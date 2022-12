A mese varázsa repíti nyugtató álomba a gyerekeket

A Mikulással elkezdődik az év legizgalmasabb ünnepi időszaka a családi életben. Gyerekek és felnőttek napról napra erősebben élik át a várakozás örömét, ami a karácsonyi ajándékozáskor emelkedik a csúcspontjára. Nem könnyű ezeken a felhevült estéken ágyba parancsolni a gyerekeket, és ilyenkor még az esti mesék is különös jelentőséget kapnak. De előfordulnak olyan hétköznapi életszakaszok, helyzetek is, amikor a mese varázserejére van szükség, hogy az lenyugtassa, elcsöndesítse a kicsiket. A meseterápiát szakavatott pszichológusok vezetik, akiknek praxisában ezek az ősi, mindannyiunkban élő történetek segíthetnek a lelki gondokon.

„A mesének az a varázsa, hogy a gyereket összekapcsolja a mesélővel, és mindkét oldalról megteremtődik az odafigyelés. Ez a kapocs, kapcsolat az, ami hat a gyerekekre és megnyugtatja őket. A mese tartalma, és az, ahogy mesélik, az pedig – a pszichológusok így mondják – „behúzza” a hallgatóját, és ezzel létrejön egy, a relaxációhoz hasonló transzállapot. Ami leköti a gyerek figyelmét, kiemeli a napi történések világából, és kizár minden mást a mesén kívül” – mondja Bohár-Kovács Janka pszichológus, meseterapeuta. Aki megerősíti azt a mindennapos szülői tapasztalatot, hogy az esti meseolvasás segíthet a megnyugvásban, a lelassulásban, a külvilág ingereinek kizárásában, és ezzel áthangolódni, átkapcsolni az alvásra.

A pszichológus-meseterapeuta állítja azt is, hogy a mese hatása, varázsa kortalan. Már néhány hónapos babának segíthet a megnyugvásban, az alvásban az ütemesen ismétlődő emberi hang, a mondóka, az ének, a bölcsődal. Nekik tartalmilag még nem fontos egy mese, a történet 2-3 éves kor körül, az óvodásoknak lesz már érdekes, és innentől kezdve nincs is felső korhatára a meseolvasásnak és hallgatásnak.

„A rendszeres esti meseolvasás az óvodás korosztály számára már értékes program, olyan inger, ami leköti a figyelmét. És ha már verbálisan is érti – nagyjából egy éves kora után – a történetet, akkor már tud figyelni, képes arra is, hogy felfogja a mese játékosságát, és interaktív lehessen ebben a kapcsolatban” – egészíti ki a meseterapeuta. A hatást erősíti, ha a mesélő hang mellé van egy olyan puha, simogató tárgy is, amihez hozzá lehet bújni, át lehet ölelni.

Éppen ezt a célt szolgálja MeseMaci. A pihe-puha barna maci, akihez nemcsak bújni lehet, hanem aki négy mesét mesél, hogy könnyebben álomba szenderedjenek a gyerekek. És miközben A makacs kiselefánt, A rút kiskacsa, a Vacskamati virága és A csillagszemű juhász meséjét hallgatják a gyerekek, a tökéletes lenyugvás érdekében ledes csillagokat is vetít a falra.

A MeseMaci meséinek kiválasztásában Tóth Orsolya meseterapeuta segített, akinek az volt az egyik szempontja, hogy a mesehallgatás közben is gazdagodjon a gyerekek fantáziája és szókincse, és amikor beleélik magukat a hősök szerepébe, akkor a tudattalan feszültségek is feloldódjanak. A választásnál figyelembe vette azt is, hogy mind a négy mese az óvodás-kiscsoportos kortól egészen a kisiskolás korig, és még azon is túl érdekes legyen a gyerekek, fiúk és lányok számára egyaránt, mind a tartalmuk, mind a hosszúságuk szempontjából. Ezért is szemezgetett az európai és afrikai meserégióból, és a meseterápiás szakmai szempontokat követve van köztük állatmese, varázsmese és láncmese is.



„A MeseMaci olyan kedves társa lehet a gyerekeknek, aki megkönnyíti a szülőről való leválás időszakát is” – teszi hozzá Bohár-Kovács Janka meseterapeuta.

“Amikor végetér az anyával egységben élés átmeneti időszaka, és önállóan is el tudnak aludni a kicsik, mindegyik választ magának egy kedves, puha, meleg tárgyat, jellemzően egy kis plüss macit, amihez hozzá bújva lenyugodhat. MeseMacit napközben is megnyugtató barátként használhatják a gyerekek, akihez jó hozzábújni, átölelni.”

A meséken és a meseterápián kívül még sok módja és eszköze van annak, hogyan segítheti a szülő a gyerekek pihentető álmát. A szakemberek szerint főként a sokgyerekes családokban tudják, hogy mindegyik másként készülődik az elalváshoz, és a szülőnek az a dolga, hogy kreatívan figyelje, egy-egy babánál, óvodásnál, kisiskolásnál mi válik be a legjobban. Van, akinek a zene hozza el a megnyugvást, a dúdolás, mert nem a teljes csöndet szereti, és az egyszerű bölcsődalok is képesek áthangolni a kicsik érzékeny idegrendszerét. Általában hasznos az elsötétített gyerekszoba, ahol nem zavar sem a tévé képernyője, sem más fény, csak egy kis hangulatvilágítás, ami a mesehallgatáshoz hasonlóan segíti az elcsendesülést.