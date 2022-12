Szakértői segítség: hogyan keressünk idősek otthonát?

A kényelmes élet, a szórakozás, a társaság nem csak a fiatalok kiváltsága, az életünk utolsó évtizedeiben is fontos, hogy kiteljesedve, boldogan, biztonságban, szükség szerint szakértő támogatással éljünk. Ha megvan az elhatározás, érdemes időben kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb nyugdíjas otthont, ugyanis esetenként egy-másfél év is lehet a várakozási idő, akár állami, egyházi, vagy magánkézben lévő intézményt választunk. Mit tehetünk, mire figyeljünk, hogy valóban jó intézményt találjunk magunknak vagy idős rokonunknak, barátunknak?

Erkölcsi kötelességünk, hogy gondoskodjunk az időseinkről, a családtagjainkról, de nem csak róluk, hanem a távolabbi rokonainkról, barátainkról is, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy segítségre van szükségünk. Ma már ezt jogilag is szabályozzák, de jogszabály híján is mindenki tudja, hogy a segítségnyújtás elengedhetetlen az ember életében. Az az igazán nagy kérdés, hogy mindezt hogyan tesszük. Ha úgy érezzük, hogy a gyereknevelés, a munkánk, a mindennapi kötelességeink és teendőink mellett nem tudunk elegendő időt vagy energiát fordítani hozzátartozónk segítésére, vagy éppen nem rendelkezünk azzal az információval, hogy az egyes problémára merre keressük a megoldást, a lelkiismeretünk is sokkal nyugodtabb lehet, ha a professzionális segítségnyújtást választjuk.

Ez lehet egy nagyon jó, ottlakást is biztosító hely, akár egy idősek otthona, vagy egy nyugdíjasház, de a szociális szolgáltatások körében számos olyan, otthon is igénybe vehető szolgáltatás elérhető, ami lehet, hogy kielégítő segítséget tud nyújtani rövidebb vagy hosszabb időn át. Ha ezen gondolkodunk, javasolt az összes olyan lehetőséget megnézni, ami számunkra vonzó lehet. Ha pedig megvan az elhatározás, érdemes időben kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb nyugdíjas otthont, ugyanis esetenként egy-másfél év is lehet a várakozási idő, akár állami, egyházi, vagy magánkézben lévő intézményt választunk.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni?

Nagyon fontos szempont az épített környezet: hogy néz ki az épület, milyen méretűek a szobák, egyedül lakhatunk-e, mekkora a fürdőszoba, akadálymentes-e, az étterem elég tágas-e, van-e esetleg beauty és wellness részleg, helyben elérhető-e a masszázs vagy akár a fodrász. A másik része a szolgáltatások széles körű elérhetőségének kérdése.

„Ma már alapvető, hogy egy ilyen helyen 24 órában gondozói szolgálat áll rendelkezésre, ami minden igényükre kiterjed. Nem mellékes az sem, hogy kitakarítják az apartmanunkat, kimossák a ruháinkat, megfőznek nekünk, nem nekünk kell lenyírni a füvet, mégis csodaszép kertben gyönyörködhetünk, vagy az, hogy nem kell bajlódnunk olyan műszaki problémák elhárításával, melyek akaratlanul is a hétköznapok részei. Nagyon kényelmes és biztonságot is jelent, ha helyben van orvosi vagy szakorvosi járóbeteg ellátás” – mondta Huszár Viktória, a Golden Palace Göd ügyvezetője, akik épp egy Magyarországon kevésbé elterjedt, prémium nyugdíjas otthon létrehozásán dolgoznak.

Van, ahol wellness részleg és moziterem is van

A Golden Palace Göd prémium apartmanháza egy olyan nyugdíjasház lesz, ami valóban fantasztikus miliőt biztosít az odaköltözők számára. Nem túlzás azt állítani, hogy a lakók úgy érezhetik magukat, mintha minden nap luxusnyaraláson lennének, hiszen a korábban ötcsillagos golfhotelként működő szállodából átalakított nyugdíjas otthon minden négyzetmétere hordozza az eleganciát és a pompát. Ehhez társul az, hogy a főváros közvetlen közelében helyezkedik el, hatalmas területen, egy olyan saját tóval, ami horgászásra, fürdőzésre, és még csónakázásra is alkalmas, a partján pedig sétálni, olvasni, sportolni is lehet. A már említett kényelmi szolgáltatások elérhetőek a lakók számára, de megtalálható az épületkomplexumban többek közt beltéri medence, szaunavilág, pezsgőfürdő és szezonálisan kültéri medence is, mint ahogy tornaterem és egy fitneszterem is különböző gépekkel. A Golden Palace Göd emellett rendelkezik egy káprázatos mozi-, és színházteremmel, ami közel száz fő befogadására alkalmas.

Mikortól ajánlott a nyugdíjas otthon?

Idősek otthonába általában olyan személyek vehetők fel, akik önmaguk ellátásáról nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni, legalább napi 4 órát meghaladó ápolásra, gondozásra van szükségük.

„Mi elsősorban olyan 65 év felettieket várunk, akik szeretnének tartalmas, nagyon pezsgő, nagyon nyüzsgő életet élni, de mégis szeretnék tudni, hogyha bármikor bajba kerülnek, akkor a segítség a szó szoros értelmében is karnyújtásnyi távolságra van” – mondta Huszár Viktória, a Golden Palace Göd ügyvezetője, aki hozzátette: náluk élethosszig tartó szerződéses jogviszony alapján köteleződik el arra, hogy az azok számára, akik bizalmat szavaztak neki, az életük utolsó napjáig megkapjanak mindent, amire szükségük van. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki akut kórházi kezelésre szorul, akkor nem kell kórházba mennie, de az ellátás maximálisan lefed minden gondozási folyamatot, jól tud reagálni a felmerülő, változatos szükségletekre.

Nem könnyű a döntés

Változó, hogy mennyire nehéz az idős embereket arra rávenni, hogy elhagyják az otthonukat és egy apartmanházban folytassák az életüket.

„Van, aki nagyon könnyedén meghoz egy ilyen döntést, és van, akinél hosszú hónapok, vagy akár évek előzik meg a költözést. Valaki 2-3 helyet néz meg, más 10-et, sőt, 20-at is, mielőtt a végső döntést meghozza. Van, aki könnyedén fölszámolja az előző otthonát, új életet kezd, nagyon-nagyon lelkesen áll az új időszak elé, és van, akiknek nehezebb a váltás, de tudjákl, hogy szükségszerűen nincs más jó döntés az életükben ahhoz, hogy hosszú távon garantálják saját biztonságukat és jólétüket, nem beszélve arról, hogy valójában jól is érezhetik magukat” – osztotta meg tapasztalatait Viktória.