Valódi gurmé fogás: Itt a Székely Kutya!

Két és fél éve nyitotta meg a kapuit a SZÉK Restaurant & Bar, ahol a hagyományos székely ízek a legmodernebb konyhatechnológiával találkoznak. A friss étlapra most felkerült egy igazi különlegesség is: a Székely Kutya.

Az Andrássy út 41. alatt 2020 októberében megnyitott SZÉK-ben a hagyományos székely ízeket öltöztetik modern köntösbe. Az étterem ma már azonban arról is ismert, hogy étlapja minden évben kétszer újul meg, hiszen a tavasznak és a nyárnak, de az ősznek és a télnek is megvan az a jellemző ízvilága, amit szeretünk viszont látni az asztalon is. A nyári étlapra felkerült Székely Kutyával kapcsolatban az étterem székelyudvarhelyi származású tulajdonosa, ügyvezetője, Varga Szidónia villámgyorsan eloszlatta a félreértéseket.

Kutyából nem lesz Székely Kutya

„Sem a magyarok sem a székelyek nem esznek kutyát! És nyilván mi sem készítenénk ezekből a csodalényekből ételt! Isten őrizz… Étlapunkon a Székely Kutya a székely hot-dogot jelenti. Fúziós konyhánk egyik terméke, aminek az elnevezése csak a hot dog nyers fordítása miatt ennyire szembeötlő” – magyarázta Varga Szidónia, aki azt is elárulta, honnan jött a székely hot dog ötlete.

„Sok fiatal külföldi vendégünk van, akik igénylik a számukra ismert, kedvelt fogásokat. Nagy siker volt a tavalyi étlapunkon a Kárpát Burger, ami szintén egy székely-amerikai gourmet fast food fogásunk volt. A mostani étlapon az amerikai hot-dogot készítjük el székely ízekkel” – tette hozzá a SZÉK ügyvezetője.

A székely hot dog elkészítésének titkába Réti Sebestyén engedett bepillantást, aki korábban a Déryné Bistro a Food Boutique és a Nad’or Boutique Bistro konyháját is vezette.

„A Hot-Dog egy tipikus amerikai fast-food étel, a mi általunk készített verziót kifejezetten a fiatal vendégeinknek szánjuk, és éttermünk imázsának megfelelve székely ízekkel fúzionáljuk. A Székely Kutya legfontosabb alkotóeleme az éttermünk számára az Osváth Gábor kolbásztöltő mester által egyedileg készített kézműves kolbász, amit instrukcióim szerint fűszerez. Friss lestyánnal, fokhagymával, frissen őrölt borssal készítik csak nekünk. A kifli, amibe ez a különleges kolbász belekerül, szintén kézműves termék. Egy remek erdélyi ízesítésű mustáros szószt készítünk még, és friss káposztasalátával, burgonyaszirommal tálaljuk. Így készül a Szék Restaurant&Bar egyik új gourmet fast food fúziós ételremeke” – részletezte a Székely Kutya készítését Réti Sebestyén.

Fiatalos ételek a gourmet fast food jegyében

Az étterem új, tavaszi-nyári étlapján fontos szerepet kap a gourmet fast food, mindamellett, hogy továbbra is fontosnak tartják a hagyományos, jellegzetes székely ízeket is, amelyek két és fél évvel ezelőtti nyitásuk óta igazi slágernek számítanak a vendégek körében.

„Hangsúlyos a gourmet fast food is, hiszen vannak még más gyorsan-könnyen fogyasztható ételkülönlegességeink is most, de azt nem mondanám, hogy csak a gourmet fast-food jegyében készült az étlapunk. Idén újításnak szánjunk, hogy ételeink fiatalosra, könnyedre hangolva készüljenek, de ez nem jelenti azt, hogy mellőzve lennének a “fajsúlyos” fogásaink” – tette hozzá Varga Szidónia.

A SZÉK egyik fontos célkitűzése, hogy a hagyományos székely ízeket a modern technikákkal ötvözve megismertessék a magyar és külföldi vendégekkel, ennek ellenére azonban az étlapon több igazán magyar fogás is szerepet kapott.

„Ilyen például a Hízott kacsamáj pácolt lecsóval, amit saját zsírjában sütve készítünk. A Lestyános töltött paprika is formailag a magyar konyhát idézi, mivel Erdélyben a töltött paprikát levesként fogyasszák. A lestyános ízesítéssel azért ezt is SZÉKelyesítjük kicsit. Széki zöldfűszeres lecsó, padlizsánnal, cukkínivel, csicseriborsóval is egy szintén magyaros erdélyi erdélyi ízesítésű vegán étel. De a tulajdonosunknak, Szidóniának kedvezve elkészítettük az általa nagyon kedvelt Somlóit, természetesen egyedi formában” – magyarázta Réti Sebestyén séf, aki azt is elárulta, mi a személyes kedvence az étterem megújult étlapjáról.

„Különleges fogásként kiemelném a Erdélyi konfitált sertés pofát, pirított gombákkal, vajas ceruzababbal, gyöngyhagymás burgonyával, a Tengeri sügér filét karfiolkrémmel, édesköményes paradicsommal, illetve a Málnás ruby csokoládé souflét citrus sorbettel, amit jéggőzzel tálalunk. Mindhárom étel elkészítése az én és a csapatom kiemelt figyelmét igényli” – részletezte új étlapjuk különlegességeit a séf.