Egyszerű napi rutinnal tehetünk az egészségünkért minden nap

Egy igazi magyar innováció támogatja az egészséges zöldség- és gyümölcsszükséglet kielégítését. Nem csak egyszerűen és praktikusan fogyasztható, de az egyedi eljárásnak köszönhetően hozzájárul a minőségi zöldség- és gyümölcsbevitelhez is.

„Az utóbbi időben egyre erőteljesebb lett az igény a fogyasztók részéről, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket kistermelőknél és biotermelőknél vásárolják meg. Egyre tudatosabbak a magyar fogyasztók abban a tekintetben, hogy már nem csak a zöldség- és gyümölcsfogyasztás a fontos, de ha tehetik, akkor azt minőségi forrásból szerezzék be. Ez pedig rengeteg utánajárást igényel, hiszen a mindenki számára könnyen elérhető multik sok esetben egész évben más, távoli országok termékeit árusítják. Arról nem is beszélve, hogy a gyümölcsök, zöldségek milyen romlékonyak. A fejlesztésünk arra hivatott, hogy a minőségi és megfelelő forrásból származó gyümölcs- és zöldségfogyasztást növelje és segítse” – mondta Farkas Éva élelmiszeripari mérnök, a HeySmoothie márka megálmodója.

Innovatív recept és eljárás

A hosszú fejlesztés során tökéletesített és hamarosan immár nem csak online rendelhető terméket a gyártó praktikus, tasakos csomagolásba rejtette. Az összesen 12 ízben kapható instant smoothie minden egyes alapanyaga organikus kistermelőktől származik.

„Az a különleges ebben, hogy minden zöldséget és gyümölcsöt az adott termőterületről, a világ minden tájáról, ellenőrzött gazdaságokból szerezzük be. Ezeket a termelők érett állapotukban leszüretelik, fagyasztva szárítják, majd porítják. Ennek az eljárásnak azért van jelentősége, mert segít megőrizni a zöldségek, gyümölcsök tápanyagainak igen jelentős hányadát. A ma ismert feldolgozási módok közül minőségben ez kimagasló. Mind a 12 íz mögött saját fejlesztésű receptúránk áll. Bár vannak hagyományosabb ízeink, mégis igyekeztünk a változatosságra törekedni és izgalmas, különleges ízvilágokat is létrehozni” – tette hozzá Farkas Éva.

Farkas Éva a termék ötletadója, maga is régóta kereste a tökéletes megoldást az álma megvalósításához az organikus élelmiszerek között, ebben pedig nagy segítségére volt az élelmiszeripari területen szerzett végzettsége.

„Élelmiszermérnöki diplomám van és ez az egész életemet meghatározta. Mindig is foglalkoztatott az élelmiszerek összetétele, a minőségük, a milyenségük. Sajnos magam is küzdök/megküzdöttem egy pajzsmirigy-betegséggel, de ez csak még jobban motivált a tiszta élelmiszerek felkutatásában. Az élelmiszeripari diplomám után marketing szakon is szereztem képesítést, és e kettő tudást ötvözve született meg ez a termékcsalád” – fejtette ki Farkas Éva.

„Mindig is előszeretettel kutakodtam világszerte, ha itthon nem találtam olyan alapanyagot, amit kellően tisztának, minőséginek és természetes eredetűnek tartottam. Ez a termék szembejött velem már korábban egy amerikai platformon, és rendeltem is belőle. Egyből beleszerettem és elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan kooperálhatnánk a külföldi gyártóval , hogy hazánkban is elérhetőek legyenek a termékeik, de ez elég döcögősnek tűnt. Így elhatároztam, hogy én magam fogom itthon előállíttatni, és hosszas keresgélés után végül rátaláltam a megfelelő európai alapanyag-beszerzési forrásra és egy hazai gyártóra” – magyarázta a szakember.

A kis tasakba zárt gyümölcspor-keverékek a technológiájuknak köszönhetően egyedülállónak számítanak a magyar piacon. Akár otthon, munkahelyen, iskolában vagy útközben is fogyasztható és nagyon egyszerűen elkészíthető: 2-3 deciliter vízzel össze kell rázni és már készen is van.

Ne spóroljunk a gyümölcsfogyasztással! A WHO ajánlása szerinti napi 400 gramm zöldség és gyümölcs bevitele az egészséges életmód fenntartását és megőrzését biztosítja, mellyel megelőzhetők a daganatos megbetegedések, a szívinfarktus, valamint a diabétesz is.