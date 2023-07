Mikro pincészetek csúcsboraival, boros koktélokkal és megújult étlappal hódít a belvárosban az N28 Wine & Kitchen

A klasszikusok szerint a bor az istenek itala. Egy dolog azonban a bort inni, és teljesen más ismerni és élvezni azt. Az N28 belvárosi borétterem koncepciójának alapja, hogy minél szélesebb körben mutassák be az olyan hazai borászatok kínálatát, ahol kis tételes, néhol csupán pár száz, maximum ezer palackkal készült kuriózumokat készítenek, amihez máshogy nem jutna hozzá a borkedvelő közönség. Ahogy a pincészetek száma nő a borlapon, úgy újul meg az étterem étlapja is, hiszen a városban egyedülálló módon itt az ételt párosítják a borokhoz és nem fordítva.

„A megújulás mezejére léptünk a borkínálatunkkal. Bár eddig is olyan pincészeteket kerestünk, melyekkel a hazai csúcsgasztronómia esszenciájában találkozhatunk, most fókuszáltan csak kis pincék mikro tételeire vadászunk, melyek csak nálunk lesznek majd megtalálhatók. Jó példa erre Palkó Zsolt, akit mint a Villa Sandahl főborászát sokan ismernek, de kevesen tudják róla, hogy saját bora és szőlője is van 2019 óra Badacsonyban” – árulja el Tamás Tibor sommelier.

Az új hazai tételek pedig izgalmas ételeket inspirálnak, melyek gondolatban egészen a tengerpartig repíthetnek minket ezen a nyáron. A grillezett polip csáp édeskömény salátával és fokhagymás chilivel, a tengeri sügér filé brokkolival és fokhagymás vajjal, vagy a gambas pil-pil mind az étterem katalán-baszk-magyar konyhájának mediterrán részét képviselik.

„A grillezett polipkar igazi újdonságnak számít az étlapon, a vendégek visszajelzései alapján jó választás volt. Szeretnék a jövőben több tengeri alapanyaggal dolgozni, többféle hallal, többfajta kagylóval megismertetni a vendégeinket, olyanokkal, amit jelenleg még kevés helyen lehet kapni” – mondta Ács Ferenc az N28 séfje.

A katalán vonalat erősíti tovább az erős pintxo kínálat is, mely a hely sajátja már a kezdetek óta. Az étlapon újdonságnak számító „Füstölt lazacos pintxo citromos mascarponéval” és a „Luxus angus steak pintxo bébi római salátával” nevű fogások mellett egy szezonális tétel is felkerült a falatok közé, mely az aktuális séf ajánlatát tartalmazza majd kétheti váltásban.

A desszertkínálat is lecserélődött, a napsütéses időszak a könnyebb desszertek után kiált, így egy „Hideg túrógombóc Pedro Ximenez marcipánkrémmel” és a „Katalán csokoládé kocka Maldon sóval és Arbequina olajjal” mindig jó választásnak bizonyul majd. Az új menü megalkotásánál az volt a fő szempont, hogy az eddiginél összetettebb ételeket alkossak, ízben és látványban is.

Az ételeim kapcsán a legfontosabb, amit szem előtt tartok, hogy csak a legjobb minőségű alapanyagokkal dolgozzunk és ezeket párosítsam az étteremben kínált borainkhoz. Több olyan alapanyag van az étlapunkon, ami aranyszalagos minősítést kapott és ezek számát folyamatosan növeljük – árulta el Ács Ferenc.

Ahogy a napsütéses órák száma nő, úgy keresik az emberek a frissebb, hűsítő italokat és nincs ez másképp a borok tekintetében sem.

„Ilyenkor inkább a friss, reduktív, légies fehér borok fogynak, de a rozét és könnyed vörös borokat is sokan keresik. Rengeteg olyan koktél is van a kínálatunkban, melynek fő összetevője a bor, mint például a New York Sour, aminek a tetején Malbec float található. Ezt a vonalat szeretnénk egy kicsit magyarosítani és a saját képünkre formálni úgy, hogy üzletvezetőnkkel, Mihály Zsolttal közösen magyar borokkal alapozzuk meg ezeket a nemzetközi ízeket, megalkotva így az N28 nyári koktéllapját” – számolt be Tamás Tibor sommelier a várható újdonságokról.