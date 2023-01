Balázs Klári a hosszú házasság titkáról vallott a Ridikülben

Évtizedek óta él boldog házasságban Korda György mellett Balázs Klári, aki a kölcsönös alkalmazkodásban látja az élethosszig tartó párkapcsolatok titkát. Az énekesnő a Duna beszélgetőműsorában hölgytársainak is üzent, elárulta, milyen buktatókat érdemes elkerülniük a nőknek párkereséskor.

A hosszú házasság titkáról mesélt Korda György és Balázs Klári, a Csináljuk a fesztivált! két közkedvelt zsűritagja a Ridikül vendégeként. A házaspár több mint 40 éve tartó kapcsolata nem indult könnyen: az énekes hosszú hónapokon át udvarolt kiszemeltjének. Balázs Klári többször visszautasította őt, mert attól félt, ő is csak egy következő lány lenne az előadóművész életében. Végül másképp alakult, kettejük sorsa egy balatoni turnén véglegesen összefonódott, ma pedig már el sem tudják képzelni, hogy másvalakivel boldogabb házasságuk lenne.

„A legfontosabb tanácsom azoknak a hölgyeknek, akik párválasztásban vannak, hogy semmiképp se akarják megváltoztatni a férfit! El kell fogadni a szokásaival együtt, és hagyni kell, hogy azokban kiteljesedjen” – ajánlotta a Ridikül nézőinek az énekesnő, aki sosem neheztelt férjére amiatt, hogy szabadideje jelentős részét kártyázással tölti.

„Húsz évet kibiceltem Gyuri mellett a kártyaasztalnál, mire megkértem, hogy tanítson meg. Addig csak ő játszott, én társasági életet éltem. Ultizni végül nem tanított meg, de pókerezni igen, azóta már több versenyt is nyertem” – tette hozzá Balázs Klári, aki fontosnak tartja azt is, hogy egy nőnek is legyen saját hobbija, ő a szépségápolásra tekint ekképpen, annak idején még egy kozmetikus iskolát is elvégzett.

Kiemelt kép: Korda György és Balázs Klári (Fotó: Puzzlepix)