Megválasztották az év üzleti példaképét a Leader Of The Year gáláján

A nyolcadik Bizalom Gálán hét kategóriában osztottak ki sikeres cégvezetőknek elismerést, míg az üzleti példaképnek járó Leader Of The Year trófeát Juhász Attila kapta.

A Bizalmi Kör Vezetői klubja által rendezett díjátadót megelőzően egy órával már egy tűt sem lehetett elejteni a Corinthia Hotel nagyterme ajtaja előtt. Miközben az üzletasszonyok pazar estélyiben suhantak át az előtéren, az elegánsan öltözött cégvezetők, üzletemberek pezsgőzés közben is mobiloztak, akik nem, izgatottan beszélgettek egymással. Persze, mi más lehetett a téma, mint az üzlet és a foci világbajnokság.

Liptai Claudia a férjével, Pataki Ádámmal érkezett, aki a Bizalmi Kör Vezetői Klub tagja. Közben a cégvezetők között feltűnt a világhírű zenész, Mándoki László és Shane Tusup olimpiai bajnok edző is. Aztán elhalkult a zsivaj, kezdetét vette a Magyarországon egyedülálló díjátadó.

A gyönyörű Köböl Anita a díjátadó gála műsorvezetője – aki gurulós bőrönddel jött a rendezvényre – a kezdésre olyan elegáns ruhában került elő az öltözőből, hogy kis híján elvitte a showt.

Anita őszintén beszélt arról, hogy műsorvezetőként még nem kapott szakmai díjat, elismerést, de reméli, egyszer része lehet benne. Végül Rhonda Byrne szavait idézte: „Gondolj jó dolgokat, mondj jó szavakat, tegyél jó tetteket.”

„A Leader of the Year győztesei nem megélik, hanem megalkotják a jövőt” – hirdette a kivetítő a Bizalom Klub legfontosabb üzenetét. Ezt Gangel Péter a díjátadó szervezője a köszöntőjében azzal egészítette ki, hogy az eredmény önmagában kevés. A szív is kell hozzá, ami egy sikeres cégvezetőből nem hiányozhat.

Végül hatalmas taps és ünneplés közepette hét kategória győztesét hívták fel a színpadra. Volt, aki el sem tudta hinni, hogy megnyerte a rangos elismerést. Más olyan laza volt, hogy a színpadról készített egy szelfit magáról.

Szinte mindenki hangsúlyozta, hogy a siker nem egy emberé, hanem a csapatáé is.

Egyikük azt mondta: „Hiába vagy a világ legjobb karmestere, ha nincs mögötted zenekar, abból nem lesz zene.”

A végén egy nyolcadik díjat is átadtak, amit a héttagú zsűri annak az üzleti példaképnek ítélt oda, aki nemcsak a szakmai teljesítményével, de emberi hozzáállásával is a legalkalmasabbnak bizonyult.

A díjazottak névsora:

Az Év fiatal cégvezetője: Horváth Domonkos Greenformatics Solutions Kft.

Év Női Cégvezetője: Ruff Gabriella cégvezető, Karrier Hungária Kft.

Digitalizációs különdíj: Páva Bernadett cégvezető, Innofaber Kft.

Mikrovállalat: Tóth-Czere Péter cégvezető, Coffeebreak Consulting Kft.

Kisvállalat: Bodrogközi László cégvezető, Neuron Szoftver Számítástechnikai Kft.

Középvállalat: Keleti József cégvezető, Ingatlan.com ZRt.

Nagyvállalat: Piros Attila Saint-Gobain Hungary Kft.

Leader Of The Year nyertese: Juhász Attila cégvezető, Újház Centrum Kft. – Piramis Építőház Kft.

Juhász Attiláról többek között azt kell tudni, hogy az elmúlt 26 év alatt több mint 100 szakmai díjat kapott, és a Magyar Ezüst Érdemkeresztet is átvehette Áder János korábbi köztársasági elnöktől.

Az üzleti példaképnek választott cégvezető kétszer is teljesítette az Ironman versenyt, amelynek során az indulók 3,8 kilométert úsznak, 180 kilométert bicikliznek és 42 kilométert futnak.

„Csillogó szemmel álltam a színpadon – és bár sokszor beszélek emberek előtt -, bizony ezúttal nehezen találtam a szavakat – nyilatkozta Juhász Attila, a Lear of the Year díj nyertese. – Ez a díj a visszaigazolása annak, hogy amit vezetőként képviselek, az jó.”

Az Év Női Cégvezetője díjjal elismert Ruff Gabriella még a gála végén is nehezen hitte el, hogy ő kapta meg a rangos elismerést.

”A cég vezetése mellett komoly kihívást jelent a klasszikus női szerepekben való helytállás. Három gyereket nevelek, háztartást vezetek. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy a vállalkozói lét mellett tettem le a voksom.”

„Hétfőn van a céges karácsonyi ünnepségünk, ott mondom el a kollégáimnak, hogy hoztam nekik egy ajándékot. Hiszen ez a siker leginkább róluk szól” – nyilatkozta Ruff Gabriella.

