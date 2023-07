Hollandia Szépségnagydíját nyerte el egy magyar termék

A legnagyobb holland Dutch Beauty Awards 2022-23 versenyének zsűritagjai szerint a legjobb szalontermék kategória győztese lett a magyar fejlesztésű és gyártású Vintage Beauty kozmetikai termékcsalád Volumen40+ széruma. A magyar márka olyan egyéb brandeket utasított így maga mögé, mint a QMS, a La Mer vagy az Authentic Beauty.

A Vintage Beauty 2010-ben indult útjára, amikor a márka alapítja Szakonyi Eszter, kozmetikus mester és egészségügyi szakkozmetikus megnyitotta első szalonját. Az elmúlt években a hazai márkák közül ezek az Ecocert és Naturix minősítésű natúr kozmetikumok zsebelték be a legtöbb nemzetközi díjat, mára már túlvannak a harmincon. A The Beauty Shortlist Awards, a The Green Parent Natural Beauty Awards, a Free From Skincare Awards, a Global Green Beauty Awards és a Global Makeup Awards díjai után a Vintage Beauty már a Dutch Beauty Awards győztese is – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„A Volumen40+ szérum már két éve a polcokon van, és több nemzetközi termékverseny aranyérmét is elhozta az elmúlt 2 évben. 2021-ben a JOY Prix de Beauté 1. díját kapta meg, 2022-ben pedig a brit illetve a skandináv Global Makeup Awards díjazta aranyéremmel. Ezért is fogtunk hozzá, és vágtunk bele egy teljes Volumen 40+ termékcsalád fejlesztésébe, amely a szérum mellett krémet, krémmaszkot és testápolót is magába foglal. Nappalra és éjszakára is tökéletes ápolást akartunk biztosítani az érett, vízhiányos, laza kötőszövetű arcbőr számára” – meséli Szakonyi Eszter, a Vintage Beauty tulajdonosa.

Eszter két éve családjával Rotterdamban él, ahol a Vintage Beuty Bőrproblémamegoldó Központ is megalakult. Termékeit a nyugati és keleti kozmetikai és bőrápolási hagyományok összetalálkozásaként jellemzi. Fejlesztéseit a skandináv szépségápolás ihlette, mely kevés, magas hatóanyagtartalmú és többfunkciós terméket használ, de a kelet-európai kozmetikai képzéseken elsajátított szemlélet is áthatja, melyet a gyógynövények hangsúlyos használata jellemez. Kozmetikusok számára folyamatosan tart képzéseket.

„Sok termékünk a szívünk csücske, sokra vagyunk nagyon büszkék, de bizton állíthatom, hogy a Volumen40+ termékcsalád mindhárom új terméke összetételében és hatásában is világszínvonalú fejlesztés, és cáfolja azokat az állításokat, hogy a natúrkozmetikum sosem lehet elég látványos” – folytatja Eszter „Biztosak vagyunk benne, hogy a Volumen40+ szérum nemzetközi sikere után a család többi tagját is díjazzák majd. Kockázat- és kompromisszummentesek, 100% természetes összetevőket tartalmaznak, melyek táplálják a bőrt és nem csupán placeboként szolgálnak, nincsen bennük irritációt okozó anyag, viszont közel 100 százalék hatóanyagtartalmúak. Ha igazán hatásos, azonnali feszesítő, anti-aging ápolást igényel a bőr, vagy épp egy fontos eseményre készül valaki és SOS tuningra van szüksége, akkor nem fog csalódni.”