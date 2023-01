Könyvet írt a párok védőszentje: így menthető meg a szakadék szélén álló házasság

Terrence Real, a válás küszöbén álló párok védőszentje legújabb művében árulta el, hogy bár 20 év alatt rengeteg előadást tartott a normális házassági gyűlöletről, soha senki nem kérdőjelezte meg annak létezését. A nemzetközileg elismert családterapeuta a Mi - Hogyan lépjünk túl a TE és ÉN alapeszméjén egy szeretetteljesebb kapcsolat kiépítéséhez című könyvében éppen ezért olyan kapcsolati készségek új tárházát kínálja, amelyek segítségével a szakadék szélére került házasságok menthetők meg. A Bruce Springsteen és Esther Perel ajánlásával érkező, forradalmian úttörő kötet már magyar nyelven is kapható a könyvesboltokban.

Kevés nehezebb dolog van annál, mint rájönni, hogyan szeresd jól a társadat az ő kusza emberségében – pedig nem sok minden van, ami ennél fontosabb lenne, vallja Terrence Real neves családterapeuta, házassági tanácsadó és bestselleríró, aki legújabb könyvében megosztja új, tudományosan alátámasztott tapasztalatait és módszereit, amelyekkel a kapcsolatodat olyanná alakíthatod át, amely az együttérzésen, az együttműködésen, a közelségen és a valódi kapcsolódások alapul – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A szerző saját elmondása szerint az individualizmus mérgező kultúrájáról fogalmazott meg kritikát a könyvében, hiszen nap, mint nap látja a terápiás praxisában, hogy ez hogyan mérgezi meg az intim kapcsolatokat.

„Mindig a nők vonják be a párterápiába a férfiakat. Ők hordozzák magukban a vágyat és az elégedetlenséget. Megemelték a kapcsolatok mércéjét. És nem azt akarom, hogy a nők visszavegyenek, hanem azt, hogy a férfiak nőjenek fel a feladathoz és feleljenek meg az új elvárásoknak. Az intimitás jót tesz a testednek. Tovább élsz, jót tesz a házasságodnak, a gyerekednek. Ha relatívan gondolkodsz, rájössz, hogy nem egyének vagytok, hanem egy csapat. Nem hozol áldozatot a partnerednek, hiszen nem ő nyer és te veszítesz. Azért hozol áldozatokat, mert ez hosszú távon táplál téged. És ezt nevezik bölcsességnek” – fogalmazott a New York Times-nak adott interjújában.

Elárulta, gyakran felteszi a kérdést előadásain, mi is az a normális házassági gyűlölet? Több évtizedes pályafutása során pedig egyszer sem jelentkezett senki, hogy magyarázatot kapjon rá. Real szerint ez is azért van, mert mindenki ismeri a jelenséget és házasságban át is élhette azt.

A jó hír viszont, hogy melegebb, szorosabb, szenvedélyesebb kapcsolatok lehetségesek, ha rendelkezünk a megfelelő eszközökkel – melyeket meg is oszt a már magyar nyelven is kapható Mi – Hogyan lépjünk túl a TE és ÉN alapeszméjén egy szeretetteljesebb kapcsolat kiépítéséhez című könyvében.

A pszichológiát, történelmet, illetve az irodáját felkereső, hús-vér párok történeteit felhasználva Real segít az olvasóknak túllépni a traumákon és stressz okozta hatásokon, hogy a te és én szemszögéből való gondolkodásról áttérjenek egy másik – a mi-t középpontba állító – tudati szintre.

Real, a válás küszöbén álló párok védőszentje, megtanítja nekünk, hogyan szólaljunk meg szeretettel, és hogyan építsünk ki erős, szeretetteljes kapcsolatokat, amelyeket a hitelesség és a kölcsönös függőség jellemez.