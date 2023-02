Új felfedezés a szépségápolásban: Magyar innovációt mutattak be

Csütörtökön sajtónyilvános esemény keretein belül mutatták be a magyar fejlesztésű, ehető-iható, bőrre felvihető S7 Óceáni Gyöngyport, a Seven Sekina termékét. Az orvostudományban és szépségápolásban egyaránt felhasználható innováció mellé állt Dr. Pónyai Katinka és Dr. Magyar Mátyás is, emellett sportolók, hírességek és influenszerek számoltak be az első tapasztalataikról a gyöngypor használata kapcsán.

A kínai orvoslásban is előszeretettel használt, a keleti népek által évezredek óta alkalmazott gyöngyport fejlesztett tovább magyar szakértők egy csoportja. Cégük, a Seven Sekina, első terméke az S7 Óceáni Gyöngypor, amely a 100 százalék természetes, óceáni igazgyöngy finomőrleménye. Ahogyan a fejlesztésen dolgozó orvosok elmondták: a különleges készítmény feszes, gyönyörű és egészséges bőrt kínál a használóinak. Emellett segíti a mély, nyugodt alvást, és a kiegyensúlyozott, stresszmentes hétköznapokat is. A termékbemutatón a márka nagykövetei, Dr. Pónyai Katinka, a Dermart Buda magánrendelő vezetőorvosa, bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos és klinikofarmakológus, valamint Dr. Magyar Mátyás, ortopéd-traumatológus, a Fájdalom Ambulancia alapítója és vezetőorvosa beszélgettek a különlegesen sokoldalú gyöngypor legfontosabb élettani hatásairól és felhasználási területeiről. Ahogy Dr. Pónyai Katinka fogalmazott: „Nagy potenciál van az igazgyöngy külső és belső alkalmazásában, mint bőrápoló- és általános egészségfenntartó kezelés. Az ősi holisztikus gyógyítás még rengeteg meglepetést tartogat a modern orvoslás számára.” A Body és a Beauty kollekciók kapcsán Anfisa Bulgakova, Rubint Rella, Tóthné Csapó Krisztina, Kárász Anna és Michelisz Norbert beszélgettek a helyszínen. Rubint Rella is tesztelte Rubint Rella fitneszversenyző és személyi edző elmondása szerint ő is a természetes összetevőket tartalmazó kozmetikumokat részesíti előnyben, ezért is tesztelte két héten át az új terméket. „Az én bőrömmel sajnos sok probléma volt az utóbbi időben, miután abbahagytam a fogamzásgátló szedését. Az elmúlt két hétben kezdtem el a reggeli kávémba és az éjszakai krémembe beletenni a gyöngyport, és abszolút sikerült megtapasztalnom a gyulladáscsökkentő hatását, illetve a pigmentfoltjaim is halványabbak lettek tőle” – mondta Rubint Rella fitneszversenyző. A beszélgetés lezárása után különleges programelemként egy séf készített finomságokat az S7 Óceáni Gyöngypor felhasználásával. Mint kiderült, kulináris szempontból is igazán könnyű dolga van az ínyenceknek, hiszen a gyöngypor szinte teljesen íztelen és szagtalan. A Seven Sekina termékcsalád változatos ízű, kényelmesen fogyasztható italporokat tartalmaz, amelyek jelentős pozitív élettani hatást gyakorolnak az egész szervezetre. A Beauty termékekben a gyöngyport a német GELITA cég által kifejlesztett és szabadalmaztatott bioaktív VERISOL® kollagénpeptiddel és vitaminokkal egészítették ki, amelyek a bőr, a haj és a köröm egészségét támogatják. A Body kollekciónál hasonlóan jártak el, ott azonban a 4 különböző termékbe négyféle szabadalmaztatott bioaktív kollagénpeptid került, amelyek egyenként más-más területen fejtik ki hatásukat: a TENDOFORTE® az ínszalagok, a FORTIGEL® az ízületi porcok, a FORTIBONE® a csontok, a BODYBALANCE® a vázizomzat egészségéért felelnek. Mint megtudtuk, az itt felsorolt, GELITA által kifejlesztett kollagénpeptidek tudományosan is igazoltak. A márka nagykövete és szaktanácsadója, Dr. Magyar Mátyás szerint a sportolók számára is rendkívül hasznos a gyöngyportartalmú Body termékcsalád, hiszen jelentősen segíti a megfelelő mennyiségű kollagén beépülését az inakba, az ízületekbe, a csontokba és az izmokba. „Munkánk során egy úgynevezett forgórendszert alkalmazunk, melynek lényege, hogy különböző időszakokban más és más izomnak, ízületnek, csontnak és inaknak megfelelő funkcionális kollagént használunk. A váltakozó rendszer miatt a szervezet nem tud teljesen hozzászokni a kollagénekhez, amitől jobban ki tudják fejteni a hatásukat a termékek ” – tette hozzá Dr. Magyar Mátyás. Az esemény végére az is kiderült, hogy a Seven Sekina nem titkolt szándéka további gyöngyporalapú termékek bevezetése.