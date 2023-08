Itt az első olyan tervezői ruhaüzlet, ahol alacsony nők is vásárolhatnak

A petite size, azaz 163 cm alatti hölgyek gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy az alkatukra nem, vagy csak nehezen találnak nőies ruhadarabokat. Augusztus 26-án nyitott meg Székesfehérváron az első hazai designer üzlet, amely megoldást kínál erre a problémára is. A megnyitó háziasszonya Pataki Zita televíziós műsorvezető volt. A „MicsodaNők” elnevezésű ruházati üzlet megváltást jelenthet a kisméretű, alacsony lányok számára.

Ez az üzlet az első olyan női ruhabolt, ahol hozzájuthatunk a Petite Anita Janik ruhákhoz is! Janik Anita divattervező márkája mögött az az elgondolás áll, hogy minden nő, mérettől függetlenül, egyedi és gyönyörű. Azonban – ahogy azt a maga 155 cm-ével Anita is rendszeresen megtapasztalta – az alacsony nőknek kiemelt kihívást tud jelenteni a rájuk illő, nőies ruhák vásárlása, így csodás ruhakölteményeikkel a kisméretű, alacsony nőknek segítenek, hogy ők is mindig a legjobb formájukban tündökölhessenek. A Petite Anita Janik designer ruhák mellett másik két exkluzív magyar ruhamárka kollekcióiból és egy designer táskatervező darabjaiból is válogathatnak az üzletbe látogató hölgyek – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Az első magyar petite size márka életében is óriási mérföldkő, hogy ezentúl egy bárki számára könnyen elérhető ruhaüzletben is forgalmazzák ezeket az egyedi darabokat. Így minél több petite size hölgy hozzájuthat a méretükben készített, prémium minőségű darabokhoz.

Az új, harmadik út – országszerte elérhető designer ruhák

„A magyar tervezői márkák jellemzően közvetlenül design vásárokon, saját eseményeken, vagy budapesti showroomokon keresztül értékesítik egyedi tervezésű kreációikat. Emellett a magyar divatmárkák kedvelőinek a másik alternatíva eddig a hagyományos gyártók kínálata volt, melyek legtöbbször már nem kis tervezői márkák – ők nagykereskedéseiken keresztül, inkább viszonteladói hálózatban értékesítenek, éppen ezért termékeik könnyen beszerezhetők országszerte. Mi arra gondoltunk, miért ne lehetne a miénk egy köztes megoldás. Egy új, harmadik út! Szeretnénk, hogy a designer márkánk ne csak Budapesten közvetlenül tőlünk, vagy webshopunkból online, hanem egy ‘Petite Pont’ viszonteladói partnerhálózaton keresztül az egész országban elérhetővé váljon” – árulta el Janik Anita petite designer, stílustanácsadó, aki az új üzlet megnyitójára a két alapító-tulajdonosnak, Molnár Erikának és Kovács Bernadettnek, valamint saját magának külön erre az alkalomra három különleges designer ruhát tervezett.

Merész színek és masnis vagányság

Molnár Erika, az üzlet társtulajdonosa – aki szintén petite size – a megnyitón végig egy vibráló sárga-pink overált viselt, amelyet Anita kifejezetten erre az alkalomra álmodott meg számára Erika felkérése alapján. Mind a puffos ujjak, mind a hangsúlyos gallér és sliccelt megoldások, valamint a bátor színhasználat követi az aktuális kifutói trendeket. Ezen felül, az egyéni színtípusához és testalkatához is jól illeszkedik. A masni pedig még egyedibbé teszi a szettet és kifejezi Erika stílusát. „Imádom! Egyszerre divatos és kényelmes, ráadásul 100%-ig megjelenik benne a saját személyiségem, a stílusom” – eleveníti fel Janik Anita petite szakértő Erika szavait, amikor először látta meg és próbálta fel az alkotást.

Kovács Bernadettnek, az üzlet másik társtulajdonosának tervezett ruha színvilágában a pink nyakszegés egy csipet finomságot és nőies bájt, a fehér pedig üdeséget kölcsönöz az arca bőrtónusával és a kollekció másik két darabjával harmóniában. A szabálytalan vonalvezetésű lebegő ujj és aszimmetrikus végződések, a laza sziluett, mind előremutató rafinériára utalnak.

Anita királykék-fehér ruháján, a már említett V kivágások, sliccelések összhangja dominált, melyhez lent a slicc és kötő összhatása adott egy csipet csavart.

„A színekre és szabásvonalak játékosságára hangsúlyt helyező, letisztult, nőies darabok mellett az új kollekciókban egyre nagyobb teret kapnak a divatos minták és trendkövető megoldások is a jövőben” – avat be minket terveibe Janik Anita, a divatmárka társalapítója.

Természetesen az üzletben nemcsak a megnyitóra tervezett extrém ruhákkal találkozhatunk. A célcsoport válogathat majd a bőséges casual (hétköznapi), üzleti, irodai és adott esetben az aktuális alkalmi kínálatból is. Ráadásul nem kell olyan szigorúan venni a petite size ruhák esetében a javasolt maximum magasságot sem. Ugyanis a tapasztalat az, hogy a petite size ruhák sokszor azokra a kisméretű hölgyekre is jók, akik 163 cm-nél némivel magasabbak, de az átlagnál vagy rövidebb lábakkal, vagy rövidebb felsőtesttel rendelkeznek. Így ha valaki pár centivel magasabb és beleszeret egy Petite Anita Janik ruhába érdemes felpróbálnia, mert a márka darabjai számára is nagyszerű megoldást nyújthatnak.

„Nem hiszünk a szigorúan számokban történő beskatulyázásban. Mindenkinek szíve joga, hogy eldöntse alacsonynak/kisméretűnek tartja-e magát. Rábízzuk mindenkire, hogy számok helyett érzelmei és élményei alapján maga döntse el, hogy petite size-nak vallja-e magát. Szakmailag lehetnek korlátok, melyek kihathatnak a lehetőségeinkre. Ám ha valakinek pár centivel hosszabb petite size ruha lenne ideális és beleszeret a kreációinkba, természetesen törekszünk rá, hogy neki is segítsünk, amennyiben az kifogástalanul lehetséges. Hiszen ez az egész Petite Világ elsősorban egy életérzésen alapuló életstílus, ahol szívesen nyújtunk kézzel fogható támogatást a hozzánk fordulóknak. Minden nőnek örülünk, akinek megtetszenek ruháink és akár egyedi méretre igazítással, vagy anélkül jók rájuk, ők is bátran vallhatják magukat petite size adottságúnak. Mi azt valljuk, hogy tettekre és valódi törődésre van szükség, ami látványos és konkrét megoldást nyújt, hogy harmóniába kerülhess önmagaddal. Az egyik ilyen megoldás, amihez mi is hozzá tudunk járulni, a jó megjelenés. Minél többen dicsérnek meg, fordulnak utánad, annál bizonyosabbá válhatsz a nőiességedben, szépségedben, önmagadban. Segít elhinni, hogy tényleg jól nézel ki, ami nagy mértékben növelheti a magabiztosságodat. Minél több nőnek segíthetünk ebben, annál közelebb érünk a célunkhoz. A MicsodaNők üzlet tulajdonosai is hasonló elveket vallanak, mint mi. Így hát nem volt kérdés a velük való viszonteladói partnerség kialakítása részünkről” – osztotta meg Dajkó György, a petite.hu társalapítója.