Elvis szendvicsébe és a szivárványszínű salátába is tökéletes a bacon

A zamatos és ropogós bacon változatos textúrájával sok étel kedvelt összetevője lett. Nem csoda, hogy világszerte nagy népszerűségnek örvend, sőt az amerikai étrend egyik alapkövének is mondható. Számos izgalmas verzióban lehet fogyasztani, legyen szó akár egy reggeli baconos palacsintáról, vagy éppen egy salátáról, szinte bármilyen ételbe tökéletesen passzol az íze.

A bacon szalonna egyik különlegessége, hogy egyedi ízét nem csak a sós ételekbe lehet kiválóan beépíteni, hanem az édességekbe is, így már-már egészen bámulatos ízkombinációkat tudunk belőle létrehozni. Amerikában saját kultúrája van a baconnek, és számtalan formában fogyasztják – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Amerikában rengetegféle bacont fogyasztanak, ám nem mindegyikről mondható el, hogy minőségi termék. Nálunk is megtalálható több változatban, azonban csak egyféle bacont érdemes használni, ha a minőség is fontos számunkra” – fejtette ki Kovács Péter, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

Amerika kedvence: a szivárványos Cobb saláta

A szivárványos Cobb salátából szintén elhagyhatatlan a jó minőségű bacon. Ez a speciális saláta rendkívül gazdag tápanyagforrás: tojásból, paradicsomból, csirkéből, avokádó szeletekből, szalonnából és kék sajtból áll, ínycsiklandó salátaszósszal megkoronázva. A Cobb saláta keletkezésével kapcsolatban több történet is napvilágot látott, az egyik szerint a saláta 1938-ban született meg a Hollywood Brown Derby étteremben és a tulajdonosról, Robert Howars Cobb-ról kapta a nevét, aki éjfél előtt szinte sosem evett, ezért a konyhában lévő maradék alapanyagokból alkotta meg ezt a fogást. Egy másik elmélet szerint Cobb a színháztulajdonos Sid Graumannak készítette el az apróra vágott hozzávalókból álló fogást, mert Grauman egy fogászati kezelés miatt alig tudott rágni. De olyan elmélet is született, miszerint Cobb éttermének főséfje, Robert Kreis készítette el először a Cobb salátát és főnöke iránti tiszteletből nevezte el róla. Akárhogy is, a Cobb saláta egy teljes értékű, igen laktató és egészséges fogás.

„A bacon egy nagyon hálás és sokoldalú alapanyag, ám sokan azt hiszik, csak egészségtelen és zsíros ételekben lehet felhasználni, pedig ez egyáltalán nincs így. Az én egyik személyes kedvencem például az amerikai klasszikus, a BLT szendvics, ami tele van egészséges alapanyagokkal, vitamindús zöldségekkel” – mondta Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

BLT, azaz angolul „bacon-lettuce-tomato”

Hogyan is lett kultikus ez az alapjába véve egyszerű hozzávalókból összeállított szendvics?

A bacon-saláta-paradicsom kenyérszeletek közé helyezett, majonézzel ízesített variáció még a viktoriánus kor végéről származik, amikor a brit teaidőben laktató szenvicseket is felszolgáltak. A BLT azonban csak a második világháború után terjedt el igazán, amikor a szupermarketekben egész évben be lehetett már szerezni a hozzávalókat. Mára az egyik legismertebb klubszendviccsé vált, még ha a séfek előszeretettel kombinálják is a hozzávalókat például avokádóval. Az igazi BLT szendvicset kombináljuk azonban akármivel, az eredeti hozzávalókat, mint a bacon, a saláta és a paradicsom, nem hagyhatjuk ki, ha erre az ízre vágyunk! Ha pedig igazán mennyei BLZ szendvicsre vágyunk, a majonéz mellett vajjal is kenjük meg a kenyérszeleteket, ami egy plusz krémes-sós élményt ad az ételnek.

Elvis Presley kedvence: banán, bacon, mogyoróvaj

A Rock and Roll legenda, Elvis Presley is rajongott a baconért és a különféle szendvicsekért, így megalkotta saját kedvencét, amiben mindkét elemet kombinálni tudta.

Az „Elvis Presley” szendvics egy igazi kalóriabomba, amit a szalonna kisült zsírjában pirítanak, majd mogyoróvajjal kennek meg. Ezt az alapot turbózzák fel banánszeletekkel, na meg persze jó sok baconnal.

Amerikai palacsinta baconnel és juharsziruppal

Szokatlan párosításnak tűnhet a palacsinta édes ízét kombinálni a karakteres szalonnáéval, aki azonban kóstolja, rádöbbenhet, hogy valójában milyen jól kiegészítik egymást.

Tökéletes lehet reggeli fogásnak, hiszen elkészítésénél mi sem egyszerűbb: a szokásos módon kikeverjük az amerikai palacsinta tésztáját, majd rászórjuk a tetejére az apró darabokban megpirított bacont, az egészet pedig meglocsoljuk egy kis juharsziruppal. Ez egy igencsak laktató és gyorsan elkészíthető étel, mégis egyedi ízvilágot nyújt.

Fontos azonban tudni, hogy ha igazán finom végeredményt szeretnénk elérni, érdemes megválogatni, hogy milyen minőségű baconnel készítjük az ételeinket.

„Ha igazán finom ízeket szeretnénk elérni, ügyeljünk rá, hogy adalék- és színezékmentes opciót válasszunk, vagyis lehetőség szerint olyan bacont, ami csak a sótól és a bükkfa füstöléstől kap zamatot” – tudtuk meg Kovács Pétertől, a Gierlinger termékeket is készítő Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatójától.

