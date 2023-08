Ezt tanácsolja a pszichológus, ha túlsúllyal küzdesz és párt keresel!

A közösségi média uralta világban a tökéletes testképé a fókusz, a legtöbb felületen modell-alkatú emberekkel találkozhatunk, emiatt a plus-size méretekkel rendelkező hölgyek és urak gyakran úgy érzik, a párválasztás számukra lehetetlen küldetés. Erre a problémára kínál megoldást az ingyenesen használható ducitars.hu társkereső oldal – a kutatások szerint ugyanis az online térben a molett emberek sokkal felszabadultabban és könnyebben ismerkednek.

Murányi Edina ESP trauma parapszichológus, gyermek- és felnőtt kríziskezelő tréner, oktató, sokféle emberrel érintkezik a munkája során, és az a tapasztalata, hogy itthon elsősorban az elfogadással kapcsolatban vannak nagy hiányosságaink, társadalmi szinten is. Edina saját tapasztalatokból is merít, hiszen korábban ő maga is duci volt, ezért is célja, hogy segítsen a túlsúllyal küszködő embereknek önmaguk elfogadásában. Amíg Afrikában a teltség a termékenységet, bőséget, nőiséget szimbolizálja, itthon épp az ellenkezőjét jelenti. Sajnos ma a legtöbb ember számára a külsőség az elsődleges érték – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Megfigyelhető azért egyfajta fejlődés is ezen a téren: a divatvilágban és a médiában ugyanis egyre népszerűbbek a duci modellek, és a molett sztárok is büszkén vállalják testüket a nagyvilág előtt. Ma már elfogadottabbak a teltkarcsú hölgyek, és még a férfiak többsége is inkább az idomosabb nőket kedveli.

A mindennapi problémák megnehezítik a fogyást

Általánosságban elmondható, hogy hátrányosan érezhetik magukat, akik plus-size méretekkel rendelkeznek – akkor is, ha csak a szülés után felcsusszant néhány kilóról van szó. Ez egy ördögi kör: a túlsúlyos embereknek általában sok az olyan feldolgozatlan traumájuk, ami akkora stresszel jár, hogy megnöveli a kortizonszintet és lelassítja az anyagcserét is – ez pedig megnehezíti a fogyást. Egy online platform segítség lehet nekik a társkeresésben, ott először inkább a belső értékekre fókuszálnak, nem az előítéletek alapján dől el a párválasztás.

„Ha valaki túlsúlyos, az általában valamilyen egészségügyi problémával is jár. Azt javaslom, hogy ezt magunk miatt mindenképpen vizsgáltassuk ki, illetve a sport és a mozgás lehet az a kulcs, ami az önbizalom terén elképesztő nagy javulásokat eredményezhet. Emellett elengedhetetlen, hogy a lelki problémáinkon is dolgozzunk: ha egy szakember segítségével elindulunk az önismeret útján és megtapasztaljuk az objektív önreflexiót, felismerjük a felesleges terheket, a kilók is elkezdenek majd leolvadni. Addig is viszont tudatosítani kell magunkban, hogy egy molett ember is szerethető és teljesértékű, önmagunk elfogadása az origó, ami mindennél fontosabb” – hangsúlyozta Murányi Edina, a Ducitars.hu szakértője, ESP trauma parapszichológus, gyermek- és felnőtt kríziskezelő tréner, a Murányi Empraxis Edukációs Központ alapítója.

Az online ismerkedés lehet a megoldás

A szakember szerint az önszeretet elengedhetetlen a társkereséshez is, amelyhez az online térben ismerkedés remek terep lehet a plus-size emberek számára. Itt szabadabban megélhetik a vágyaikat, könnyebben kapcsolódhatnak, és mindenki a pozitívabb oldalát mutathatja meg. Az online ismerkedés egyfajta biztonságos és kényelmes lehetőség a túlsúlyos emberek számára, mivel itt gátlások nélkül kereshetik az igaz társat, anélkül, hogy rosszul éreznék magukat.

A párom.hu-t is üzemeltető cég már komoly tapasztalatokat szerzett az online társkeresés területen, ezért is döntött úgy, hogy külön adatbázisba szervezi a saját oldalán belül a teltebb felhasználókat. Az ennek eredményeként 2019-ben indult Ducitárs.hu társkereső oldalt a “teltek és vidámak társkereső oldalaként” határozzák meg. Ez a platform lehetőséget nyújt a randizásra és flörtölésre azoknak is, akik a mindennapi életben nehezen találnák meg ezt a lehetőséget