyet csak étteremben kér, félve attól, hogy otthon oda lesz a tökéletes ízvilág. Ilyen az igazi finom és szaftos, ugyanakkor ropogós hamburger is, ám nem is gondolnánk, hogy csak néhány tuti tippre van szükség ahhoz, hogy otthon is éttermi minőségben készüljön el, ahogyan épp szeretjük.

A hamburgert mindenki máshogy szereti, és éppen ez a szép benne: nyugodtan szabadon engedhetjük a fantáziánkat, használjunk elsőre szokatlannak tűnő párosításokat a feltétek és szószok tekintetében, egy valamit azonban sose felejtsünk ki belőle: a bacont! A húspogácsa A hamburger központi hozzávalója a húspogácsa, amiből többfélét is vásárolhatunk a boltokban, de ha kicsit merészebbek vagyunk, akár mi magunk is elkészíthetjük otthon. A legjobb, ha húsz százalék zsírtartalmú marhahúst – lapockát vagy hátszínt – választunk. Ha mi magunk készítjük el, a fűszerezéskor a legfontosabbak a só, a zúzott fokhagyma, a bors, illetve ízlés szerint őrölt kömény, esetleg paprika. Ha borjúhúsból készül a burger, a petrezselyem és a koriander is nagyon jól illik hozzá, ám ha vadhúst választunk, óvatosabban fűszerezzünk, ezeknek a húsoknak ugyanis erősebb, jellegzetesebb íze van. A húspogácsák formázásánál ügyelj rá, hogy ne legyenek túl laposak a korongok, sóval pedig csak közvetlen sütés előtt szórjuk meg, így kerülhetjük el, hogy kiszáradjon a hús. Jót tesz, ha sütés előtt néhány órára hűtőbe tesszük a korongokat, hogy összeérjenek az ízek. A zsemle Itt már csak a sütés-főzésben gyakorlottabbnak ajánljuk, hogy próbálják házilag elkészíteni a hamburgerzsemléjüket. Szerencsére a boltokban a bucikat illetően is elég széles a választék, könnyű az ízlésünknek megfelelőt választani. A ketté vágott zsemle közé került öntetek hamar átáztatják a pékárut, ami ront az élvezeti értékén, ezért tanácsoljuk, hogy mielőtt összeállítanánk a hamburgerünket, pirítsuk meg az elfelezett buci mindkét felét. A feltétek Igaz ugyan, hogy a hamburger legfontosabb hozzávalója a hamburgerhús, az étel igazi karakterét talán mégis az adja meg, hogy mit társítunk a húshoz. A leggyakoribb feltétek a sajt, a majonéz, a ketchup, a mustár, és a különböző salátakeverékek. Ha valami különlegesebb ízkombinációra vágyunk, használjunk hagymalekvárt vagy hagymacsipszet. Sajtok tekintetében a bivaly mozzarella selymes, lágy íze kellően kihangsúlyozza a hús fűszerezését. Ha salátáról van szó, az elterjedtebb jégsaláta helyett inkább a rukkolát tegyük a burgerbe, annak jellegzetes íze miatt, ami egy új színfoltot visz az ételbe. A kézműves hamburger lelke a bacon Ha egy tényleg ellenállhatatlan hamburgerrel szeretnénk megörvendeztetni magunkat és barátainkat, semmiképp se hagyjuk ki a bacont. „A hamburger akkor lesz igazán mennyei, ha bacont is teszünk a húspogácsára. A magas hústartalmú bacont először pirítsuk meg egy serpenyőben, majd helyezzük a húspogácsára. A bacon kellemesen sós ízéhez és ropogós állagához tökéletesen passzol a marhahúspogácsa és bármilyen pikáns, enyhén édeskés fűszerezésű szósz” – tanácsolja Kovács Péter baconszakértő, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamás-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója. Még egy utolsó simítás Végezetül egy kis kézügyességre is szükségünk lesz a hamburger összeállításakor, a különböző rétegek ugyanis hajlamosak elcsúszni egymáson. Az alsó bucira legelőször a szószt kenjük, csak aztán jöjjön rá a hús, arra a bacon, a sajt és a különböző feltétek. A sort ismét a szósszal zárjuk, ami segít, hogy a hús és a többi hozzávaló ne mozduljon el a bucik közül. Persze önmagában ennyi még kevés: az elkészült hamburger közepére tűzzünk egy hosszú hamburgerpálcát, hogy a burger rétegei biztosan ne csússzanak el egymáson.