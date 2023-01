Így választhatjuk ki a számunkra tökéletes klímát

A tapasztalatok szerint nagy általánosságban elmondható, hogy a lakosság a leendő klímaberendezés kiválasztása során a klímás szakember javaslatára hagyatkozik, ugyanakkor a döntés előtt érdemes néhány dologgal a laikusoknak is tisztában lenni. Antal Mihály, a Gree Magyarország műszaki szakértője elmondása szerint a klímák repertoárja rendkívül széles skálán mozog, de bizonyos szabványos mutatók alapján nagyon egyszerűen összehasonlíthatók. A két legfontosabb dolog, melyeken már a legelején el kell gondolkodni, hogy csak hűtésre vagy fűtésre is használnánk az eszközt, illetve hogy mekkora teljesítményű berendezést válasszunk.

Otthonunk korszerűsítésénél kulcsfontosságú a megfelelő klíma kiválasztása, ám az emberek többsége érthető módon egyáltalán nem szakértője a témának, az ügyfelek szinte vakon megbíznak a klímaszerelőkben, és az ő javaslatuk alapján hoznak jó vagy szerencsétlen esetben rossz döntést.

Antal Mihály, a Gree Magyarország műszaki szakértője elmondta, jellemző probléma szokott lenni, hogy a szerelő nem pontosan ismeri a végfelhasználók igényeit, éppen ezért a kiválasztási folyamatot egy átfogó konzultációnak kell megelőznie. Előfordul, hogy egy család eredetileg csak hűtésre szeretné használni a klímát a nyári hőségben, de később hiába gondolja meg magát, az általa megvásárolt eszköz állandó fűtésre nem lesz alkalmas télen.

„Sok hasonló esettel lehetett találkozni az energiaválság kirobbanása óta, hiszen szerencsére egyre többen vannak tisztában azzal, hogy a hagyományos gázfűtésekkel szemben költséghatékonyabb hőszivattyús klímával fűteni. Éppen az ilyen kellemetlen szituációk miatt kell első lépésben felmérni, hogy hosszú távon mire lehet szüksége az ügyfélnek” – tette hozzá a Gree lakossági klímákért felelős műszaki vezetője.

Ma már minden klíma képes fűteni is a hőszivattyú elvet kihasználva. Ezért ezeket a berendezéseket levegő-levegő hőszivattyúnak is nevezik. Azonban csak a téliesített vagy kifejezetten fűtésre optimalizált klímákat érdemes folyamatos fűtésre használni a hideg hónapokban. Egyes klímák kiegészítő fűtésnek tökéletesen megfelelnek ősszel és tavasszal például a gázkazán kiegészítésére, de arra nem alkalmasak, hogy állandóan csak azokkal fűtsük fel a lakást. Ezek használata rövidtávon a berendezés meghibásodását is okozhatják, de hosszú távon bizonyosan megrövidítik a klíma élettartamát.

Ezek lehetnek a döntő szempontok

A Gree Magyarország képviselője úgy folytatta, a nagyon egyszerűtől a sokfunkciós eszközökig számtalan opció áll már rendelkezésre a piacon. Fontos eldönteni, hogy a számos funkció közül melyekre lehet szükségünk. A pontos típus meghatározásához érdemes sorba venni, hogy mely szempontok a legfontosabbak. Ezek lehetnek az energiahatékonyság, a zajszint, vagy egyéb felszereltsége a berendezésnek.

„A hatékonyság szempontjából könnyű a berendezések összehasonlítása, az úgynevezett SCOP és SEER szezonális hatékonysági mutatók alapján nagyon pontosan össze lehet hasonlítani két eszközt. A gyártók folyamatosan versenyeznek, hogy egyre jobb hatékonysági mutatókkal büszkélkedhessenek. Ezt európai szabványok alapján tesztelik, és kötelező a berendezések energiacímkéjén is megjeleníteni. Minél magasabb ez a mutató, annál magasabb energiaosztályba sorolják a berendezést, és az üzemeltetés során annál kisebb lesz a felhasznált energia, ezáltal az üzemeltetés költsége. A nagyobb gyártók honlapján, így a Gree termékek dokumentumai között a berendezés energiacímkéje is elérhető” – magyarázta.

A zajszint vizsgálata szintén fontos lehet, ha a berendezés például hálószobába kerül, ahol esetleg éjszaka is üzemeltetni szeretnék. Ugyanis nem feltétlenül a leghatékonyabb vagy a legdrágább modell a legcsendesebb is. Hozzátette, ezeken felül rengeteg további tulajdonság lehet döntő szempont, akár a kinézet, akár a Wi-Fi funkció, amely segítségével bárhonnan vezérelhetővé válik a berendezés. Egyes modellek pedig kiemelten magas szintű levegőszűrő rendszerekkel vannak ellátva.

Az alul- és felülméretezés is kínos lehet

A Gree szakembere közölte, hogy az utolsó és a legfontosabb kiválasztási szempont, hogy mekkora teljesítményű berendezést válasszunk. Akár háromszoros értékbeli különbség is lehet egy rosszul szigetelt és egy mai szabványoknak megfelelő szigetelésű otthon között, egy-egy berendezés pedig teljesen másként funkcionál ezekben a különböző helyzetekben. Ebben az adott épület hővesztesége a meghatározó. Újépítésű ingatlanok esetén ezt már tervezéskor megállapítják. Régebbi ingatlan esetén érdemes erről szakemberrel konzultálni, amiben a Gree kiterjedt partnerhálózata is a segítségünkre van.

Az alul- és a felülméretezés egyaránt komoly problémákat okozhat a családok számára. Ma már minden klímaberendezés inverteres szabályzással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem csak ki- vagy bekapcsolnak, hanem a beállított igényeknek megfelelően pontosan szabályozzák a leadott teljesítményt. Ha alulméretezzük a klímát, akkor pont az inverter technológia előnyei nem érvényesülnek, állandóan túlterhelt állapotban lesz, és nem fogja felfűteni az ingatlant a kívánt hőmérsékletre. Felülméretezés esetén pedig pont ennek az ellenkezője történik: a gép nem tudja felvenni azt az üzemállapotot, ahol hatékonyan tudna dolgozni, emiatt folyamatosan be- és kikapcsol, így energiát pazarol és a lakás hőmérséklete nem lesz állandó.

Antal Mihály azzal zárta gondolatait: amennyiben biztosra szeretnénk menni, érdemes felkeresni a Gree Magyarország partnereit, ahol részletes tájékoztatást tudnak adni a különböző modellekről és az igényekhez igazítva tudják kiválasztani az érdeklődők számára a legmegfelelőbb berendezést.

