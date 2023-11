Veszélyes divat: Hatalmas károkat okozhat, ha cukorbetegeknek szánt gyógyszerrel fogyunk

Hatalmas és veszélyes divat lett cukorbetegeknek szánt gyógyszerekkel fogyni. Az olyan szerek, mint az Ozempic vagy a Saxenda azonban súlyos károkat is okozhatnak a szervezetnek, csakúgy, mint az egészségtelen divatdiéták, nem beszélve a koplalásról.

Noha ma már sok szó esik a fogyókúrákról és arról, hogy az egészséges életmódra való váltás nem kikerülhető, ha fogyni szeretnénk és meg is akarjuk tartani a súlyunkat. Sokan azonban még mindig hisznek a csodatablettákban vagy alkalmaznak olyan módszereket, amelyeket kizárólag orvosi felügyelet mellett lehetne használni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ezek a csodaszereknek hitt gyógyszerek hatalmas károkat okozhatnak a szervezetünkben.

„A cukorbetegeknek szánt gyógyszerek azért vonzzák a túlsúlyos embereket, mert segítenek gyorsan megszabadulni a gyűlölt túlsúlytól. Fennáll azonban a veszélye, hogy az étkezési zavarokkal küzdő emberek egészsége még inkább megromlik, mert mint minden gyógyszernek, ezeknek is vannak ellenjavallataik és mellékhatásaik” – figyelmeztet Herceg Olga dietetikus, élelmiszermérnök.

A szakértő szerint ezeknek a szereknek az alkalmazása esetén nem zárható ki az epehólyag probléma, a veseelégtelenség, az allergia és a depresszió, de az egyik legszokatlanabb mellékhatás, a súlyos, akut hasnyálmirigy-gyulladás sem. Ez a veszélyes és fájdalmas állapot minden ötszázadik embernél fordul elő azok között, akik a cukorbetegség elleni gyógyszeres injekciókat alkalmazzák.

„Ezek az injekciók csak akkor lehetnek hatékonyak, ha a teljes életmód megváltoztatásával párosulnak, beleértve az étrendet és a fizikai aktivitást. A gyógyszert szedők mintegy felénél bélproblémák, hányinger, haspuffadás, savas reflux, székrekedés és hasmenés is jelentkezik. Az ilyen gyógyszereket csak szakemberek felügyelete mellett szabad szedni” – tette hozzá a dietetikus.

Együnk, hogy fogyjunk

Herceg Olga szerint bármennyire is furcsán hangzik, ahhoz, hogy lefogyjunk, enni kell. A radikális megoldások hánytatás vagy koplalás formájában nem biztosítanak hosszútávú eredményt és evészavar kialakulásához vezetnek.

„Az egyhangú monodiéták, a folyamatosan alacsony kalóriabevitel, fogyitabletták vagy tisztítókúrák, és még sorolhatnám, destruktív hatást gyakorolnak a hormonháztartásra, az emésztésünkre és nem utolsó sorban a pszichikai állapotunkra. Minden olyan megoldás, amit mézesmadzagként húznak el előttünk több kilogramm fogyást ígérve egy hét alatt, kerülendő. Ha több évbe telt felszedni azt a bizonyos túlsúlyt, akkor a fogyás is több időt vesz igénybe” – magyarázta a szakember.

Az egészséges fogyás mértéke Herceg Olga szerint mindig a startsúlytól függ. Azaz minél nagyobb súllyal kezdtük el a fogyókúrát, annál nagyobb súlyveszteség számít normálisnak hetente. A testtömeg 0,5-1 százalékos heti fogyását vehetjük alapul. Ha például a súlyunk 70 kg, akkor heti 350-700 gramm fogyásra kell számítani, tehát míg a vékonyabb emberek kevesebbet veszítenek a súlyukból hetente, a túlsúlyos vagy elhízott emberek akár 2 kg-ot is fogyhatnak ennyi idő alatt.

De hogyan fogyjunk egészségesen?

Léteznek jól bevált tippek, melyekre érdemes odafigyelni a diéta során annak érdekében, hogy ne essünk túlzásokba és a szervezetünket ne érje túlzott megvonás. Herceg Olga dietetikus néhány hasznos tippet is megosztott, amit a fogyókúrázók támpontként használhatnak.

„Mindig kezdjük a napot egy teljes reggelivel. Ha nem szoktunk reggel enni, akkor érdemes szokássá tenni. Kezdjük kis adagokkal, és így majd fokozatosan kialakul, hogy idővel már nem fogunk tudni teljes reggeli nélkül munkába vagy iskolába menni. Az étrendünk legyen kellően kalóriadús, hisz a fogyást segítő helyes táplálkozás másik alapelve, hogy ne csökkentsük a kalóriabevitelt az elfogadható norma alá. Ha alultápláljuk magunkat, nem csak a diétát fogjuk hamar feladni, de az anyagcsere is lelassul. Nincs olyan, hogy kevesebbet eszem, így gyorsabban fogyok”. Felejtsük el a 6 után nem eszünk szabályt is. Természetesen, ha este 8-9 óra között fekszünk le, akkor a szabályt lehet és kell is követni. A legtöbb ember azonban nem fekszik le este 11-nél korábban, így egy ilyen étkezési szünet csak a szervezet kárára válik. Fogyasszunk sok fehérjét (halat, főtt csirkemellet, főtt tojást, túrót) lefekvés előtt 2-3 órával, és ne aggódjunk a hízás miatt” – részletezte a szakértő.

Herceg Olga szerint annak érdekében, hogy ne együnk túl sokat este, nem szabad túl sokat enni napközben. A fogyáshoz szükséges helyes táplálkozás fő elve ugyanis az egyensúly. Ha kihagyjuk a reggelit, és a munkahelyen csak a nassolásra korlátozzuk magunkat, nagy valószínűséggel vacsorára is megeszünk néhány extra adagot. A szervezetet nem lehet becsapni: este megpróbál mindent megkapni, amiben reggel és délután hiányt szenvedett. A víz jótékony hatásáról már sok szó esett, ez szintén elengedhetetlen a kiegyensúlyozott fogyáshoz. Bizonyított, hogy naponta 2-2,5 liter vizet kellene fogyasztanunk, ami nem csak lehetővé teszi a szervezet számára, hogy fenntartsa a vízháztartás egyensúlyát, de segít elkerülni a felesleges nassolást is. A víz mellett a fehérjebevitelre is érdemes ügyelni. A fehérje az izmaink alapja, a húsok, a hal, a tenger gyümölcsei, a túró, a tojás, a borsó és a lencse pedig mind nagyszerű fehérjeforrások.

A leadott kilók fele visszakúszik

Tanulmányok azt mutatják, hogy a fogyókúra során leadott súly legalább 50 százaléka egy éven belül visszatér, ha nem építünk be egészséges szokásokat az életünkbe. A gyors súlygyarapodás elkerülése érdekében jobb, ha kezdetben nem alkalmazunk expressz diétákat.

„Koncentráljunk a tápanyagokban – fehérjékben, zsírokban és szénhidrátokban – gazdag ételekre. Megfelelő arányuk segít az egészség előmozdításában, segít a súly megtartásában, és ha szükséges, a további kényelmes csökkentésében. Ezzel szemben a tápanyaghiány túlevéshez vezet. A jó alakot nehéz megtartani, ha nem vigyázunk a testünkre és nem tartjuk be az alvás rendszerét, állandó feszültségben vagyunk, elhanyagoljuk a fizikai aktivitást vagy túl sok alkoholt fogyasztunk. Mindez hozzájárul a súlyfelesleg gyarapodásához. Az alváshiány ráadásul megzavarhatja az étvágyat és az anyagcserét szabályozó hormonok termelődését, ami súlygyarapodáshoz vezet. Törekedjünk az éjszakánkénti 7-9 óra minőségi alvásra, mert ez segít kordában tartani a súlyunkat” – sorolta a dietetikus.

Herceg Olga szerint azzal is sokat segíthetünk a kiegyensúlyozott fogyásban, ha egészséges zsírokat választunk: zsíros halakat, hidegen sajtolt növényi olajokat, az avokádót és a dióféléket. Ha sportolni nincs is időnk, igyekezzünk mindenhová inkább sétálni, ahová lehet, ülőmunka esetén pedig óránként legalább egyszer álljunk fel és nyújtóztassuk ki a lábunkat. Arra is érdemes ügyelnünk, hogy alaposan rágjuk meg az ételt, és soha ne együnk menet közben vagy sietve. Fogyasszunk minél több zöldséget, hisz ezeknek kiváló tulajdonságai és alacsony kalóriatartalmuk van. Ezért nagyon jótékony hatással vannak a szervezetre, többek között csökkentik a rák és a szívkoszorúér-betegség kockázatát.