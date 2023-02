24 karátos arannyal szórják a cappuccinót egy magyar étteremben

Szó szerint bearanyozhatjuk a napunkat a közelmúltban megnyílt szarvasi Újváros Bisztróban, ahol nemcsak a márványpadlóba kerültek 24 karátos aranybetétek, de arannyal szórt kávékülönlegességet is elfogyaszthatunk. Szin János tulajdonos arról beszélt, az általuk is kínált arany cappuccinót eddig egyedül a világ egyetlen hétcsillagos szállodájában lehetett megkóstolni Dubajban. Elmondta, a nemesfém jó hatással van a szervezetre is, a nemesi családokban nem véletlenül ettek például aranykanalakkal.

Nemzetközi viszonylatban is elismert séfekkel, helyi alapanyagokból készült ételkülönlegességekkel és egyedi pompával várja a vendégeit Szarvas legújabb városrészében az Újváros Bisztró. Az éttermet egy lokálpatrióta testvérpár, Szin Csaba és Szin Bence álmodta meg, és gondoskodtak róla, hogy világszínvonalú luxus élményben legyen része mindazoknak, akik betérnek hozzájuk. Mivel Szarvas egyik legfőbb nevezetessége a 19. században épült Bolza-kastély, az ötletgazdák szerettek volna tisztelegni a grófi család előtt, ezért a Hi-Tech épület padlóját olasz kerámia díszíti. Szin Csaba tájékoztatása szerint az elemeket Olaszországban, a kerámiagyártás lassan évezredes központjában, Ravennában készítették egyedi megrendelésre – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. „A látogatók nálunk a belsőépítészet csúcsával találkozhatnak. Amint belépnek az étterembe, a padlót látják meg először, aminek mintázatát 24 karátos aranybetétekkel raktuk ki. Ez az Újváros Bisztró egyik jelképe is, ami megjelenik nemcsak a honlapon, a közösségi média felületeinken és az étlapon egyaránt” – magyarázta. Úgy folytatta, a 24 karátos vonalat szerették volna mindenképpen megjeleníteni a kínálatukban, sőt, minél több tételen próbálják majd azt elhelyezni valamilyen formában a jövőben. Dubaj után Szarvason is arany cappuccino A kávézóban háromfajta, folyamatosan változó specialty kávéval biztosítják a megújuló kávéélményt, melyek egy olasz, egy hazai és egy nemzetközi csúcspörkölő tételei. A kávék között szerepel az arany cappuccino is, amely 24 karátos aranyporral van lefedve. „Tudomásunk szerint eddig csak Dubajban, a világ egyetlen hétcsillagos szállodájában lehetetett ezt megkóstolni, de a magyaroknak most már csak Szarvasig kell utazniuk ezért az exkluzív kávéélményért” – fűzte hozzá. Szin Csaba fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az arany cappuccino nem csupán divattermék, ugyanis a nemesfémnek kifejezetten jó hatása van az egészségre. A gasztronómia luxuseleme serkenti a vérkeringést, fájdalom- és gyulladáscsökkentő, szabályozza a szívműködést, hatékonyan kezeli a függőségeket, hangulatjavító, élesíti az elmét és javítja a szexuális vitalitást is. Az Újváros Bisztró tulajdonosa ezzel kapcsolatban megjegyezte, az sem véletlen, hogy a nemesi családok arany evőeszközökkel étkeztek annak idején, sőt, a bizánci udvarban például előszeretettel aranyozták be a hússzeleteket. Szin Csaba közölte, néhány süteményükön már most is található vékony aranylemez, csúcs tequilájuk díszítése is 24 karátos, de tervezik, hogy a következő menüsornál az arany az ételeken is visszaköszön majd.