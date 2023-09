Húsokkal, kolbásszal is lehet fogyni: 3 hónap alatt 20 kilót adott le az influenszer

Kalivoda Timi nevét jól ismerhetik a táplálkozással kapcsolatos blogok, Instagram-oldalak követői. A háromgyermekes anyuka ma már az egész család elé forró levegős sütőben készült, egészséges ételeket rak le az asztalra és noha eleinte férje is szkeptikus volt, ma már a sült kolbász is forró levegős sütőben készül.

Közel hetvenezren követik Kalivoda Timi oldalát, ahol az influenszer napról napra egészséges és finom fogásokat oszt meg követőivel. A receptekben mindig közös, hogy kevés szénhidrátot tartalmaznak, cserébe viszont finom húsokból, halakból, zöldségekből és egyéb egészséges és testsúlycsökkentő hatású alapanyagokból készülnek. Timi szinte minden ételt Airfyerben készít, ami nem csak egészségesebb a hozzáadott zsiradék hiánya miatt, de a konyhát és a háromgyerekes anyuka idejét is kíméli.

„Úgy egy éve használok Airfryert, emlékszem, korábban anyósomnak ajánlottam már ezt a főzési módszert és vett is egyet, de sajnos nem úgy működött, ahogy kellett volna. Én mindenképpen professzionális gépet szerettem volna, így alapos kutakodás után a Cosori Airfryerére esett a választásom. Rengeteg külföldi oldalon láttam recepteket és mind ki szerettem volna próbálni. Azóta már saját recepteket találok ki, és a család is nagyon szereti őket. Az abszolút kedvenc a sült kolbász, amiről a férjem el sem akarta hinni, hogy ilyen jól sikerülhet Airfryerben. Nem durran ki, nem fröccsen szét, csak beteszem a sütő tálcáját a mosogatógépbe és kész. Ami az Airfryerben történik, az benn is marad, ez pedig nekem a három gyerek mellett nem kis segítség. Nem kell konyhát és zsíros edényeket áztatnom, sikálnom” – magyarázta Timi.

Betegség és plusz kilók

Az édesanya legkisebb gyermeke még csak kilenc hónapos, a nagyobbak már óvodások, Timi mégis úgy érzi, energikusabb és fittebb, mint valaha. A gasztroblogger ugyanis hosszú évekig küzdött komoly súlyfelesleggel és az ebből fakadó betegségekkel.

„Az első terhességem előtt derült ki, hogy PCOS-em van és az általában ezzel karöltve járó inzulinrezisztenciám is. Soha nem volt gond a súlyommal, azonban a terhesség alatt villámgyorsan felszaladt rám 30 kiló, amit a második gyerek előtt nem tudtam teljesen leadni, majd a második terhességem alatt is 30 kiló plusz jött fel rám. Mindenféle diétával, étrenddel, csodaszerrel próbálkoztam, de semmi nem volt sikeres, egy deka sem mozdult. Sportolni ezzel a túlsúllyal nagyon kellemetlen volt, nem is tudtam hatékonyan csinálni, ami szintén elkeserített” – tette hozzá Timi.

Az anyuka a véletlennek köszönheti, hogy rátalált egy csoportra, ahol ketogén étrenddel kapcsolatos tanácsokat osztottak meg és bár nem teljesen ezt az étrendet követi, úgy érzi, ez segített neki igazán megindítani a felesleges kilók leadását.

„Láttam, hogy a csoportban finom húsokból, szalonnából, kolbászból készült ételek receptjeit osztják meg, én pedig azt gondoltam magamban, hogy ha ez az életmódváltás, hogy ilyen finomakat eszünk, akkor benne vagyok. Csak nagyjából követtem ezt az étrendet, inkább a szénhidrát drasztikus csökkentésére koncentráltam, és én magam lepődtem meg a legjobban, hogy működött. Három és fél hónap alatt adtam le 20 kilógrammot. Tényleg csakúgy olvadtak le rólam a kilók, azt éreztem, hogy szinte lekívánkoztak a testemről, csak addig nem tudtam, hogyan segítsek nekik távozni. Még egy kicsit túl is lőttem a célon, mert meg kellett állítanom a fogyást, amikor már túl vékonynak láttam magam. Azóta tartom a 65 kilót, ami a 173 centimhez számomra ideális. A harmadik terhességem alatt pedig csak feleannyit híztam, mint korábban és ez is gyorsan, szinte teljesen lement rólam szülés után. Bár nyáron a sok finom gyümölcs hatására én is felszedtem egy kis pluszt, most magabiztosan állok elébe, hogy az airfryerben készült finomságokkal gyorsan visszanyerjem a legjobb formámat” – mesélte Timi.

Az influenszer édesanya ma már nem éri be egy Airfryerrel: A Cosori Prémium sütője mellé nemrég megérkezett a COSORI Slow Cooker is, amiben már leveseket is készít.

„A gyerekek a COSORI Premium forrólevegős sütőt kis sütőnek hívják, a COSORI Slow Cookert pedig a kistesójának. Én nagyon szeretem a Prémiumot is, mert a gyári 180 fok, 15 perces beállítás szinte mindenre megfelel. Általában csak ezt nyomom be és amikor lejár, bekukkantok és ha kell, rányomok még egyszer. A Slow Cookerben nemrég készítettem el az első frankfurti levesemet, ami hihetetlenül finom lett, de mivel ebben nem kosár, hanem üst van, bármilyen szaftos étel elkészítéséhez kiválóan alkalmas” – fejtette ki Timi.

Az édesanya úgy érzi, nem csak a túlsúlytól szabadult meg, hanem az egészségtelen táplálkozás okozta rossz közérzettől és betegségektől is, mindezt pedig nagyban az Airfryernek is köszönheti. Anyukaként pedig a legfontosabb számára, hogy a gyerekei is az egészséges életmód iránt köteleződjenek majd el.

A kiemelt kép illusztráció.