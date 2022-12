A talaj tápanyag-utánpótlása lesz a hosszú távú jóllétünk kulcsa

A globális népességnövekedés következtében becslések szerint 2050-re akár 70 százalékkal is növelnünk kell az élelmiszertermelést. Ez azt jelenti, hogy a század első felében több élelmiszert fogunk termelni, mint az emberi civilizáció eddigi történelmében. Mind a szántóföldi, mind a kertészeti gazdálkodók szemszögéből ez elsőre pozitív jövőképet festhet, azok azonban, akik szorosabban figyelemmel kísérik a globális mezőgazdasági termelés fejleményeit, tisztában vannak azzal, hogy a lehetőségek egyben számos kihívást is jelentenek.

A változó éghajlat közvetlenül érinti a mezőgazdaságot a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának változásain keresztül. A hőmérséklet globális emelkedésével a növények gyorsabb ütemben fejlődnek, ez pedig csökkentheti a terméshozamokat. Különösképpen akkor, ha a jelenleg alkalmazott technológiák következményeként a talaj nem képes a gyorsabb ütemben növekvő növények tápanyagszükségletét biztosítani.

„Talajaink az évtizedek óta tartó, nem okszerű műtrágyázási gyakorlat, a savanyosodás, illetve a talaj szerkezetének és vízháztartásának a romlása miatt egyre kevésbé képesek a növények optimális tápanyagigényét kielégíteni. Emellett napjaink legnagyobb kihívását jelenti az aszály, a hőségnapok számának növekedése, valamint a magas UV-terhelés, ami tovább csökkenti a mezőgazdasági kibocsátást” – avatott be Fröhlich András, a Seedplus Kft. ügyvezetője.

Öngólt rúg, aki spórolásban látja a kiutat



Ezek a negatív tendenciák közvetve segítik a biotikus stresszorok, a gyomok, a betegségek és a rovarkártevők olykor extrém gyors terjedését is.

Mindezeken túl napjainkban nem kevés fejtörést okoz az inputanyagok soha nem látott árszintje. Bár a terménypiacok árszintje is jelentős mértékben emelkedett, a gazdálkodók jogosan teszik fel a kérdést: Hogyan tovább?

„Van olyan elképzelés, hogy az idén nem műtrágyázok, a tavalyi műtrágyaadag érintetlenül a talajban van, hiszen az aszály miatt nem takarítottam be semmit. Ez a gondolat szakmailag több szempontból is támadható. Egyrészt nem számol a folyamatos tápanyagveszteségekkel, tápanyag-lekötődésekkel, másrészt nincs figyelemmel a vetett kultúra tápanyagigényére sem. Magas hozamokat kizárólag a növény igényeinek megfelelő tápanyag-utánpótlással érhetünk el, és ilyen kedvező terménypiaci kilátások mellett nagy valószínűség szerint öngólt rúg, aki a spórolásban látja a kiutat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az alulkondicionált állományok minden esetben táptalajai a betegségeknek, a kártevőknek, és sokkal érzékenyebben reagálnak a gyomirtásra is. Tehát a tervezett spórolást megfizetjük a soron következő növényvédelmi kezelések során, illetve indokolatlanul stresszben tartjuk a növényeinket” – hívta fel a figyelmet a szakember.

Elengedhetetlen a tápanyag-utánpótlás



„A legfontosabb, amikor a mezőgazdaság kihívásaival szembesülünk, hogy most és a jövőben is egyfajta rendszerszemléletet alkalmazzunk. Meg kell értenünk, hogy a változó éghajlati minták hogyan befolyásolják a növénytermesztésünket, újra kell tanulnunk, hogyan növelhetjük talajaink tápanyag-szolgáltató képességét, be kell építenünk a technológiánkba a speciális hatásmechanizmusú bioaktivátorokat, lombtrágyákat, hogy ezáltal olyan alkalmazkodási stratégiákat dolgozhassunk ki, amelyek megfelelő jövedelmet biztosítanak napjaink extrém körülményei között is” – mutatott rá Fröhlich András.

Azt is elárulta, hogy a mezőgazdaságot támogató tudományok soha nem látott ütemben fejlődnek. Ennek köszönhetően a legjobb hozammal kecsegtető vetőmagokat vetjük, a leghatékonyabb növényvédő szereket használjuk, műholdak által irányított precíziós gépekkel dolgozunk.

„Mit teszünk, ha tápanyag-utánpótlásról beszélünk? Biztos, hogy ebben az esetben is a legkorszerűbb termékeket, megoldásokat használjuk? Vagy ez a témakör kevésbé fontos? A válasz egyértelműen nem! Megfelelő hozamot (jövedelmet) minden esetben optimális tápanyag-utánpótlási stratégiával érhetünk el. Olyan stratégiával, amely figyelembe veszi a növény igényeit, az adott évjárat negatív és pozitív hatásait, és nem utolsósorban talajtípusra szabott műtrágyákat alkalmaz. Csak ezzel a komplex gondolkodással felelhetünk meg a kor kihívásainak” – osztotta meg tapasztalatait a Seedplus Kft. ügyvezetője.

Megbízható, magas terméshozam



„Évek óta törekszünk arra, hogy a kihívásokból eredményeket kovácsoljunk. Partnercégeink több évtizedes tapasztalataira is támaszkodva komplex, a negatív termesztési körülményeket korrigáló tápanyag-utánpótlási stratégiákat ajánlunk partnereinknek” – mesélt cégükről Fröhlich András.

A spanyol székhelyű Fertinagro Biotech „okos műtrágyáival” lehetőségük van az adott talajtípus és növényfaj szempontjából legoptimálisabb műtrágyát ajánlani, jelentős mértékben csökkentve a tápanyagveszteségek mértékét a talajban.

„Az inhibitoros nitrogén és a védett foszfor hatóanyagok számottevően hozzájárulnak a növény igényeinek kielégítéséhez, így azok a költséghatékony tápanyag-utánpótlás alapját képezik” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a Green Has Group olaszországi kutató-gyártó cég innovatív termékei a világ öt kontinensén, immár több évtizede bizonyítják kivételes hatékonyságukat.

A legkorszerűbb termékfejlesztési és gyártási technológiáknak köszönhetően speciális, a növény adott fenológiai fázisára van módjuk olyan megoldásokat ajánlani, amik a legnagyobb valószínűséggel találkoznak a növény aktuális igényeivel, legyen az klasszikus NPK lombtrágya vagy speciális összetételű biostimulátor.

„A két cég portfólióját kombinálva olyan kivételes eszköz van a kezünkben, amellyel komplex, a környezetünk védelmét is szem előtt tartó tápanyag-utánpótlási megoldásokat tudunk ajánlani mind a szántóföldi, mind a kertészeti gazdálkodók számára. Ezen keresztül egészségesebb élelmiszer kerülhet a fogyasztók asztalára, a gazdálkodók pedig megbízhatóbb, magasabb hozamokra számíthatnak. Hiszünk abban, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a fenntartható mezőgazdasági termeléshez, ezzel látjuk biztosítottnak, hogy évek múlva is elmondhassuk: Együtt műveljük a jövőt” – zárta gondolatait a Seedplus ügyvezetője.