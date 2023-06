Visszatért gyermekkori sportjához Rátonyi Kriszta

Magabiztosan áll az új kihívások elé Rátonyi Kriszta. A Duna népszerű magazinműsorai, a Család-barát és a hamarosan induló Nyár 23 háziasszonya ezt most két sportágban is bizonyította. A jóga számára a tökéletes harmónia, a testi-lelki egészség záloga, de szeretett elfoglaltsága mellett nemrég egy új mozgásformát is kipróbált.

Szeptember óta jár jógaoktató képzésre Rátonyi Kriszta. Ennek a mozgásformának több ágazatát is kipróbálta a Család-barát közkedvelt műsorvezetője, ám végül a női- és gerincjóga mellett kötelezte el magát, és bemutatót is tartott a nézőknek. Tapasztalatai alapján a gerincjógával kapcsolatban sok a félreértés. Ez a mozgásforma nem azonos értékű a gyógytornával, bár több elemük hasonló és sérülés után is végezhetők. Demeter Dóra jógaoktató elmondta, ez a fajta sport leginkább önmagunk, a testünk megismeréséről szól, mindenki számára elérhető és szinte bárhol űzhető. A gyakorlatoknak köszönhetően a műsorvezető is pozitív átalakuláson ment keresztül: „Eleinte nem azért kezdtem el a tanfolyamot, hogy később tanítsak, de közben ez megváltozott. Nagyon fontos az az út, amit bejárnak a jógastúdióba ellátogatók”. Ahogyan korábban a Család-barát többi műsorvezetője, úgy Rátonyi Kriszta is kilépett a komfortzónájából és a számára otthonos terep, a jóga után a görkorcsolyázást is kipróbálta. 20 év kihagyás után némi bizonytalansággal állt a kerekeken, de Vépy Viktória oktató megnyugtatta, a gyermekkori élmények nagyon meghatározóak, az izmok emlékeznek, így hamar visszahozható a tudás. A szakember elmondta, ez a sportág a teljes testet igény beveszi, de gyors sikerélményt ad. A kétsoros görkorcsolya előnye, hogy nagyon fordulékony eszköz, remekül lehet benne táncolni, szlalomozni, különféle trükköket elsajátítani. Emellett kiváló élettani hatásai vannak, javítja az erőnlétet, fejleszti a mozgáskoordinációt és növeli az önbizalmat is, hiszen napról napra látványos eredmények érhetők el vele. Hároméves kortól – amennyiben nincs orvosi ellenjavaslat mozgásszervi panasz miatt – bármeddig bele lehet vágni. Rátonyi Krisztára és műsorvezetőtársára, Fodor Imrére, valamint Somossy Barbarára és Forró Bencére újabb kihívások várnak a Duna nyári magazinműsorában földön, vízen és levegőben. A Nyár 23 a népszerű sportágak mellett az idei szezonban is hétről hétre bemutatja az újdonságokat a nézőknek a műsorvezetők aktív részvételével, így adrenalinban és élményekben nem lesz hiány. Az Almárium a Család-barát és a Nyár 23 jól ismert arcai a következő héten is új élmények után kutatnak, így változatos sportolási lehetőségeket, kreatív és hasznos foglalatosságokat mutatnak meg a Duna nézőinek. Család-barát – minden hétköznap 8:35-től, 9:25-től és 10:55-től a Dunán. Almárium – szakértő- és sztárvendégekkel, minden hétköznap 13:30-tól, folytatás 15:00-kor és 16:50-kor a Dunán. Nyár 23 – június 17-én rendhagyó adással, majd hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.