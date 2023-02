Emiatt nem vesszük észre, hogy túlettük magunkat

Patkányokon végzett kísérletek során a tudósok megállapították, hogy miután hosszabb ideig magas zsír- és kalóriatartalmú étrenddel etették az állatokat, az agy és a bél közötti jelátviteli útvonal megszakadt, és nem úgy szabályozta a kalóriafogyasztást, ahogyan előtte. Az útvonal kulcsa az agyban található csillag alakú sejtek, az asztrociták, melyek normális esetben úgy reagálnak a sok zsír és kalória elfogyasztására, hogy fékezik a táplálékfelvételt, kiegyensúlyozva a bevitt mennyiséget.

– mondta Kirsteen Browning, a Pennsylvania Állami Orvosi Egyetem ideg- és viselkedéstudományi professzora. „10-14 napos magas zsír- és kalóriatartalmú étrend után úgy tűnik, hogy az asztrociták nem reagálnak, és az agy kalóriabevitel szabályozására való képessége romlik. Ez megzavarja a gyomor felé irányuló jelátvitelt, és késlelteti a gyomor kiürülését” – tette hozzá.

High-Fat Diets May Break The Brain’s Ability to Regulate Calories https://t.co/NDagNEeSqH

— ScienceAlert (@ScienceAlert) February 1, 2023