Nem csak előétel: A leves lehet a fogyókúrázók Szent Grálja

A levesek jótékony hatásairól már a népi gyógyászat is tudott: húslevest főzünk, ha betegek vagyunk vagy ha felmelegednénk a téli hidegben. A leveseknek azonban a fogyókúrában is kiemelt szerep juthat, ám a diétázók sok esetben alulértékelik ezeket a fogásokat.

Itt a nyár, a kétségbeesett, utolsó pillanatos fogyókúrák és diéták időszaka, amikor sokan böngészik az internetet sikeres és gyors módszer után kutatva. A legtöbb ilyen kétségbeesett próbálkozás azonban hamar kudarcba is fullad. Ötvös Edina egészség coach szerint ennek az az oka, hogy a diéták túlnyomó többsége nem tartható hosszú távon, ami pedig biztosan nem hozza meg a kívánt eredményt – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„A legfontosabb a fogyókúra és az életmódváltás szempontjából, hogy ma egy olyan rohanó, felgyorsult világban élünk, ahol egyre több a feladatunk. Ezek közül a feladatok közül vagyunk kénytelenek szelektálni, és nagyon sok esetben a főzésre és az egészséges étkezésre fordított idő és energia esik ennek áldozatul. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy útközben éhesen gyorsan beszaladunk egy gyorsétterembe vagy egy boltba, ami tele van rengeteg cukrot és számos adalékanyagot tartalmazó élelmiszerrel” – fejtette ki Ötvös Edina, aki azt is hozzátette, a fogyókúrázok sokszor abba a hibába esnek, hogy komplett étkezéseket hagynak ki. „Ez azért is hatalmas hiba, mert a szervezet ilyenkor azt érzékeli, hogy nem jut elég tápanyaghoz, ezért raktározni kezd, ezzel pedig épp a fogyás ellenkezőjét érjük el. Bármilyen furcsa is, de a sikeres fogyókúrához naponta többször kell ennünk, csak az nem mindegy, hogy mit.”

Nem csak előétel lehet a leves

Az egészség coach szerint a fogyni vágyók gyakran feledkeznek meg a levesekről, amelyek jótékony hatásai azonban vitathatatlanok. Sokan azonban csak előételként tekintenek erre a fogásra, ami egy teljes étkezést is kiválthat, ráadásul minden olyan anyagot is tartalmaz, amelyre a szervezetünknek a fogyókúra alatt is szüksége van. Persze ehhez az is szükséges, hogy megfelelően összeállított alapanyagokból készítsük el.

„Egy jó fogyókúrás fogásnak is teljes értékűnek kell lennie: kell bevinnünk rostot, hogy megfelelő legyen az emésztésünk, fehérjét, hogy támogassuk az izomzatunkat valamint vitaminokat és szénhidrátot az immunrendszerünk támogatásáért és a megfelelő energiaszinthez. Egy jó levesben ez mind megvan, ráadásul több napi adagot is elkészíthetünk. Egy finom húsleves, ha van benne tészta, zöldség és hús, felér egy teljes étkezéssel is, ami után már nem szükséges második fogás. De egy krémleves vagy éppen egy lencseleves is tökéletes választás lehet bármikor. Persze nem kell megpakolni fehér lisztből készült tésztával, hiszen ma már erre is nagyon sok egészséges alternatíva létezik, ami beilleszthető a fogyókúrába is” – tette hozzá Ötvös Edina, az IdealBody táplálkozási szakértője.

Jóllakottság az ideális fogyókúra titka

Ötvös Edina szerint az ideális fogyókúra érzelmileg sem terhel meg minket, hiszen ha jóllakottan állunk fel az asztaltól, könnyebben tudjuk tartani az új étkezési szokásainkat is. Erről pedig még akkor sem kell lemondanunk, ha éppen nincs időnk főzni vagy nincs lehetőségünk magunkkal vinni a levesünket.

„A rohanó életmódba is könnyen beilleszthetjük az IdealBody diétás leveseit, amelyeket két perc alatt elkészíthetünk akár a munkahelyünkön is, hiszen csak forró víz kell hozzá. Akár a hagyományosabb krumplilevest, akár az ínyenc fűszerezésű currys zöldséglevest választjuk, biztosak lehetünk benne, hogy teljes értékű főétkezést tudunk kiváltani vele. A levesek az IdealBody jól bevált turmixaihoz hasonlóan ugyanis komplex tápanyagmennyiséget tartalmaznak, ezért tudnak egy étkezést kiváltani és nem étrend-kiegészítőként funkcionálnak” – tette hozzá a táplálkozási szakértő.

Ötvös Edina szerint ha csak egyvalamit teszünk meg a sikeres fogyókúra érdekében, akkor az a tervezés legyen. Érdemes ugyanis előre végiggondolni a napunkat, hogy ne essünk abba a hibába, hogy éhesen próbálunk egy gyors ebédet vagy éppen uzsonnát beszerezni.

„Tervezés nélkül egyik diéta sem lesz sikeres, hiszen sokkal könnyebben elcsábulunk. Ez a tervezés azonban akkor is elengedhetetlen, ha épp nincs időnk főzni vagy nem tudunk otthonról ételt magunkkal vinni, mert nincs lehetőségünk hol elfogyasztani vagy épp felmelegíteni. Ilyenkor jelenthetnek hatalmas segítséget az IdealBody termékei, mert biztosak lehetünk benne, hogy mindamellett, hogy gyorsan elkészíthető akár a turmix, akár a leves változat, teljes értékű étkezést nyújtanak. Ráadásul a számos ízben elérhető turmixok mellett most a sós levesekkel is változatosabbá tehetjük az étrendünket” – tette hozzá az egészség coach.