Már Magyarországon is elérhető egy új módszer a mozgásszervi fájdalmakra

Magyarországon egyetlen intézményben találhatók meg a világ számos pontján, több mint egy évtizede sikeresen alkalmazott ANF terápia hazai szakértői, akik ezzel a forradalmian új módszerrel gyors, hatékony és tartós megoldást kínálnak a mozgásszervi fájdalmakra. Az ANF terápia alapjai a testre ragasztható speciális korongok, amelyek a szervezetben lejátszódó biokémiai folyamatokat a többszörösére képesek felgyorsítani.

Az ANF terápia egyik leglényegesebb jellemzője, hogy segítségével nemcsak a tünetektől, hanem a fájdalmat, gyulladást és mozgásszervi problémát kiváltó okoktól is megszabadulhatunk, mégpedig gyógyszerek, organikus vegyületek, tű és műtét nélkül.

„Az ANF terápia egy komoly vizsgálati előzményeken alapuló frekvenciaterápia, ami az idegrendszer központja és perifériája közötti kommunikációt állítja helyre. Az ANF terápiával nem csupán a tüneteket nyomjuk el, hanem valódi oki terápiát nyújthatunk a műtétet és azonnali orvosi beavatkozást nem igénylő mozgásszervi problémákra. A módszer eredményes többek között akut és krónikus csont-, izom-, ízületi panaszok, sérülések, balesetek, gerincbetegségek, szalagproblémák, emellett a csontot ért könnyebb sérülések kezelésére, illetve gyulladás esetén a gyulladáscsökkentő mechanizmus beindítására” – avatott be Pethő Krisztián, a Personal Best Mozgásszervi Rendelő vezetője.

A jövő megérkezett

A módszer hatásmechanizmusa a Nikola Tesla és Albert Einstein által több mint 100 éve felvázolt frekvenciaterápiás elven alapul, ami ebben az esetben az elektromágnesesség előnyeit kihasználva felgyorsítja a gyógyulási és regenerációs folyamatot. Ezért nemcsak a fájdalmak megszüntetésére, hanem a műtétek utáni rehabilitációban és a doppingmentes sportteljesítmény növelésre is alkalmazható. A neves tudósok már akkor megjósolták, hogy ez lesz a jövő gyógyászati terápiája. Az ez irányú kutatások a 80-as években kezdődtek, amelyeknek eredményeként 2012-ben született meg az ANF terápia szabadalma. Ma a világon 380 egészségügyi intézményben része az alapterápiáknak. Magyarországra másfél évvel ezelőtt érkezett meg, az országban jelenleg mindösszesen három szakember jogosult az alkalmazására, ők a Personal Best Mozgásszervi Rendelő munkatársai.

„Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ANF terápiához használt ANF korongok működési elve egyedülálló, és semmilyen korábban ismert eszköz működési elvéhez nem hasonlítható. Nem fájdalomcsillapító tapasz, nem kinesio tape, nem gyógyszer, nem organikus vegyület, és a korongok nincsenek átitatva gyógynövényes vagy egyéb fájdalomcsillapító hatású összetevővel sem” – tette hozzá Edelényi Balázs, a Personal Best Mozgásszervi Rendelő szakmai vezetője.

De akkor mik ezek a korongok?

A korongok alapját egy hárompólusú, karbonizált fémvegyület adja, ami rendkívül jól képes felvenni, megtartani és leadni a frekvenciát. A fémötvözetet a 2000-es évek elején a NASA fedezte fel. A tudományos szakemberek a fémvegyület egyedülálló frekvenciafelvevő, -megtartó és -leadó képességét arra használják, hogy a Föld körül kommunikáljanak. Az ANF terápiában több száz különböző frekvenciájú korongot különböztetünk meg. Minden korong egy bizonyos elektromágneses frekvenciával van feltöltve, ami segíti a központi és a perifériás idegrendszer közötti kommunikáció helyreállítását, így serkentve a szervezet öngyógyító mechanizmusát.

„A különböző ANF korongok kombinálásával az a célunk, hogy a szervezet funkcióit – idegek, izmok, szervek, nyirokrendszer, hormonszabályozás – normalizáljuk és optimalizáljuk. Annak érdekében, hogy ez minél eredményesebb legyen, komplex mozgásszervi állapotfelmérést végzünk, amelynek keretében alaposan felmérjük a mozgásszervi probléma, a fájdalom és a gyulladás kiváltó okát, majd személyre szabott kezelési tervet készítünk. Az átfogó mozgásszervi állapotfelmérés során eldől, hogy szükség van-e az ANF korongok felhelyezésére, illetve az is, hogy a frekvenciaterápia alkalmazható-e az adott páciensen, vagy sem” – tudtuk meg Edelényi Balázstól.

Azonnali hatás

A korongok a felhelyezésük pillanatától folyamatosan adják le és veszik fel a frekvenciát, így támogatva a fájdalom és a gyulladás csökkentését, végső soron a gyógyulást. Az ANF terápia azonnal hat, a szöveti regeneráció beindul. Bizonyos esetekben a szubjektív fájdalomérzet már 10-30 percen belül elmúlik, vagy jelentősen csökken.

Felnőtt embereken, 65 éves korig, a korongok élettartama általában 3 nap, bizonyos esetekben, életkor és életmód függvényében, 2 vagy akár 4-5 nap is lehet. A teljes terápia időtartama általánosságban 2 hét és 2 hónap között van. A terápiás eredmény elérését követően időszakos kontroll javasolt.

„Olyan szöveteket (pl.: csontszövet, izomszövet) célzunk, ahol panaszt találunk. Minden esetben fokozatosan haladunk, a felületes szövetektől a mélyebbek felé. Krónikus gyulladások esetén a terápia akár 6 hónapig is tarthat, 3 naponkénti ismétléssel. Azonban még így is kevesebb időráfordítással jár, mint egy egyszerű fizikoterápiás kúra, amelyet bizonyos esetekben naponta többször is ismételni kell, és ami évekig is elhúzódhat. Az ANF korongokat általában 3 kezelés után a vendégek otthon is megfelelően tudják alkalmazni, az előírásokat szigorúan betartva” – jegyezte meg Edelényi Balázs, a Personal Best Mozgásszervi Rendelő szakmai vezetője.

A gyógyulást nem várni, hanem elősegíteni kell

A terápia hatékonyságához elengedhetetlen az optimális folyadékbevitel, ezenkívül a terápia alatt a dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás kerülése.

Mindezek mellett, amennyire csak lehet, törekedjünk a stressz mérséklésére, illetve a probléma megjelenésekor ne halogassunk, mielőbb forduljunk szakemberhez. A terápia bizonyos kórképek megléte esetén fokozottabb körültekintést igényel, valamint kizáró ok is lehet.

„Az ANF korongok felhelyezése után, ameddig a korongokat a bőrünkön viseljük, a rádiófrekvenciás, sugárzással járó (lézer, ultrahang, röntgen, MRI) kezelések és a magas hő (szolárium, szauna, napozás) az égési sérülés veszélye miatt kerülendők. A méregtelenítési folyamat során a vendégek 10-15 százalékánál felléphetnek mellékhatások, mint például fejfájás, fáradtság, szájszárazság, szédülés, orrfolyás, könnyű, influenzaszerű tünetek, viszketés, csalánkiütés, hidegrázás, hányinger vagy hányás. A megfelelő hidratáltsági szint fenntartásával a mellékhatások kialakulása megelőzhető vagy jelentősen mérsékelhető. Az esetleges mellékhatások a korongok eltávolításával azonnal megszűnnek” – egészítette ki Pethő Krisztián.