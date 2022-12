A nedves törlőkendő lett napjaink egyik sztárterméke

A Covid időszak alatt alapvető fogyasztási cikké vált a nedves törlőkendő, amely azóta is elengedhetetlen kelléke nemcsak otthonunknak, de táskánknak is, amiben mindenhova magunkkal vihetjük. A fokozott higiéniára törekvő trendnek egyik zászlóshajójaként az elmúlt két évben meghódította a világot. Azt, hogy hosszú távon velünk fog maradni, mi sem bizonyítja jobban, mint a gyártók azon igyekezete, hogy az egészség védelme mellett a környezetvédelmi elvárásoknak is minél inkább megfeleljen. Ennek szellemében jelennek meg egyre másra a márkák portfóliójában teljesen lebomló változatok is.

Napjainkban a tiszta felületek biztosításának egyik legkényelmesebb módja, ha nedves törlőkendőt használunk, ugyanis akár otthonunkban, akár a munkahelyünkön vagy éppen út közben, az autóban azonnali megoldást nyújt – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. „Szerencsére úgy tűnik, a korábban tapasztalt, súlyos járványhelyzetből valamelyest fellélegezhettünk, de nem szabad elaltatni az éberségünket, ha a higiéniáról van szó!” – hívta fel a figyelmet Kövér András, a Presto nedves törlőkendőket forgalmazó Bedrock Kft. ügyvezetője. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a termékkör szerteágazó lehetőségeinek köszönhetően a felület fertőtlenítés mellett, ma már minden helyiségre és felületre – konyha, fürdőszoba, bútorok, üvegek – megtaláljuk a megfelelő nedves törlőkendőt. Segítségével összeszedtünk 5 érvet, ami a nedves törlőkendők használata mellett szól. Öt érv a nedves törlőkendő mellett: 1. Kényelmes és könnyen használható

Bárhová magunkkal vihetjük, akár a táskánkban is elfér. Csomagolásának köszönhetően nem szennyeződik, hosszú ideig megőrzi hatékonyságát. Alkalmazásával időt takaríthatunk meg, hiszen gyors mozdulattal letörülhetünk vele bármilyen felületet. Használata után fontos, hogy megfelelő módon váljunk meg tőle, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. 2. Biztonságos

Bárki biztonságosan használhatja. Összetevői és illatanyaga szerint is alakítható. Lehet érzékeny bőrre tervezni és gyártani, vagy természetesebb összetevőkkel ellátni a biztonságosabb és kényelmesebb élmény érdekében. 3. Praktikus

A törlőkendők bármilyen igényre, célra alkalmasak. Ugyanez igaz gazdaságos és visszazárható csomagolásukra is. Az úton lévőknek kialakított kisebb csomagoktól kezdve az intézmények számára kínált nagyméretű kiszerelésekig megtalálhatók az üzletek polcain. 4. Sokrétű

„Erre legjobb példa a Presto univerzális fertőtlenítő törlőkendő, amely elpusztítja a baktériumok 99,9%-át. A rendkívül praktikus, fertőtlenítőszerrel átitatott, friss illatú törlőkendők ideálisan használhatók a fürdőben, WC-ben, konyhában és a gyerekszobában.” – jelezte Kövér András. Az univerzális változat alkalmazható asztalok, ajtókilincsek, korlátok, fürdőszobai berendezések, klaviatúrák, és az összes olyan eszköz esetében, melyek fertőtlenítő spary-vel nem kezelhetők. Hatékonyan, gyorsan, akár egy mozdulattal megszabadulhatunk a nem kívánt szennyeződésektől. A csomagolás felbontása után a visszazárható ún. flip-top tető kialakítása miatt a kendők nem száradnak ki. Kiváló megoldás akár otthoni használatra, utazás során vagy különböző nyilvános helyeken, mint például irodák, iskolák, egészségügyi vagy rendőrségi épületek, szépségszalonok, fodrászatok, edzőtermek, SPA központok, szoláriumok. 5. Környezettudatosságra törekvés

A nedves törlőkendők tervezése és gyártása során nem csak a környezeti fenntarthatóságot tartják szem előtt, hanem a gyártásukhoz szükséges technikák és technológiák terén is élen járnak. Egyre több az olyan nedves törlőkendő, amely biológiailag lebomlik, WC-ben lehúzható, ezáltal segít megvalósítani a fenntartható életmódot. „Ilyen a Presto Green Home 100% -ban biológiailag lebomló univerzális törlőkendő Aloe-verával termékünk is, melynek csomagolása is újrahasznosított anyagból készült. Formulája 98%-ban természetes összetevőket tartalmaz és nem tartalmaz a vízi élővilágra veszélyes anyagokat. Tökéletesen eltávolítja a szennyeződéseket a laminált, lakkozott, műanyag és kerámia felületekről. Nem hagy agresszív vegyszermaradványokat. Kímélő, aloe-vera kivonattal dúsított formulája pedig nem irritálja a bőrt használat közben” – mutatott rá a Bedrock Kft. ügyvezetője.