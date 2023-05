Mutatjuk a nyár legmenőbb édességét: kávé, tölcsérben

Kávéztál már tölcsérből? Őrült új ötlet hódít Budapesten: egy hazai vállalkozópáros tölcsérből kezdte árulni brutálisan finom dél-amerikai kávéját, ez a ConTeCcino. A forradalmi kulináris ötlet hamar berobbant a közösségi médiában, hiszen nem csak ízélménynek páratlan, látványnak is extrém módon különleges.

„Igazi világjárók vagyunk, és az egyik utunk alkalmával láttunk valami hasonlót. Ez adta az ötlet, hogy az országban egyedülálló módon tölcsérből kezdjünk kávé árusításába. A „Con Te” olaszul annyit tesz, veled, mi mindenkivel szeretnénk megosztani ezt a nem mindennapi élményt” – árulta el Kovács Péter a Conte Cafe tulajdonos-ötletgazdája, akinek már van vendéglátós tapasztalata, hiszen a Best Bagel Basilica évek óta nagy sikerrel üzemel – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A Dél-Amerikából származó kávébabokat Budapesten pörkölik, így garantáltan isteni kávé társul a páratlan élményhez. Az üzlet ráadásul Budapest szívében, a Szent István Bazilika mellett található (Sas utca 11.), nem csoda, hogy a ConTeCcino állandó főszereplője a legmenőbb TikTok-videóknak és Insta-képeknek.

Kortyolj bele a tölcsérbe!

A termékfejlesztés egy profi cukrász segítségével zajlott, így sikerült kifejleszteniük azt a tölcsért, ami 10-20 percig is képes tartani a hőt. Természetesen egy mezei ostya nem bírná ennyire jól a gyűrődést, ezt sok-sok péppé ázott tölcsér és kiömlött kávé árán tanulták meg Péterék. A speciális recept alapján készülő, belga étcsokoládés, fehércsokoládés, ruby csokoládés vagy tejcsokoládés kézműves Waffel-tölcsér nem csak a hőre reagál jobban: a kávéba olvadva különleges ízélményt is nyújt. Ráadásul, ha az étcsokis verziót növényi tejjel kéred, 100%-ban vegán finomságot kapsz! A gyermekekről sem feledkeztek meg: ők a kávémentes Baby ConteCcino-t kortyolhatják.

„Februárban nyitottunk, mostanra elmondhatom, hogy a vendégek imádják ezt az ötletet… Már több országból is érdeklőtek nálunk franchise-lehetőségért. Aki csak nálunk jár, le is fotózza és posztolja a kávéját. Az elmúlt néhány hónap során folyamatosan fejlesztettük a termékeinket a visszajelzések alapján, mostanra már tökéletes. A nyári hónapokra pedig meglepetéssel készültünk” – árulta el Nagy Levente, a Conte Cafe tulajdonosa.

Jön a nyár két új slágere

A nyári szezonra a srácok két új termékkel is előrukkoltak, a FruttiCcino egy hűsítő, gyümölcsös desszert, amit sós karamellás, vagy csokoládés szósszal is kérhetünk, és tökéletes társ a város felfedezéséhez még a rekkenő nyári hőségben is. A hideg Frappé ConTeCcino pedig igazi jeges felüdülés lesz majd a forró nyárban.