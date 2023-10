Magyarországon az inkontinencia annyi embert érint, mint a szénanátha

Nemcsak tabutéma, de egyre drágább is az inkontinencia. A felnőttpelenkák ára ugyanis a tavaly július előttihez képest immár a duplájára emelkedett, így egy inkontinenciában szenvedő beteg már minimum 20 ezer forintot költ erre havonta. Ez pedig nem csak egy szűk réteget érint, hisz az inkontinenciában immár annyian érintettek Magyarországon, mint ahányan szénanáthában.

„Egy év alatt megduplázódott a termékek ára, ami főként az idősebb, nyugdíjas korosztályt érinti hátrányosan. Ehhez az is hozzájárul, hogy a betegekre eső költségrész is megnőtt, a nem támogatott termékeket pedig már jó ideje teljes áron tudják csak megvásárolni, ezek jobb minőségűek és nagyobb befogadó kapacitással rendelkeznek, de nyilván a drágább árkategóriába esnek. Az infláció és a gazdasági helyzet okozta drágulás miatt azonban félő, hogy a duplájára emelkedett árakat még a legolcsóbb termékek esetében sem fogják tudni kifizetni a legrászorultabbak. Ez nagy megterhelést jelenthet a leginkább rászoruló rétegnek, nem beszélve arról, ha mondjuk egy nyugdíjas házaspár mindkét tagjának szüksége van rá” – fejtette ki Ponyi Viktor, a pelenkaexpressz.hu tulajdonosa.

Havi húszezer forint csak a pelenka

A Magyarországon piacvezető felnőtt pelenkaáruház tulajdonosa szerint jövő tavasszal már nem lesz kapható olyan felnőttpelenka, aminek az ára beleférne az állami támogatás összegébe, noha természetesen nem csak ezeket a termékeket érinti az áremelés, hanem azokat a márkákat is, amelyek nem férnek bele a támogatott keretbe. Ponyi Viktor szerint már most érdemes alaposan átböngészni az internetet, hisz a pelenkaárakban is hatalmas a szórás. A legkedvezőbb áru és a legdrágább termék ára között ugyanis akár másfélszeres különbség is lehet. A PelenkaExpressz tulajdonosa ezért azt javasolja, mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt megvesszük a terméket.

„Sokféle beteg van, és ezen a területen is a határ a csillagos ég. Az ápolási termékek, mosdatókrémek és habok, alátétek és persze maga a pelenka is nagy kiadást jelentenek egy családnak. Csak a pelenka, ha napi hárommal számolunk, havi minimum húszezer forintba kerül. 2022 júliusig mindez még tízezer forintból volt megoldható” – tette hozzá Ponyi Viktor.

Terhesség alatt és szülés után is felléphet a probléma

Az inkontinencia igen széles réteget érint Magyarországon, ráadásul nem csak a betegségben szenvedőket érinti érzékenyen és kényesen ez a téma, de széles körben sem sokszor beszélnek róla. A hazai lakosság hat és fél százaléka – vagyis mintegy 650 ezren – érintett ebben a problémában, ami azt jelenti, hogy ugyanannyian küzdenek ezzel a betegséggel, mint a szénanáthával. Ez a tény annak fényében a legvészjóslóbb, hogy az érintettek 60 százaléka a 65 évnél fiatalabb korosztályba esik, azaz a lakosság produktív részét alkotó aktív korosztály köréből kerül ki.

A téma kényessége miatt sokan még az orvosuknak sem beszélnek a problémáról, pedig a statisztikák szerint minden harmadik nő tapasztal vizelettartási panaszt várandósság alatt és szülés után. Várandósság alatt ugyanis a méh növekedésével a hólyagra nagy nyomás helyeződik, ez okozza a terhes nők vizelettartási zavarait, az úgynevezett stresszinkontinenciát. A húgyhólyagot tartó medencefenék izomzat meggyengülése miatt alakul ki, hiszen a hólyag vizeletkontrollért felelős izmai nem tudnak megfelelően működni. A szülés után szintén stressz inkontinencia alakulhat ki, ennek a jellegzetessége, hogy nevetés, köhögés, tüsszögés, ugrálás során nyomás nehezedik a húgyhólyagra és az alatta lévő izmokra, melyek szabályozzák a vizelet áramlását.