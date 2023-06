Ez a tökéletes grillétel titka

A grillezést túlzás nélkül mindenki szereti, hiszen amellett, hogy megannyi receptúra és elkészítési mód áll a rendelkezésünkre, szűk családi körben vagy akár egy nagyobb baráti összejövetelen egyaránt telitalálat lehet. Ezzel együtt több olyan részletre kell odafigyelni az előkészületek és a sütés közben is, ami akár buktatója is lehet a grillpartiknak. Alább összegyűjtöttük, mit kell leginkább szem előtt tartani, ha zöldséget, gyümölcsöket, húsféléket vagy akár a verhetetlen Berner virslit szeretnénk elkészíteni a grillrácson.

A grillezést sokan alighanem a legegyszerűbb konyhai műveletek között tartják számon és valóban nem nagy ördöngösség. Nemcsak nyáron, hanem a hidegebb hónapokban is egyre népszerűbb, mégis kellő odafigyelésre van szükségünk, hogy ne csak egy „valahogy” megsült ételt helyezhessünk végeredményként a tányérokra, hanem egy olyan finomságot, amitől mindenki elégedetten csettint majd az asztalnál.

Ahhoz, hogy tényleg átütő sikert érjünk el, mindössze néhány tanácsot kell megfogadnunk, melyeknek köszönhetően gyakorlatilag nullára redukáljuk a hibalehetőségek arányát. A tökéletes grillezés titkairól Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója pontról pontra rántja le a leplet.

A pácolás rejtelmei

A pácolás aranyszabálya a következő: olajban keverjük el az ízlés szerint kiválasztott fűszereket és savas hozzávalókat, majd ebben a pácban hagyjuk állni a húsokat 2-6 órán át. Minél több ideig pácolunk, annál jobban érnek be az ízek, ugyanakkor a halaknál és a zöldségeknél fél óra is megteszi a hatását. A húspácokba szinte mindig ajánlott valamilyen krémes és/vagy savas állagú adalékot is hozzáadni, így például balzsamecetet, mustárt vagy paradicsompürét; a halak esetében pedig a recept elengedhetetlen hozzávalója a citrom.

Jó, de mégis mit pácoljunk?

A válasz röviden: nagyjából bármit, amihez kedvünk támad. Kovács Péter szerint a húsok és a halak mellett bátran nyúlhatunk zöldségekhez (gomba, paprika, cukkíni, padlizsán, burgonya, paradicsom, kukorica, hagymafélék) és gyümölcsökhöz is (alma, körte, barack, vagy akár a plantain, azaz a főzőbanán). A húsokhoz visszatérve, ami nagyon fontos, hogy csak akkor sózzuk meg őket, mielőtt közvetlenül a lángra helyeznénk azokat: a só ugyanis megköti a nedvességet és oda a szaftos állag. Most pedig jöjjön a Gierlinger tuti tippje! A szeletelt bacon remek grillezni való, amit nagyon sokoldalúan fel lehet használni, salátákhoz, grillszendvicsekhez, illetve más húsokhoz is passzol.

„A Gierlinger Premium Bacon család 150g-os és 2x150g-os szélesebbre szeletelt verziója az oldalszalonna zsírszegényebb részéből készült kifejezetten olyan fogásokhoz, ahol a sült bacon textúrája mellett a húsosabb ízdominancia is fontos. Grillen tökéletesen elkészíthető és bármilyen izgalmas kombinációban prémium élménnyé varázsolja a fogást” – mondta Kovács Péter a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Aduász: a Berner virsli

Az ausztriai Zell am See környékén 1950-ben egy helyi szakács, Erich Berner tekerte baconbe a sajtos virsliket, amik előbb a régióban lettek igencsak közkedveltek, azóta pedig az egész világot meghódították. A Tamási-Hús Kft. által készített Gierlinger Berner grillvirslije kívül ropogós, belül pedig szaftos, hála a hihetetlenül finom sajtnak és az ízletes, minőségi húskeveréknek. A Gierlinger grillvirslijénél három prémium minőségű finomság (a bacon, a virsli és a sajt) találkozik egymással, aminek a végeredménye csakis jó lehet. A bernert elég hat-hét percig grillezni, ennyi idő alatt a bacon nem fog leválni a virsliről. Nekünk pedig tényleg semmi miatt nem kell aggódnunk, csupán annyi lesz a teendőnk, hogy a grillről a tányérokra szedjük az ellenállhatatlan virsliket.

A grillezés előtti utolsó lépések

Amire azonban érdemes odafigyelni, hogyha például a hússzeleteket túl vastagra vágtuk, akkor nagy valószínűséggel nem sülnek át, és idővel a külső rétegük megég, fogyaszthatatlanok lesznek. Tehát igyekezzünk hasonló méretű darabokat egyszerre kisütni, és a sütési időt a forgatással kitolhatjuk egészen addig, amíg a vastagabb darabok is tökéletesen átsülnek. Amennyiben fanyársakat használunk, akkor ezeket a sütés előtt legalább fél órával áztassuk vízbe. A grillrácsot kenjük meg olajjal vagy dörzsöljük át szalonnával, mielőtt feltesszük a tűzre és rákerül a hús. Így kevésbé fog rátapadni a grillezett étel és jobb íze is lesz a fogásnak.

A sütésen múlik sok minden

A Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. szakértője szerint, ha a korábbi lépéseket kipipáltuk, akkor a munka dandárját már elvégeztük, de a sütés fontossága felett természetesen nem lehet szemet hunyni. A hússzeleteket ne forgassuk folyamatosan, elég csak egyszer-kétszer, sőt szurkálni, nyomkodni szintén nem érdemes, mert attól kiszáradnak, így inkább használjunk lapátot vagy csipeszt ezekhez a folyamatokhoz. Tapintással megállapítható, hogy a hús megsült-e már: a húst a legvastagabb részén nyomjuk meg, ha már ruganyosnak érezzük, akkor átsült. Végül, de nem utolsó sorban: túl sok alapanyagot egyszerre ne tegyünk a grillre, mert akkor nem sülni, hanem párolódni fognak.

A jó grillnek az is a titka, hogy bátran kísérletezzünk a különböző pácokkal, amíg meg nem találjuk a kedvenc pác-hús kombinációnkat. A baconos és grill virslikkel pedig sosem lövünk mellé.