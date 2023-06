Pigmentfoltok és idő előtti öregedés ellen is van megoldás

Itt a várva várt nyár és a kánikula. A hirtelen beköszöntött hőség együtt jár a magas UV-sugárzással is, így fontos, hogy minden téren megfelelő figyelmet fordítsunk a védekezésre. A megfelelő ruházat, fejfedő mellett nagyon fontos, hogy figyeljünk szemünk védelmére is, elengedhetetlen nyári kellék az UV-szűrős napszemüveg is. És ami szintén nem maradhat el, a bőrünk védelme, hiszen az UV-sugarak bőrtípustól függően károsodásokat okozhatnak. Vannak akut, rövid távú károsodások, mint például a napégés, viszkető bőr, de ennél lényegesen komolyabb következményekkel is szembe kell nézni. Ilyen az idő előtti bőröregedés, ráncosodás és a pigmentfoltok kialakulása is.

„A pigmentfoltok kialakulása a festékképző sejtjeinken, a melanocitákon és a külső fényhatáson múlik” – mondja Szakonyi Eszter kozmetikusmester, a 36 magyar és nemzetközi díjjal elismert Vintage Beauty márka tulajdonosa. „A festékképző sejtek túl- vagy alulműködését egyaránt befolyásolhatják kisebb-nagyobb sérülések, gyógyszerek vagy kozmetikai anyagok, de akár különböző betegségek, gyulladások, hiányállapotok, hormonális problémák is. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen a belső folyamatok sokszor nehezen szabályozhatók. De mivel az biztos, hogy nincs pigmentfolt fényhatás nélkül, arra mindenképpen ügyelnünk kell, hogy a fény és a bőrünk találkozását fényvédő szerek használata kísérje.” Már az is nagyon sokat segít, ha kozmetikumot csakis tudatosan, szakértő segítségével és nem a reklámok alapján választunk, és így elkerüljük azokat a fényérzékenyítő, savakat, retinoidokat tartalmazó csodaszereket, amelyeket gyakran ajánlanak a foltok eltüntetéséhez is. Ezek lehet, hogy egyébként akár használnának is, de csakis akkor, ha megfelelő nappali fényvédelmet is alkalmazunk mellette. Fehér bőrűekre ez fokozottan érvényes, hogy mennyire vagyunk érintettek, azt érdemes szakértővel megkonzultálni. „Pigmentfoltok ellen tehát a leghatékonyabb megoldás a megelőzés, azaz a fényvédelem” – folytatja Szakonyi Eszter. „Igazából már sehol sincs biztonságban a bőr, hiszen a napunk nagy részét kék fényt kibocsátó technikai eszközök társaságában töltjük. Ha ehhez még belső okok is társulnak, akkor még inkább figyelnünk kell minderre. Azt szoktam mondani, hogy pigmentfoltok esetén felejtsük el a megszüntetés, eltüntetés szavakat. Szerencsés esetben ez is megtörténhet, de realitása inkább a halványításnak van, enyhébb vagy erőteljesebb módon” – hangsúlyozta. A nappali fényvédelemre nagyszerű megoldás lehet a Vintage Beauty nemrég piacra dobott új fejlesztése, a két bőrazonos színben elérhető BB krém, amely extra magas, SPF 50+ fényvédő faktorú. A termék különleges tulajdonsága, hogy nem csupán hidratáló, hanem feszesítő komponenseket is tartalmaz, így a fényvédelem mellett antiaging hatással is bír. A BB krém 10-12 évvel ezelőtt terjedt el Európában is. Az elnevezés a blemish balm vagy beauty balm kifejezésből származik, mely a rendeltetésére utalnak, azaz a bőrhibák elfedésére, javítására és a bőr eredeti fiatalságának visszaállítására. A BB krém elődjét Christine Schrammek német bőrgyógyász fejlesztette ki az 1960-as években, elsősorban lézeres beavatkozások után használták hegek eltüntetésére. A BB krémek többnyire könnyű fedésűek, így természetes hatást biztosítanak viselőjüknek, így nem kell attól tartani, hogy a kánikulában vastag smink alatt kell olvadoznunk. A kiemelt kép illusztráció.