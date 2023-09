Ideális sport iskola mellett: a tanulásban is segíthet a falmászás

A tanévkezdéssel egyre több szülő fejében fordul meg a kérdés: mit sportoljon a gyermeke iskola mellett? A gyerekek mozgásigényét nem elégítik ki az iskolai tornaórák, azonban a megfelelő sportág kiválasztása nem is olyan egyszerű a szülők és a gyerekek számára.

A legfontosabb szempont a választásban általában az, hogy elérhető helyen legyen, ne legyen drága, legyen hatékony, élvezzék a gyerekek, de ne terhelje le őket túlságosan. Talán első körben nem sok szülő gondol a falmászásra, ez a sportág azonban számos előnnyel rendelkezik a többi sportággal szemben, mindamellett, hogy sikerélményt ad és még fejleszt is.

„A falmászás nem véletlenül lett mára nem csak népszerű, de olimpiai sportág is, hiszen kiemelkedően fejleszti a gyerekek különböző képességeit, koordinációját. Az olyan gyerekek esetében is nagy segítség lehet, akik figyelemzavarral, ADHD-val küzdenek vagy éppen túlmozgásosak. De azokat a gyerekeket is leköti, akiknek nincs ilyen problémájuk, emellett pedig remek közösségnek lehetnek részesei. A terápiás falmászás kiválóan fejleszti a gyerekek koncentrációját, egyensúlyérzékét, javítja a srácok mozgáskoordinációját. Ahhoz, hogy elérjék a céljukat a falon, meg kell tanulniuk leállítani az esetleges túlmozgásaikat, és a szétszórt figyelmüket összpontosítani. A mászás során megismerik a saját korlátaikat, erősségeiket. Ez a mozgásforma a gyakran szorongó diákokat is szépen megnyitja. A falon nincs versenyhelyzet, ehelyett egymást segítő feladatok vannak, és van olyan cél, amit a gyerekeknek együtt kell elérniük. A terápiás mászás a szociális készségeket is fejleszti” – magyarázta Bankó Zsolt, a Boulder Academy Budapest alapító-tulajdonosa.

Kiegészítheti a gyógytornát is

A tanulási problémák és az egyéb, figyelemzavarral kapcsolatos egyre gyakoribb tünetek mellett a falmászás a gyerekek tartásán is rengeteget segít. A gyógytornász szerint a falmászás sok esetben még a gyógytornát is kiegészítheti.

„A falmászás a kognitív funkciókra gyakorolt pozitív hatásán kívül rendkívül hatékony a mozgásszervi elváltozások – gerincferdülés, hanyag tartás, Scheuermann betegség és egyéb tartási rendellenességek – kezelésében, többnyire kiegészítő mozgásformaként” – fejtette ki Csizovszki Orsolya gyógytornász.

A gyerekek élményét pedig csak növeli, hogy az ország egyik legnagyobb mászótermében, egy valódi high-tech teremben edzhetnek, hisz a telefonjuk vagy tabletjük segítségével jelölhetnek ki mászóútvonalakat maguknak. Nem véletlen, hogy a BAB Budapest leggyerekcentrikusabb mászóterme: az edzők rendkívül kreatív módokon, külön teremben játékos formában fárasztják le a kicsiket és a nagyobbakat. Aki hobbinál többre vágyik, őket egészen a versenyzésig kísérik az egyetemi diplomával rendelkező edzők. Szintén egyedülálló, hogy ilyen magas képesítésű tanárok kezeiben vannak a gyerekek, akik mindent elkövetnek, hogy a kreatív testmozgás mellett szakmailag is a legmodernebb edzési elveket használják. A gyerekek ráadásul minden edzés után egy sikerélménnyel térhetnek haza, hiszen az útvonalak és a fogások is az ő szintjükhöz vannak igazítva, ez pedig szintén

pozitívan hat az iskolai teljesítményükre.

„Nem véletlenül vagyunk akadémia, hiszen a nagy szakmai tudás mellett mindent elkövetünk a gyerekek szakszerű fejlesztéséért és edzéséért. A gyerekek szintén egyedül csak nálunk, saját maguk tervezhetnek meg útvonalakat, amit meg is építenek, vagy tabletjük, telefonjuk segítségével a falon levő fogásokból utakat jelölnek ki maguknak és egymást is értékelve bátorítják, vagy adnak kihívást egymásnak. Így ötvözzük a kütyü mániát a sporttal. A legfőbb szempont a mászás élvezete, a közösség, az, hogy ide a gyerekek szeressenek járni, mert minden alkalom egy olyan élmény nekik, amit a barátaikkal együtt élnek meg. Észre sem veszik, hogy közben fejlődnek, erősödnek, okosodnak” – mondta Bankó Zsolt.

A falmászás a szülők pénztárcáját is kíméli, hiszen nem tartozik a drága sportok közé: minimális befektetéssel, ami egy pár cipő, már heti 1-3 alkalommal járhat a gyermek mászó edzésekre, aminek a költsége 1000 Ft óránként a gyermek napijegyén felül, ami 1900 Ft. A BAB-ban most ráadásul egész osztályok mászhatnak ingyen.

„Egy pályázatnak köszönhetően most iskolai osztályoknak is lehetőséget tudunk biztosítani az ingyenes mászásra. Összesen 1100 gyereket tud az akadémia ilyen módon támogatni, mert hiszünk abban, hogy a falmászás szeretete rengeteg iskolásnak segít majd nem csak a sportolásban, de a különböző problémák leküzdésében is” – tette hozzá Bankó Zsolt.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.