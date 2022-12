Így szépíthetjük meg természetesen a bőrünket az ünnepekre

Még épp időben vagyunk hozzá, hogy belefogjunk egy bőrszépítő kúrába az ünnepek előtt. A szépségkúra célja azonban nemcsak az, hogy megújítsa az elöregedett felhámot, hanem hogy extra bőrtáplálást biztosítson az őszi-téli időszakban.

“Fontos, hogy tisztában legyünk a bőrünk biológiai állapotával, amihez nem árt egy bőrtesztet kitölteni. Még akár az érett bőr is lehet kevert, seborrheás vagy víz- és zsírhiányos, férfiak és nők esetében egyaránt” – mondja Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

A szakértő szerint 40-45 éves kortól elengedhetetlen a rendszeres, kéthetenkénti bőrmegújító peeling, hogy a lehető legszebb állapotában őrizzük meg a bőrünket. Amennyiben havonta kozmetikushoz járunk, még akkor is érdemes legalább egy alkalommal hámlasztani a bőrt. Sőt, az ötvenes éveinkben akár 7-10 naponta is megismételhetjük az eljárást, különben a felgyülemlett régi hámsejtek akadályozzák a szabad bőrlégzést és a bársonyosabb, feszesebb, üdébb bőr felszínre kerülését.

“35 éves kor fölött törni kezdenek a szép bőrfelszínt biztosító kollagén- és elasztánszálak. Emellett a nap- és kékfényártalmak miatt hibás sejtosztódás is bekövetkezhet, ami fokozza a hajlamunkat a szemölcsképződésre. Jó esetben az immunrendszerünk is küzd a hibák kiküszöböléséért, de ne terheljük feleslegesen” – mondja a biológus.

Ennek érdekében minden olyan természetes anyagot bevethetünk, amely bizonyítottan jó hatással van a bőrre: ilyen lehet az alpesi csukóka, a fényártalmak ellen védő afrikai kolbásztök virága, míg a görögszéna kivonat a szemkörnyékére, a hamamelis pedig az ödémás szemre gyakorol jó hatást.

Így készítsük fel bőrünket az ünnepekre



Ha azt szeretnénk, hogy bőrünk karácsonykor a lehető legragyogóbb formájában pompázzon, akkor lassan érdemes belekezdenünk a 4-6 hetes szépségkúrába.

Ennek során első lépésben érdemes elhagynunk vagy minimumra csökkentenünk a dohányzást és az alkoholt. A nappali mellett éjszakai arckrémet is bevethetünk – főleg barackmag és görögszéna kivonattal -, de a bőrtápláló-szérumot is legalább 10 napig rendszeresen, naponta alkalmaznunk kell.

“Ha tehetjük, ne csapvízzel és főleg ne szappannal, inkább virágvizekkel vagy orvosi somkórós tonikkal végezzünk arclemosást és távolítsuk el a sminket” – mondja dr. Gyovai Viola, aki középkorúaknak többek közt reishi és a szalmagyopár, míg az idősebbeknek búzavirág-kivonat szérum használatát ajánlja. Még a legérettebb bőrön is hatékony lehet a goji, az argánolaj és az Alaria alga, utóbbiakat a BIOLA Bio Goji & Alaria age control széruma mind tartalmazza.

“Az idősebb bőr is lehet érzékeny vagy problémás. Ha erősen ráncosodik, az aminosavakban gazdag búzacsíra vagy mandulatej hidrolizátum arckrémek jelenthetnek megoldást. Előnyös még a hialuronsav és a nátrium hialuronát használata, amely a bőr mélyebb rétegeibe hatolva hidratál. A zsíros bőrre az íriszgyökér kivonatot tartalmazó zöld agyagmaszk jelenthet megoldást, míg a rozáceára az érfalakat rugalmasító rutakivonat és aranyvesszőkivonat alkalmazható eredményesen” – mondja a szakértő.

Dr. Gyovai Viola figyelmeztet: aki a ráncfelvarrás mellett dönt, az sem lesz egyik napról a másikra csodaszép. Sőt, a kezelés után ödéma vagy duzzanat állhat be, ami több hétig is eltarthat és kialakulhatnak egyéb szövődmények is. A sebészkés ráadásul nem fiatalítja a bőrt és nem is táplálja, így a bőrben: a kollagénszint ugyanolyan alacsony marad, így idővel ugyanúgy megereszkedik a bőr, mint a kezelés előtt. A legjobb megoldás

Aki azonban a természetes hatóanyagok mellett dönt, az nemcsak látványra, hanem a működés tekintetében is megfiatalíthatja a bőrét. Ennek eredménye pedig akár 5-10 évvel is fiatalosabb, feszesebb, kisimultabb és élettel telibb arc lehet.