A magyar lakosság döntő többségének alacsony a D-vitamin-szintje

A „napvitamin” segíthet az influenzás megbetegedésekkel szembeni védekezésben, nélkülözhetetlen az egészséges csontokhoz, sőt a depresszió tüneteit is tompítja.

A D-vitamin a négy zsírban oldódó vitamin (A, D, E, K) egyike. Ezek előnye, hogy a szervezet képes tárolni belőlük a többletet. A D-vitamin olyan összefoglaló kategória, amelybe a D2- és a D3-vitamin tartozik. Ezek az emberi test számára közel azonosak, de forrásuk és szerkezetük különböző. Összességében szervezetünk a D3-vitamint jobban képes hasznosítani. Egyes orvosok azt vallják, hogy a D3-vitamint nem is vitaminként, hanem hormonként kellene azonosítani – írja a Greendex.hu.

Kapcsolódó tartalom

A D2-vitamin – más néven ergokalciferol – többnyire növényi eredetű ételekben található. Bőséggel van a gombákban, az élesztőben és az algában. A természetben a D3-vitamin (a kolekalciferol) van jelen nagyobb mennyiségben. Ez többnyire állati eredetű forrásból származik (zsíros halakból, tőkehalmájolajból, tojásból és májból).

A D3-vitamin napsugárzás hatására termelődik

Az emberi bőrt érő napsugárzás hatására is D3-vitamin termelődik. A D-vitamint napvitaminnak is hívják, mert a bőrben UV-B-sugárzás hatására kialakuló D-vitamin az emberi szervezet legfontosabb D-vitaminforrása. Magyarországon az októbertől áprilisig terjedő időszakban a napsugarak alacsonyabb beesési szöge miatt kevesebb az UV-B-sugárzás. Ebből eredően a bőrben nem tud létrejönni a D-vitamin-szintézis, így az őszi-téli időszakban raktáraink egyre apadnak. Az év másik felében bőven elég 10–30 percet napon lennie a bőrünk 15 százalékának. Ez pont a két kézfejünknek és az arcunknak felel meg. Ennyiből a szervezet előállítja a szükséges D-vitamint.

A lakosság 95 százalékának alacsony a D-vitamin-szintje

Magyarországon a tél végére a lakosság 90-95 százalékának alacsony a D-vitamin-szintje, hiszen a zsírraktárak 2–3 hónap alatt kimerülnek. A jóslatok szerint a D-vitamin-hiány megszüntetésével a magyarok halandósága 7–10 százalékkal csökkenne, az átlagéletkor pedig 2–3 évvel nőne. A szükséges D-vitamin-érték elérése 26 százalékkal mérsékelné a csípőtáji törések, 78 százalékkal a gyermekkori egyes típusú cukorbetegség, 35 százalékkal, a rákos megbetegedések és jelentős mértékben az influenza kockázatát.

Az egészséges csontokhoz elengedhetetlen

Elsődlegesen az egészséges csontképződéshez nélkülözhetetlen. Hiánybetegsége a gyerekek körében az angolkór, a tyúkmell és a lassú növekedés, valamint a puha csontállomány. A felnőtteknél a csontlágyulás, a csontritkulás, a fokozott fogromlás és a csontgyengeség a D-vitamin-hiány következménye. (A felnőtt lakosság 10 százaléka szenved csontritkulásban, amely hormonális háttere miatt a nőket jobban érinti.)

Támogatja az agy és az idegrendszer működését

Igaz, hogy a szervezet D-vitaminjának túlnyomó része a csontok egészségéhez szükséges, de a maradék, körülbelül 10 százalék is fontos feladatot lát el, hiszen a depresszió megelőzésében és a nyugodt idegállapot elérésében, megtartásában is segít. Egy orvosi kutatás rávilágított arra, hogy azok körében magasabb a depresszió kockázata, akiknek alacsonyabb a D-vitamin-szintje. D-vitamin-receptorokat azonosítottak az agy azon területén, amely a depresszióval is kapcsolatban áll. Tehát az elégséges vitaminszint segít mind a depresszió kezelésében, mind pedig a megelőzésében.

Hiánya elhízáshoz is vezethet

Az emésztésre úgy hat, hogy a hasznos bélbaktériumok számát növeli, ezenfelül étvágycsökkentő hatása van. Ez a két tulajdonsága segíthet az egészséges és kiegyensúlyozott fogyásban.

D-vitamin kell az erős immunrendszerhez, támogatja a tüdő működését, valamint az érrendszer egészségét. Már a 20. században egyes üzemek dolgozói kaptak tőkehalmájolajat, mivel azt tapasztalták, hogy így kevesebb az influenzás megbetegedés.

Még az allergia kialakulására is jótékony hatással van a megfelelő D-vitamin-szint. Ezt a megállapítást arra a kutatásra alapozzák, amely kimutatta, hogy az Egyenlítő környékén élők között – akiket nagyobb szögben ér a napsütés, és így nincs D-vitamin-hiányuk – kevesebb az allergiás, különösen az ételallergiában szenvedő. Azoknál a csecsemőknél, akik már féléves korukban kaptak tojást, a benne lévő D-vitamin miatt ritkábban alakult ki ételallergia.

A kiemelt kép illusztráció.