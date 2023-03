A dietetikus tuti tippje: három étel, amit mindenkinek fogyasztania kellene

Egy amerikai dietetikus elárulta, hogy melyik az a három étel, amit mindenki étrendjébe ajánl. Mindhárom magféle – chia-, kender- és lenmag – rostban és fehérjében gazdag, emellett számos más jótékony hatással is bírnak.

A 27 éves Mickala Parsley dietetikus mindenkinek azt tanácsolja, hogy építse be a rendszeres étkezéseibe a chiamagot, a kendermagot és a lenmagot, ugyanis mindhárom élelmiszer egészséges zsírokat, sok rostot és fehérjét tartalmaz.

A dietetikus TikTok-oldalán oszt meg rendszeresen tanácsokat az egészséges táplálkozásról, ahol azt is elmagyarázza, hogy melyik élelmiszert hogyan tudjuk könnyen beépíteni az étrendünkbe.

A chiamag, a kendermag és a lenmag is kiváló kiegészítés azok számára, akik növelni szeretnék a tápanyagbevitelüket.

A chiamag rostban és fehérjében gazdag, emellett rendkívül változatosan elkészíthető. Ehetjük pudingként, de akár zabpehelybe vagy a turmixba is beletehetjük.

A kendermag remek megoldás arra, hogy magasabb legyen a fehérjebevitelünk, ezért a húsmentes diétát követőknek különösen ajánlott a rendszeres fogyasztása. A kendermag emellett ómega-3 és ómega-6 zsírsavakban is gazdag, ami csökkenti a koleszterinszintet és a magas vérnyomást. Belekeverhetjük akár zabkásába, joghurtba, de még a saláta tetejére is szórhatjuk.

A harmadik élelmiszer a lenmag, amit őrölve érdemes fogyasztani, egészben ugyanis nagyobb valószínűséggel halad át emésztetlenül a bélrendszeren. A lenmag szintén rostban és fehérjében gazdag, emellett számos egyéb jótékony hatása is van, akár segíthet csökkenteni a mellrák és a prosztatarák kockázatát. A lenmagot is beleszórhatjuk turmixba vagy zabkásába, de az otthon készített pékáruk tésztájába is bele lehet tenni.

A kiemelt kép illusztráció.

Forrás: Daily Mail