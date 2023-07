Aranyszabályok a faszenes grillezéshez – Mutatjuk, mire érdemes figyelni

Számos szerethető dolog van a nyárban – minden bizonnyal az egyik legélvezetesebb, hogy kitörhetünk a konyha keretei közül és a teraszon vagy a kertben, de akár egy nagyobb túra alkalmával a természetben is megsüthetjük az ebédre, vacsorára szánt finomságokat.

Szepesi Gábor, a The Club Avalon corporate chefje adott néhány remek tippet azok számára, akik rászánják magukat a faszenes grillezésre, mely a legbiztosabb garancia arra, hogy egy baráti vagy családi összejövetelt követően ne csak a jó hangulatra, hanem az elkészült étel minőségére is szívesen emlékezzenek vissza a szerencsés résztvevők.

Tisztaság: Figyeljünk arra, hogy mindig tiszta grill rácsra tegyük fel a húsokat vagy zöldségeket. Vagy begyújtás előtt súroljuk le (lehetőleg vegyszermentes tisztítószerekkel), vagy nagyon magas hőfokon égessük le a rácson lévő szennyeződéseket. Begyújtás: Ha tele van a grillünk az előző sütögetés után visszamaradt hamuval, mindenképpen takarítsuk ki, elsősorban a megfelelő légáramlat miatt. Ezután töltsük fel a grillünket faszénnel és ha elég hely van benne, akkor legalább két hőzónát alakítsunk ki. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a grillünk egyik felébe több faszenet halmozunk fel, mint a másikba: erre azért van szükség, hogy a sütésünket segítse. A begyújtást semmi esetre sem vegyszerekkel végezzük. Használjunk elektromos grill gyújtót, esetleg egy sima hőlégfúvó is megteszi, vagy grillbegyújtó kémény. Így az égett vegyszerek íze nem lesz érezhető a húsokon és zöldségeken. A megfelelő hőmérséklet: A hőzónák kialakítása nagyban megkönnyíti a munkánkat. Begyújtás után semmi másra nincs szükség, csak türelemre: hagyni kell leégni a faszenünket. Ha ez megtörtént, indulhat a grillezés: az erősebb hőzónába rakjuk fel a húsainkat. Miután egy szép sült kérget kaptunk, átrakjuk a húst a csendesebb részre, ahol a be tudjuk fejezni a sütést. Így nem égnek meg a hússzeletek, viszont megfelelően át tudnak sülni és ezzel együtt már a pihentetés is megtörténik. Alapanyagok: Nagyon fontos az alapanyagok megfelelő kiválasztása, grillezéshez csakis friss és jó minőségű alapanyagokat használjunk. Pácolás/nem pácolás: Vannak, akik azt vallják, hogy már napokkal a grillezés előtt be kell pácolni a húsokat, mások szerint ez tilos. Ebben a kérdésben én az arany középutat választom: vannak olyan húsok, melyeknek jót tesz a pácolás (sertéstarja, csirkeszárny stb.), és vannak olyanok, melyeket én nem pácolok soha (steak). Egy alapszabály biztosan van, a steak húsokat soha ne kenjük be mustárral! Pihentetés: Minden húst érdemes pihentetni sütés után, hiszen sütés közben a húsok rostjai befeszülnek, ezért érezhetjük azt tapintásra is, hogy kemények. Ha van lehetőségünk, alakítsunk ki a grillünkön egy olyan zónát, ahol nincs parázs a rácsunk alatt, és húzzuk oda a pihentetni kívánt húsokat. Ha erre nincsen lehetőség, akkor egy tányérra pakoljuk fel az elkészült ételeinket és egy alufóliát húzzunk rájuk. A pihentetés után a húsok rostjai ellazulnak, ezt tapintásra is érezni fogjuk. Ha úgy ítéljük meg, hogy elkészültünk, akkor még érdemes egyszer a legnagyobb hőzónára visszahelyezni a húsokat egy úgynevezett második „kérgezésre”. Ez oldalanként nagyon magas hőfokon 5-5 másodpercet jelent csupán. Köretek: Érdemes arra figyelni, hogy mire a húsok elkészülnek, a köretek is készek legyenek a fogyasztásra. Ha egy hideg salátát/majonézes salátát szeretnénk a húsok mellé, akkor azt jó előre készítsük el, ha pedig a köretet is a grillen szeretnénk megsütni, akkor időzítsük úgy, hogy lehetőleg egyszerre készüljenek el a húsokkal. Tálalás: Fontos, hogy ne csak feldobáljuk a tányérra az elkészült ételeket, mindig próbáljuk meg esztétikusan tálalni azokat. Ne feledjük, hogy mindig a szemünkkel „indítjuk” az evést, a látvány ugyanolyan fontos, mint maga az íz. Evés: Ha mindennel elkészültünk, lazuljunk el, élvezzük az elkészült ételeket és a jó társaságot Takarítás: Érdemes másnap, mikor már kihűlt a grillünk egy alap takarítást elvégezni rajta, így a következő alkalommal nincs szükség hosszadalmas felkészülésre.

Szepesi Gábor corporate chef házi The Club Avalon BBQ szósza

Hozzávalók:

1 l paradicsomlé

1 üveg (150 ml) worchester szósz

0,8 l almalé

0,6 l almaecet

0,1 l csípős szósz

0,1 l szója szósz

0,5 l barna sör

0,2 kg barnacukor

0,2 kg paradicsom püré

0,1 kg bbq fűszerkeverék

1 ek fűszerpaprika

Só

Elkészítés:

Minden alapanyagot egy megfelelő méretű fazékba mérünk, kissé hígabb ketchup állagúra főzzük. Ha szükséges utánaízesítünk. A szósznak egyszerre kell egy kicsit túl édesnek és túl savanyúnak is lenni.

Aki pedig személyesen a séfet nézné meg munka közben, ellesve ezzel néhány jól bevált taktikát, annak érdemes ellátogatnia a The Club Avalonba, mely 2023-ban megújult arculattal és gasztrokínálattal várja a vendégeket. Az étlapon a klasszikus ételek mellett, mint amilyen a Cézár saláta vagy a gulyásleves, olyan izgalmas ízekben bővelkedő fogások is megtalálhatók, mint az ázsiai húsleves, a grillezett karfiol steak, a street food szekció legkedveltebb THE CLUB burgere, vagy a BBQ sertésoldalas igazi klasszikus lecsóval.