Sokaknak nincs lehetősége a sportra, nekik nyújthat megoldást ez a módszer

Sokszor hallottuk már, hogy rendszeres mozgás nélkül nem lehet sikeres egy fogyókúra, vannak azonban olyan esetek, amikor egészségügyi vagy egyéb okok miatt nem tudunk heti több órát a sportolásra szánni. Ilyen esetekben fontos a tervezés, a napi étkezés meghatározása és a táplálék-összetétel kontrollálása.

Ki ne ismerné az érzést a nyár beköszönte előtt, hogy kétségbeesetten nézegeti magát a tükör előtt és próbálja elképzelni, milyen módszerekkel adhatna le néhány kilót a strandszezonig? A legtöbben ilyenkor számos hibát is elkövetnek: sportolnak ugyan, de az étkezésre nem figyelnek, rendszertelenül étkeznek vagy épp nem a megfelelő dolgokat teszik a tányérjukra. A szakértő szerint azonban nem feltétlenül a rengeteg sport a sikeres fogyás titka, így azok se keseredjenek el, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak heti több órát aktívan mozogni.

„Az, aki egészségesen él, mert valamilyen célt szeretne megvalósítani, mondjuk a fogyást, ha utánanéz, már tudja, hogy a fogyás hetven százalékban a táplálkozástól függ, harminc százalékban pedig a sporttól. Érdemes a mozgást és a sportot is különválasztani, mert nem minden mozgás sport, de minden sport mozgás. De maga a táplálkozás hetven százalékban befolyásolja azt, hogy fogyunk vagy nem. Ha megfelelően táplálkozunk, a fogyás beindulhat anélkül is, hogy sportolnánk” – jelentette ki Ötvös Edina egészség coach, az IdealBody táplálkozási szakértője.

A szakértő szerint számos olyan eset előfordulhat, amikor a rendszeres sportolás egyszerűen nem opció, ám a testsúlycsökkentésre mindenképpen szükség lenne.

„Vannak olyan élethelyzetek, amikor csak úgy tudunk fogyni, ha nem mozgunk mellette. Ha például olyan nagy a túlsúlyunk, nem csak akaraterővel nem tudjuk rávenni magunkat a sportra, de fizikailag sem igazán tudjuk megvalósítani. De lehet, hogy olyan betegségünk van, hogy ebből adódóan nem tudunk sportolni, mondjuk egy ízületi gyulladás miatt, ilyenkor az orvos sem fogja ezt javasolni. Ugyanakkor lehet, hogy fogyni szeretne, mert előfordulhat, hogy az ízületi gyulladás épp a túlsúly miatt van. De lehetünk olyan élethelyzetben is, hogy épp nem fér bele a mindennapjainkba a rendszeres sport. A kisgyerekes anyukák sokszor vannak ilyen helyzetben, hiszen a napi ritmusba nehezebben tudják beépíteni, hogy sportoljanak, ugyanakkor pedig szeretnének fogyni. Ilyen esetekben azt tudják tenni, hogy a táplálkozásukat alakítják át úgy, hogy a fogyás elinduljon. De vannak, akik nagyon sokat dolgoznak, akár home office-ban, ami megint egy olyan szituáció, amikor nem biztos, hogy a sport szerepet tud játszani a mindennapjaikban” – fejtette ki a táplálkozási szakértő.

A sikeres fogyókúra a tervezéssel kezdődik

Ötvös Edina azt tanácsolja, hogy mielőtt fogyókúrába vagy életmódváltásba kezdenénk, először alaposan vizsgáljuk meg a rutinunkat és kezdjünk el előre tervezni.

„Mindenképpen azt érdemes figyelembe venni, hogy azok a plusz kilók nem egyik napról a másikra jöttek föl, ezért máról holnapra lefogyni sem fogunk. Azon érdemes gondolkodni, hogy mennyit szeretnénk fogyni és ezt milyen időtartamban, ennek függvénye az, hogy mennyire lesz szigorú a diétánk. A kezdetekkor mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy jelen pillanatban hogyan táplálkozunk. Nagyon sokszor előfordul, hogy valaki eszik a munkahelyén, eszik otthon, eszik útközben, és közben észre sem veszi, hogy napközben mennyi felesleges kalóriát gyűjt össze a szervezetébe. Gyakori, hogy valaki nem evett elég reggelit, és már tíz órakor nagyon éhes, amire nem készült, tehát a legközelebbi táplálkozása délében lesz, ilyenkor pedig az a legegyszerűbb, ha bekap egy csokit vagy elmegy a legközelebbi pékségbe és vesz egy péksüteményt. Kezdő lépésként sorra kell vennünk, hogy mi az, amit napközben eszünk, mi az, ami ebből felesleges és ezt egyébként miért esszük. Amikor ezt végignézzük, nem csak a kalóriákat kell számba venni, hanem azt is megnézni, mennyi folyadékot fogyasztunk. Sok fogyókúrázó azzal rontja el a folyamatot, hogy nem elegendő mennyiségű folyadékot fogyaszt, és fontos, hogy itt a folyadék alatt a vizet, a gyógyteát vagy maximum hígított gyümölcslevet kell érteni. A folyadékmennyiség nem ugyanannyi nemek szerint: a nőknél 2-2,5 liter, míg a férfiaknál 3-3,5 liter az ideális mennyiség. De évszak szerint is változik a folyadékigény, hiszen télen kevesebbet szoktunk inni. Ha ez mind megvan, hogy mennyit eszünk és mennyit iszunk, akkor tudjuk átalakítani az étrendünket” – vallja az egészség coach.

Nem mindig tudjuk otthonról vinni az ételt

A rohanó hétköznapokban azonban sokszor nehézséget okoz, hogy egészségesen táplálkozzunk és olyan összetételű táplálékot vigyünk be, ami a fogyást is segíti és mindemellett egészséges is. A szakértő szerint éppen ezért az első és legfontosabb dolog a tervezés.

„Egy diétát nem tudunk megtartani, ha nem pontosan megtervezett. Gondolnunk kell arra, mit eszünk majd reggelire, tízóraira, ebédre, uzsonnára és vacsorára a nap folyamán. Ha nincs pontos tervünk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsábuljunk. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy hol leszünk és mit csinálunk, mert nem életszerű, hogy otthonról viszek ételt, ha mondjuk egész nap egy konferencián ülünk. Ennek a tervezésében nyújthat nagy segítséget az IdealBody, abban az esetben, ha betervezzük, hogy melyik étkezést szeretnénk valamelyik termékével kiváltani. Az semmiképpen nem lehet megoldás, ha úgy akarunk fogyni, hogy kihagyunk egy étkezést, mert ez nem szolgálja a fogyókúránkat és egészségtelen is. A szervezetünk ugyanis úgy van összerakva, hogy ha nem kap élelmet, úgy fog működni, hogy raktároznia kell. Ez azt jelenti, hogy hiába ugrik le pár deka, ennél több fog visszajönni” – mondta el Ötvös Edina.

A szakértő szerint a rohanó mindennapokban nagy segítség lehet egy olyan komplett étkezést kiváltó turmix, ami minden szükséges tápanyagot és vitamint tartalmaz, ám ezt sem mindegy, hogyan fogyasztjuk.

„A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége pontos meghatározást adott arról, hogy mi a fontos, hogy a tányérunkra kerüljön. Ebben lennie kell zöldségnek, gyümölcsnek, valamilyen gabonafélének, húsnak, tojásnak, amelyek összességében egy komplett étkezést biztosítanak. Attól, hogy fogyókúrázni szeretnénk, ez az ajánlás ugyanúgy érvényes, tehát a nap folyamán figyelni kell a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Az IdealBody termékei azért nagyon jók, mert komplex tápanyagmennyiséget tartalmaznak, ezért tudnak egy étkezést kiváltani és nem étrend-kiegészítőként funkcionálnak. Emellett 23 féle vitamint is tartalmaznak, valamint rostot és ásványi anyagokat. Ráadásul nagyon szerencsés, hogy az ízek változatosak, hiszen mindenki más ízt kíván, van belőle édes és sós is, a banánízűtől a sós karamellásig. A rohanó mindennapokban is nagy segítség lehet, mert rendkívül egyszerű az elkészítése, amellyel egy teljes értékű étkezést válthatunk ki. Az ajánlás az, hogy egy főétkezést és egy uzsonnát vagy tízórait válthatunk ki vele. Variálhatjuk úgy is, hogy turmixként isszuk, vagy kicsit sűrűbb, pudingos állagban kanalazhatjuk is” – tette hozzá az egészség coach.