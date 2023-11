Egy könyv, ami segít az önterápiában, ha készen állsz rá!

Szántó Szilvia, a Budapesti Gazdasági Egyetem mentálhigiénés tanácsadója egy háromrészes regény után (Nárcisz-trilógia), idén elkészült a történethez tartozó terápiás könyvvel is, ami segít azoknak, akik a regény főszereplőjéhez hasonlóan átéltek érzelmi vagy más típusú bántalmazást.

A szakkönyv egy fél-egyéves önterápiára ad lehetőséget azoknak, akik szeretnének megbírkózni az érzelmi bántalmazás okozta lelki sérülésekkel. A Nárcisz-trilógia igaz történeten alapuló regénye sokakat elindított a felismerés útján, miszerint érzelmileg bántalmazó kapcsolatban élnek, vagy a szülei bántalmazták őket, és ez kihat a felnőtt életükre is, azonban eddig nem tudták begyógyítani a sérülésekeiket. A Napocska-projekt – Szabadulás és gyógyulás az érzelmi bántalmazásból egy gyakorlati útmutató, amely átvezeti az olvasót a terápiás szakaszokon.

Lépésről lépésre

A szakkönyvben az olvasó először feltérképezi a problémás területeket – például érzelmi sebeket, gyermekkorból hozott hiedelmeket, viselkedésmintákat –, majd feltárja, hogy milyen erőforrásaira tud támaszkodni, aztán a gyakorlati útmutató kérdéseit kidolgozva elvégezi az átalakítást egy új, gyógyult ént létrehozva. A feldolgozást relaxáló, jelenbe visszahozó feladatok is segítik, ezek a Pihenőidőnek keresztelt részek.

„A Nárcisz-trilógia mindegyik kötetében, így a 3. részben is szerepelnek terápiás beszélgetések és olyan technikák, amelyek segítenek az érzelmi sebeink gyógyításában, az önmagunkhoz való kapcsolódásban, a nárcizmusban érintett emberekkel való kapcsolat kezelésében vagy az abból való kiszállásban. A regény előolvasói, akik végigkísérték az alkotás folyamatát, javasolták, hogy érdemes lenne ezeket a gyakorlatokat a könyv végére kigyűjteni. Én viszont úgy döntöttem, hogy legyen ebből egy külön munkafüzet, amely aztán önálló szakkönyvvé, gyakorlati útmutatóvá nőtte ki magát, ez lett a Napocska-projekt.” – mondja Dr. Szántó Szilvia.

A szerző javaslata az, hogy ne siessünk a szakkönyvvel, próbáljuk meg a saját ütemünkben az eszünkkel és az érzelmeinkkel is feldolgozni azt, amit olvasunk, és csak akkor haladjunk tovább, amikor készen állunk rá, de vigyázzunk, ha túl lassan haladunk, az lehet akár halogatás is, ami megakaszthatja a gyógyulási folyamatot.

Felismerjük az érzelmi bántalmazást?

Szántó Szilvia TikTok-csatornáján 15 éves mentálhigiénés tapasztalatával olyan témákról beszél (és ad rá tanácsot pár percben), amelyek meglepően sokakat érintenek. Ilyen videó például a Ha tetováltatsz, utána ne gyere haza! című TikTok-poszt. A témaötletet a szakember fiatal felnőtt kliensei adták, akik gyakran megkapják ezt a mondatot a szüleiktől, a videó pedig felfedi, hogy milyen különbség van az empatikus, elfogadó szülői magatartás és az érzelmi zsarolás között. A Napocska-projekt szakkönyv segít az érzelmi bántalmazás típusainak felismerésében és kezelésében is.

„A tetoválós videóban elmondom, hogy a címben szereplő kijelentés a feltételhez kötött szeretetről, kontrollról szól, azaz a fiatal felnőttnek a szülő elvárása szerint kellene cselekedni. Márpedig felnőtt korban a testünk a mi felelősségünk. Kifejezheti a szülő, hogy nem ért egyet a gyermeke tetoválásával (de lehet elköltözés, párválasztás is a téma), de ahhoz nincs joga, hogy beleszóljon abba, hogy a 18 év feletti gyermeke mit tesz a testével, az életével és érzelmileg zsarolja őt. Ha később megbánja a döntését, az is az ő dolga, majd tanul belőle, nem kell az élettől megvédeni. A címben szereplő mondat sokaknak ismerős lehetett, mert pár hét alatt közel 620 ezren nézték meg és rengeteg – az érintettséget igazoló – komment érkezett a videó alá” – mondta el a szakember.

A kemény munka jutalmát is megkapjuk

A Napocska-projekt akkor is fontos felismeréseket hozhat, ha azt gondoljuk, hogy rendben volt a gyermekkorunk, azonban mégis ismétlődő, minket hátráltató mintákat fedezünk fel az életünkben, kapcsolatainkban, amelyeket nem értünk és a gyökeréről fogalmunk sincs. A könyv olvasása közben épp ezeket a helyzetek ismerjük fel az emlékeinkből.

„A Napocska-projekt esetében olyan szakkönyvről van szó, amely nemcsak szakmai összefoglalókat, az érzelmi bántalmazásból szabadulást és gyógyulást megtámogató feladatokat és kérdéseket tartalmaz, hanem megoldásokat is: ugyanis mindegyik kérdést kidolgoztam a Nárcisz-trilógia főhősnőjére, Jázminra is. Az olvasó így abban is segítséget kap, hogy Jázmin válaszai alapján lássa, hogy az adott kérdésnél milyen irányba érdemes elindulnia a válaszadásban. A szakkönyv abban is egyedi, hogy vigyáz arra, az olvasót ne terhelje le túlságosan, erre van a Pihenőidő: ezek olyan gyakorlatok, amelyek segítenek visszatérni a jelenbe, eltávolodni kicsit a nehéz érzéseitől vagy épp gyakorolni az öngondoskodást, önjutalmazást” – részletezte Szántó Szilvia.

Egyedül vagy segítséggel?

A szakkönyv legalább fél- egy évnyi önismereti munkához ad iránymutatást. Olyanoknak is remek megoldás lehet a Napocska-projekt, akik nem enegedhetnek meg maguknak éppen egy hosszú terápiát, de arra is tökéletes, hogy kiegészítse azt. Ha egyedül vágunk bele, és azt érezzük, hogy a feljött emlékek, felismerések, érzések nehezek, fájdalmasak, megterhelőek számunkra, egyedül maradtunk velük és jó lenne valakivel átbeszélni őket, keressünk fel szakembert, akár egy alkalmas konzultációra is.

A Napocska-projekt segít abban, hogy tudjunk egyedül is dolgozni saját magunkon. A könyv segíthet abban, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, felépítsük új énünket. A Gyakorlati útmutató az évvégi ünnepek alkalmával akár egy öngondoskodó ajándék is lehet, ha meghoztuk a döntést, hogy szeretnénk egy boldogabb, örömtelibb, önazonosabb, teljesebb életet élni, mint eddig.