Édesség és bacon? Szokatlan, de ellenállhatatlan

Épp, hogy túl vagyunk a Valentin-napon, várunk a még alig-alig előbújó napsütésre és még harcolunk reggelente a fagyokkal, ezért melegséggel és kényeztetéssel igyekszünk túlélni a tél utolsó fuvallatait. Édességre, csokira, igazi komfortot nyújtó ételekre vágyunk. Mi van akkor, ha ezt valami szokatlan kombinációban keressük? Íme néhány példa az édes és a sós ízvilág találkozására, vagyis a bacon ellátogat az édességek földjére.

Egyre több extrém, vagy legalábbis szokatlan ízpárosítással találkozhatunk a boltokban, legyen szó öntetekről, csokoládékról vagy üdítőkről. Nincs ez másképp az éttermekben sem, ahol gyakran látszólag egymáshoz nem illő alapanyagot párosítanak össze, mint például a csokoládét és a bacont.

Ha azonban van bennünk egy minimális nyitottság az izgalmas ízkombinációk felfedezésére, sőt, esetleg még időt is szánunk rá, hogy a konyhában kísérletezgessünk, rájöhetünk, hogy a bacon egy egészen sokoldalúan felhasználható húsfajta.

Páratlan párosok mindig is voltak

Mielőtt még rátérnénk a csoki és a bacon összeházasítására, nem árt felidézni, mennyi olyan ételünk van, amit pont azért kedvelünk, mert ellentétes ízek találhatóak meg bennük. Ilyenek például az édes-csípős húsokhoz tálalt mártások, vagy a hawaii pizza, ami a paradicsomszósz, a sós sonka és az ananász különleges kombinációjától vált közkedvelt étellé, de a hagyományos magyar ételeknek is vannak édes, illetve édes-sós változatai is.

Nagyanyáink korában a cukros-sertészsíros kenyér láttán senki nem lepődött meg, Erdélyben pedig a cukros tepertős pogácsa még a mai napig egy gyakran készített ételnek számít. Talán az ismeretségi körünkben is akad olyan, aki a káposztás tésztát nem borssal, hanem inkább cukorral eszi, vagy a juhtúrós sztrapacskáját édesíti. Az utóbbi évek legfelkapottabb sós-édes duójáról is illik megemlékezni, ez pedig a sós karamella, amit nem csak süteményként hanem csokiszelet, popcorn ízesítő, fagyi, sőt még fehérjepor formájában is megkóstolhatunk. A sóskaramella népszerűsége egyértelmű, na de mi a helyzet az édes baconnel? Lehet, hogy furcsának tűnik, de mindjárt bebizonyítjuk, hogy a bacont így is csak imádni lehet.

A bacon mindenhogy és minden időpontban jó

„Aligha találni a baconnél sokoldalúbban felhasználható húsfajtát. Bacont ehetünk reggelire -gondoljunk csak a klasszikus angol reggelire -, ebédre és vacsorára, kihagyhatatlan a grillpartikon vagy egyéb baráti összejöveteleken, vihetjük piknikre, ehetjük uzsonnára, egyszóval egy igazi jolly joker” – kezdte Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója, akinél kevés avatottabb bacon-szakértő létezik idehaza, ugyanis a Gierlinger termékeket is készítő cég Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása. Csak a Tamási-Hús Kft. üzemében naponta háromszor fordul a 20 tonnás kamion, amely az alapanyagot szállítja a szeletelt, kockázott, sült és más baconös finomságokhoz.

Míg egy kerti sütögetéskor zöldségeket, húsokat tekerünk körbe vele, ahol az édes ízt egy szem szilva, egy szelet őszibarack adhatja a bacon mellé, addig reggel tojással esszük, amit esetleg egy szelet eperlekváros pirítós egészít ki, de ha kedveljük az amerikai konyhát, könnyen lehet, hogy a bacon mellé palacsinta és juharszirup kerül. Utóbbi édes, karamellás íze remekül kiemeli a bacon sós ízét, az összhatás pedig felejthetetlen.

Amerikában és Kanadában már tökélyre fejlesztették a juharszirup és a bacon összeházasítását, erre példa a juharszirupos baconös muffin is. Ennél az édességnél a feldarabolt bacon nemcsak a muffin tésztájába, hanem pirítva a desszert tetejére, dekorációként is kerül.

A lekvárokhoz hasonló technológiával készülő chutney-k szintén sokszor használják az édes-sós kombinációt. A bacon jam vagy chutney is ilyen módon készül hagymás egyhén paprikás alapon, amiben az édes ízt barna sör, szilva, esetleg (birs)alma vagy karamellizált cukor adhatja meg.

Csoki, csoki, csoki!

A csokoládé és a bacon első blikkre tényleg meglepő párosításnak tűnik, ha azonban megkóstolod, rájössz, hogy cseppet sem bolondság. Igazán bátrak minden további összetevő nélkül is kezdhetik a párosítást: a serpenyőben megpirított bacont, miután leitattuk róla a zsírt, megforgatjuk az előzőleg megolvasztott (ét)csokoládéban és süteményrácson hagyjuk lecsöpögni és száradni Nem hangzik akkora ördöngösségnek, ugye? Az íze azonban egyenesen fenomenális!

„Néhány pikáns ízesítésű csokoládénak is van baconös verziója, sőt, még baconös, whiskys alternatíváról is hallottunk. Ha jobban belegondolunk, joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ugyan a baconös csoki mennyivel lenne bizarrabb, mint a szintén létező ribizlis-céklás étcsoki?” – veti fel Kovács Péter, a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

A kevésbé édeskés ízekhez is tökéletesen passzol

No de nemcsak a csokoládéhoz és cukorédes szirupokhoz illik a bacon, hanem az olyan enyhén édeskés, de mégis inkább sósnak mondható alapanyagokhoz, mint a sütőtök vagy az édesburgonya. Mindkét zöldségből készíthetünk krémlevest és szórhatunk tálaláskor a tetejére pirult baconkockákat, amik ropogóssága remekül kihangsúlyozza a krémleves lágyságát. Állagában és ízében is remek nász.

Az csak egy dolog, hogy a bacon sokoldalúan felhasználható, de ha nem minőségi alapanyagokból főzöl, a legjobb receptek sem lesznek száz százalékosak. Éppen ezért cikkünk végére már csak egy hasznos tudnivalót tartogatunk, méghozzá azt, hogy honnan lehet a legjobb minőségű, cukor- és tartósítószer mentes bacont beszerezni. A Gierlinger kínálatában olyan prémium minőségű kockázott és szeletelt baconöket találsz, melyekkel a végeredmény ellenállhatatlanul ínycsiklandó lesz.