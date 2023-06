Harminc év után visszakapni az illatokat – Szaglás Ambulancián járt A hely stábja 

Fás-gyantás, fűszeres, gyümölcsös, virágos, égett és rothadt – ezt a hat alapillatot különböztetik meg a szakemberek. De mi történik, amikor valaki teljesen elveszíti a szaglás képességét? A Kossuth Rádió A hely című riportműsora újabb különleges helyszín kulisszája mögé tekintett be, hogy erre választ adhasson. Az adásban az ambulanciát vezető Kraxner Helga adjunktus egy olyan hölgyet is kezelt, aki orrpoliposként három évtized után biológiai terápia segítségével kezd újra érezni illatokat. Vannak, akiknek a szaglástréning módszerét ajánlják.

A június 8-i adásban stábunk a Szaglás Ambulanciájára látogatott el. A különleges szaglásvizsgáló centrumnak a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája ad otthont, ahol szaglástréninggel és gyógyszeres kezeléssel segítenek a szaglási nehézségekkel küzdő betegeknek, és itt kezelik a koronavírus-fertőzés után hosszabb ideig fennálló szaglásvesztéses eseteket is.

„A fül-orr-gégészeti betegségek közül sok jár szagláscsökkenéssel. Különböző krónikus orr- és melléküreg-gyulladásokat, orrpolippal küzdő betegeket, koponya vagy orrsérülteket, belgyógyászati- vagy neurológiai problémákkal küzdőket, és a koronavírus szövődményeitől szenvedőt gyógyítunk”

– magyarázta A hely adásában a fül-orr-gégész. Az adásban megszólalt a doktornő egyik – Ildikó nevű – páciense is, aki csaknem 30 évig egyáltalán nem érzett illatokat. Allergiás, asztmás, aki ismétlődően kiújuló orrpolip miatt veszítette el szaglását, de a terápiás kezelések által újabban már érez néhány illatot.

„Két hónappal a kezelések után a munkahelyemre belépve megjegyeztem, milyen finom kávéillat van. Nem értették a kollégáim, mi történt, mert úgy tudták, nekem nincs is szaglásom. Mondtam, hogy úgy tűnik, mégis van. A férjem szokta mondani, hogy szerencsés vagyok, amiért nem érzek bizonyos szagokat, de ez az állapot megnehezíti az ember életét, komoly hatással van az életminőségre is. Például évtizedeken át rutinból főztem, mert az ízlelésem is megváltozott” – mesélt tapasztalatairól Ildikó a Kossuth Rádió műsorában.

Kraxner doktornő munkatársa egy szaglástesztet is elvégzett betegével az adásban. Eközben megemlítette, korábban kávét szagoltattak a betegekkel közömbösítésként, mint a drogériákban szokás parfümvásárláskor. Ám a poszt-Covid tünetektől szenvedőknél a kávé „agresszorként” működött, mert sok betegnek kellemetlenné vált a szaga. A doktornő úgy fogalmazott, a szaglástréning hasonlóan működik, mint a gyógytorna: a spontán javulásra tud ráerősíteni, amely feltétele a szorgalmas, nagy koncentrációt igénylő gyakorlás.

