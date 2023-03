Fenntartható bőrápolás a természet ajándékaként

A tisztálkodás és testápolás mára messze túlmutat a pusztán higiéniai szempontokon. Bőrünk és hajunk ápolása már élményszerű, rituális tevékenységgé vált, amelyet beépíthetünk a napi rutinunkba. Az egyre tudatosabbá váló fogyasztók számára előtérbe kerültek a természetes összetevőket tartalmazó termékek, és arra is odafigyelnek, hogy amit használnak, fenntartható forrásból származó alapanyagokból készüljenek.

„Akár a testünk, az arcunk vagy éppen a hajunk ápolásáról legyen szó, a legfontosabb, hogy a saját igényeinknek megfelelő terméket, termékcsaládot válasszuk. Az összetevők összhangban legyenek a bőrünk szükségleteivel és a természettel. Ehhez lényeges, hogy ismerjük bőrtípusunkat, milyen téren edzett és miben szorul külső támogatásra” – ismertette Bartek Kata, a Ziaja márkamenedzsere – olvasható a szerkesztőségünkbe eljutatott közleményben.

A tiszta összetevőkből álló bőrápolást olyan alapanyagok használata jellemzi, amelyek természetes eredetűek. Az ilyen termékek megújuló forrásból származó gyengéd, biológiailag lebomló összetevőkön alapulnak, hatékony hidratáló, nyugtató tulajdonságokkal rendelkeznek. Nem tartalmaznak színezéket, szilikonokat, mesterséges tartósítószert vagy egyéb vitatott összetevőket, emellett megfigyelhető esetükben a környezetvédelem kiemelt szerepe is.

„A Ziaja új natural care kozmetikumcsaládja a mindennapos ápolás jegyében született. A termékek célja az arc-, test-, és hajápolás, valamint az intim higiénia. A termékek annyira gyengédek a bőrhöz, hogy már 12 éves kortól javasoljuk használatukat, így tökéletes lehet azok számára, akiket az olyan értékek vonzanak, mint például a bioaktív olajok, növényi kivonatok, természetes puhító hatóanyagok, és más felbecsülhetetlen értékű összetevők” – fejtette ki Bartek Kata.

Hozzátette: a termékcsalád ökológiai megközelítése a felelős gazdálkodást is jelenti a természeti erőforrásainkkal, amit például a csomagolóanyag FSC tanúsítvány szimbóluma (Forest Stewardship Council szervezet a fenntartható erdőgazdálkodásért) is megerősít. A szimbólum azt jelenti, hogy a csomagoláshoz felhasznált cellulózpép anyaga felelősségteljesen kezelt, tudatos fa gazdálkodásból származik, és előállítása nincs hatással az erdők pusztulására. A csomagolóanyagok színtelen csomagolása is az újra felhasználhatóságot könnyíti meg.

Természetes arctisztítás három lépésben

Elsőként tisztítsuk meg az arcot az arctisztító géllel, gyengédsége mellett tejsav tartalmának köszönhetően hidratálja a bőrt mosakodás közben. Ha fokozni szeretnénk a frissítő és simító hatást, az arcradír is tökéletes a mindennapi használatra. Az alkotóelemei között található tápióka simító hatásából azok is profitálhatnak, akiknek érzékeny bőre gyakran kipirosodik a hámlasztás során. Ezt követően nem szabad megfeledkezni az arctoner használatáról sem. Növényi esszenciája kukoricasziruppal és mandulasavval kiegészítve még az egészségügyi szájmaszk hordása okozta irritált és száraz bőrre is hatásos.

„Ezt követően jöhet az aktív arcápolás. A natural care négy olyan termék használatát kínálja, amelyek arcbőrön hagyva beszívódnak. A hidratáló nappali krém könnyű textúrájának fő összetevői a fitoszterolok és ceramid szérumok. A termék kellemes hidratálást, regenerálást biztosít és csillapítja a bőrirritációt. Éjszakára érdemes a regeneráló éjszakai krémet használni. Alvás közben a termék gazdag, de nem zsíros formulája hialuronsav hozzáadásával megakadályozza a nedvesség elvesztését és rugalmassá teszi a bőrt. A termék pakolásként is használható, amely biztosítja a bőr éjszakai regenerálását. Az intenzíven tápláló nappali és éjszakai krém megoldást nyújthat olyanok számára is, akik bőre kifejezett száraz és egy olyan univerzális termék használatát preferálják, amely tökéletes reggelre és éjszakára is” – sorolta a szakember.

Mindezeken túl arc, nyak és dekoltázs szérumot is ajánlott azoknak, akik kombinált és zsíros bőrrel ultrakönnyű textúrákat keresnek, illetve azoknak, akik a mindennapos arcápolásukat szeretnék intenzívebbé tenni egy hatékony ránctalanító hatású termékkel.

Tisztálkodás a bőr védelmében

A frissítő tusoló zselé olyan kíméletes tisztító összetevőket tartalmaz, mint például a kókusz-glükozidok, amelyeket gyakran használnak gyermek bőrápoló termékekben is.

A napi testhigiénia fontos része az intim mosakodó gél is. Ultra gyengéd formulája már 3 éves kortól alkalmas nők és lányok számára. Nyugtató tápiókát és prebiotikus inulint tartalmaz, amelyek táplálják a bőr mikrobiómját.

„Fürdés után érdemes újra hidratálni a bőrt testápoló balzsammal. A növényi glicerin, a sheavaj, az olíva-fitoszterolok és a bioaktív repceolaj kombinációja tökéletesen hidratálja és simítja a bőrt, ugyanakkor csillapítja az irritációkat, pl. szőrtelenítés után. A testápolást a kicsi kiszerelésű kézkrém teszi teljessé, amely bármelyik kézitáskába belefér” – hívta fel a figyelmet Bartek Kata.

Mentesen szép az élet

Hajunk és fejbőrünk tisztítására, ápolására ajánljuk a sűrű és gyengéd növényi sampont, mely nem tartalmaz szilikon kondicionálót.

„Kiváló botanikai formulájának köszönhetően használhatjuk olyan fodrászati kezelések után is, mint például: festés, hullámosítás, depigmentáció vagy keratinos hajegyenesítés. A száraz hajra ajánlott hidratáló pakolás természetes, vegán összetevőket tartalmaz, amelyek kisimítják és könnyen fésülhetővé teszik a hajat. A termék már 6 éves kortól ajánlott, ezért ideális segítség a gubancmentes hajak ápolására gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt” – emelte ki a Superio Kft. márkamenedzsere.

Az izzadásgátlás is része a napi testápolási, higiéniai rutinunknak, az innovatív izzadásgátló ásványi formulával készült, mely nem tartalmaz alumíniumsókat, helyette magnézium sót és kaolint. A termék minden nap használható anélkül, hogy nyomot hagyna a ruhákon – zárta gondolatait Bartek Kata.

A termékek elérhetőek országosan a drogériákban.